Un distrito de Lima Sur llega a las Elecciones 2026 con 35% más electores y una quebrada bajo alerta: las dudas que persisten

El padrón electoral de Punta Hermosa creció un 35,2 % entre 2022 y 2025 al pasar de 6.755 a 9.136 electores.

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A pocos días de las elecciones municipales del 4 de octubre, Punta Hermosa enfrenta dudas por el aumento de su padrón electoral y preocupación por la prevención ante posibles activaciones de quebradas durante una temporada de lluvias. El distrito pasó de 6.755 electores en 2022 a 9.136 en el simulacro del padrón de marzo de 2025, una diferencia de 2.381 personas.

El incremento equivale a 35,2% más de votantes en una jurisdicción con un universo electoral reducido, donde las modificaciones de domicilio pueden tener incidencia en los resultados. Ese crecimiento, por sí solo, no constituye una prueba de irregularidad, pero abre interrogantes sobre la composición definitiva del registro que se utilizará el domingo.

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Reniec debe determinar si hubo cambios irregulares de domicilio

El Reniec realiza auditorías y depuraciones para identificar inscripciones irregulares antes de emitir el padrón definitivo.

El abogado especialista en inmuebles Richard Pereira, vecino del distrito, advirtió sobre la posibilidad de que personas que no viven de manera habitual en Punta Hermosa hayan registrado allí su domicilio electoral. El fenómeno suele denominarse “voto golondrino” y se refiere a cambios de dirección que buscan influir en procesos electorales locales.

“Punta Hermosa necesita un padrón transparente. No podemos permitir que posibles cambios irregulares de domicilio pongan en duda la voluntad de nuestros vecinos. Un camino diferente comienza por garantizar que cada elección se desarrolle con transparencia y que las autoridades investiguen cualquier irregularidad”, explicó Pereira.

La fiscalización de los domicilios corresponde al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La entidad realiza verificaciones y procesos de depuración para detectar registros que no coincidan con la residencia efectiva de los ciudadanos.

La información pendiente de precisar incluye cuántos cambios de domicilio fueron observados, cuántos electores retornaron a sus distritos de origen y cuál será la composición final del padrón.

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Esos datos permitirán establecer si el aumento registrado responde al crecimiento poblacional, a traslados regulares o a casos que requieran una intervención adicional de las autoridades electorales.

Richard Pereira considera que los votos golondrinos pueden perjudicar el voto popular en Punta Hermosa.

Las lluvias mantienen la alerta sobre la quebrada Malanche

La discusión electoral coincide con otro tema que preocupa a los residentes: la posibilidad de una nueva activación de la quebrada Malanche ante lluvias intensas. Vecinos del distrito expresaron el 25 de septiembre su inquietud por retrasos en intervenciones preventivas y recordaron los episodios registrados en 2017, 2023 y 2025.

La amenaza adquiere relevancia por los escenarios actualizados en junio de 2026 por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

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La limpieza del cauce del río Seco Malanche permitió retirar más de 28.000 metros cúbicos de sedimentos para proteger a 3.000 habitantes. REUTERS/Sebastian Castaneda

El organismo evaluó riesgos de inundaciones y movimientos en masa asociados al Fenómeno El Niño, a partir de la alerta comunicada por el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

Pereira pidió información pública sobre las acciones aún pendientes. “Preocupa que cada temporada de lluvias vuelva a poner en riesgo a nuestras familias. Necesitamos información clara sobre las obras pendientes, estudios técnicos y acciones preventivas oportunas”, manifestó.

Las intervenciones retiraron 28 mil metros cúbicos de sedimentos

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento instaló en abril de 2026 un Puesto de Comando y Control de Avanzada en Punta Hermosa. La medida busca monitorear las quebradas y coordinar la respuesta de las instituciones ante una eventual emergencia.

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Durante 2025, la cartera informó que ejecutó tres trabajos de limpieza y descolmatación en la quebrada y en el cauce del río Seco Malanche. Las labores permitieron retirar más de 28 mil metros cúbicos de material sedimentado para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones.

Según la información oficial, las intervenciones podrían beneficiar a más de 3 mil habitantes. Sin embargo, los vecinos mantienen sus reclamos por las obras que faltan y por la capacidad de respuesta ante lluvias de mayor intensidad.

El crecimiento urbano de Punta Hermosa modificó las exigencias sobre infraestructura, servicios y ordenamiento territorial. El distrito, antes asociado principalmente a la actividad de temporada, cuenta con una población permanente que requiere medidas sostenidas de prevención y protección.

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