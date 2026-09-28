Harvey Colchado choca con sus colegas de Ahora Nación y rechaza censurar al ministro César Astudillo: le da plazo hasta diciembre

Harvey Colchado se desmarca de su bancada: el segundo vicepresidente de la Cámara Baja anunció que, por ahora, no respaldará la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo

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El diputado Harvey Colchado, de Ahora Nación y segundo vicepresidente de la Cámara Baja, se desmarcó de sus compañeros de agrupación y anunció que, por ahora, no respaldará la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.

A través de un mensaje extenso difundido en su cuenta de X este domingo, el parlamentario consideró que retirar al titular del sector antes del próximo proceso de ascensos a generales podría favorecer, según sostuvo, a sectores contrarios a la reforma policial.

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“Censurar hoy al ministro Astudillo, justo antes de los ascensos a general, puede abrirle el Mininter a quienes quieren enterrar toda reforma policial. No les facilitaré ese camino, pero tampoco doy un cheque en blanco”, afirmó.

La postura de Colchado contrasta con la de otros integrantes de su agrupación que han defendido la salida de Astudillo por su gestión frente a la crisis de seguridad. La moción, en rigor, cuestiona su liderazgo y atribuye al sector responsabilidad política por el incremento de los homicidios y por las deficiencias en la respuesta frente a la criminalidad.

Colchado sostiene que retirar a Astudillo antes del próximo proceso de ascensos a generales podría favorecer a sectores contrarios a la reforma policial

En lugar de respaldar la censura de inmediato, el diputado propuso someter la gestión del Ministerio del Interior y del comando de la Policía Nacional (PNP) a cinco indicadores: depuración de oficiales, incremento del número de investigadores criminales, fortalecimiento de las unidades de inteligencia e investigación, mejora del equipamiento policial y transparencia en los ascensos a generales.

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Entre sus planteamientos figura elevar progresivamente del 9 % al 15 % la proporción de agentes dedicados a la investigación criminal y avanzar después hasta el 20 %. Colchado señaló que hará un seguimiento mensual de estos objetivos y que respaldará una eventual censura si las metas no se cumplen a mediados de diciembre.

El parlamentario también dejó abierta la posibilidad de apoyar la salida de Astudillo antes de ese plazo si se produce un hecho grave que, a su juicio, revele negligencia o complicidad del mando. “Si a mediados de diciembre no se cumplen estas metas, apoyaré la censura. Y si antes un hecho grave revela negligencia o complicidad del mando, no esperaré”, afirmó.

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La censura ocurre en medio del aumento de homicidios: la moción cuestiona la gestión de Astudillo frente a la inseguridad

La moción de censura fue presentada en medio del debate sobre el deterioro de la seguridad ciudadana. Según los datos citados en el documento parlamentario, hasta agosto de 2026 se habían registrado 1.499 homicidios, una cifra que supera el total anual reportado en cada uno de los años comprendidos entre 2017 y 2023. Los promotores de la medida sostienen que las acciones adoptadas por el Ministerio del Interior no han logrado contener la violencia.

Otro de los argumentos planteados es el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, durante una actividad de campaña en un mercado de Caraz. La comunicadora había denunciado días antes amenazas contra su vida y señalado públicamente al entonces jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP, Víctor Revoredo.

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La posición de Colchado puede resultar relevante para el trámite de la censura, en un escenario en el que los promotores de la medida buscan reunir los votos necesarios para aprobarla.