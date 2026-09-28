Es pastor, compitió en “American Idol” y está acusado de matar a su esposa: la canción que le dedicó a su amante y mostraron en el juicio

Durante el juicio por el asesinato de su esposa, se presenta como evidencia la canción que Caleb Flynn compuso para su amante, Alleigha Botner.

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Es la sala del Tribunal Common Pleas de Troy, Ohio, Estados Unidos, donde Caleb Flynn (40) está siendo juzgado por el asesinato de su esposa Ashley (37). Es el jueves 24 de septiembre de 2026 y el reloj del lugar marca las 16:06. Lo que pasa no es nada que los asistentes hubiesen esperado oír en un juicio por un horrible homicidio: por los altoparlantes suena una canción pegadiza producida con la ayuda de la IA. La letra fue escrita por el acusado y dedicada a su amante Alleigha Botner (24).

La situación resulta tan bizarra que pasa algo más extraño todavía: algunos de los presentes empiezan a reírse incómodos. Mientras él acusado se seca la frente con una servilleta de papel, las cámaras enfocan a la familia de Ashley. La madre, Jill Smith, y la hermana de la víctima, Kayla Keyt, no pueden contenerse ante el ridículo. Sonríen y hasta se les escapa una risa disimulada. Todd Smith está serio. El lente del objetivo sigue recorriendo la sala y apuntó a otros: un guardia tentado, otros que sacuden sus cabezas. Nadie olvida por qué están aquí ni la gravedad de los hechos, pero el juicio se ha convertido en una tragicomedia. Una situación tan absurda y patética donde los nervios traicionan un poco a todos.

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Caleb Flynn reportó al servicio de emergencias 911 que un intruso ingresó a su vivienda y disparó contra su esposa Ashley Flynn

Una canción de amor clandestina

Esa canción de Caleb había sido escrita por él y con la ayuda de la inteligencia artificial la convirtió en un video que regaló a su amante. Parte de la letra decía así:

La primera vez que te vi,

la habitación desapareció.

Amor a primera vista,

a pesar de estar asustado (...)

Ahora el tercero de cada mes,

me golpea como la lluvia.

Un aniversario grabado en el dolor.

La velas se quemaron,

y no puedo avanzar.

La vida perdió el sentido en el momento

que te fuiste (...)

Ellos musitan acerca de números,

sobre los años entre nosotros (...)

El amor no es tan limpio,

pero la edad nunca importó,

sabíamos que éramos vos y yo,

probaríamos para siempre que había

hay algo que sentíamos y no veíamos

bailamos en los bordes

de la vida que podíamos elegir

tan cerca del para siempre,

pero siempre profundo dentro mío

serás siempre mi amor, mi amor en la vida (…)”.

En las imágenes se ve lo que serían ellos en su futuro fantasía: dos personas mayores sentadas en un porche.

El archivo había sido encontrado por los investigadores del caso y los fiscales decidieron mostrárselo al jurado y al público presentes durante el juicio que comenzó el jueves 17 de septiembre de 2026. Una máquina reprodujo los tonos musicales de una historia de amor clandestina que terminó de la peor manera el lunes 16 de febrero de 2026.

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Los investigadores interceptaron más de 107.000 mensajes de texto entre el acusado y su amante Alleigha Botner previos al crimen

Claro que no solo esto habían hallado: la cantidad de mensajes intercambiados entre los amantes furtivos alcanzó la friolera de 107.000 en los meses en los que estuvieron saliendo. Allí quedó expresamente plasmado el odio hacia Ashley de ambos y cómo planeaban su futuro juntos.

Cuando durante el juicio Alleigha Bornet fue llamada a declarar, expresó que deseaba no haber dicho cosas como: “Quiero matarla, Caleb”. A lo que él respondió: “En esto somos dos”. Para luego agregar que Ashley le ha quitado todo y lo ha arruinado. Ni siquiera quiere mencionarla al punto que la llaman con un sobrenombres insultantes: perra, zorra, puta, engendro de Satanás, bolsa de mierda, Ash-shit (mezcla de Ashley y mierda en inglés). En esos miles de intercambios Alleigha presiona a Caleb para que se la saque de encima cuanto antes y lo amenaza con no seguir saliendo con él si no lo hace de una vez por todas. El día antes del asesinato discuten como seguirán sus vidas. En un mensaje Caleb dice: “Te elegí. Soy libre. Las acciones serán mañana, 16 de febrero, un día que nunca olvidaré”. Pero agrega que no puede dejar huellas y escribirle nada más. En otro le pone: “Alleigha, te amo, y si me dieras una oportunidad más, te amaré hasta el día de tu muerte”.

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Poco después de la medianoche del lunes 16 de febrero Caleb se encamina a su libertad. Deja de hablar con su amante a la una menos cuarto de la madrugada.

A las 2:31 de la mañana Caleb llama al 911. Denuncia que un intruso irrumpió en su casa y le disparó a su esposa.

Por la mañana, después de ver las noticias Alleigha le escribió: “Caleb, he visto las noticias. Alguien me dijo de rezar por la señora Flynn. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Estás vos detrás de esto?”.

Alleigha Botner fue esa misma tarde a la casa de la familia de Ashley. Cuando Flynn la vio se acercó y la abrazó. Le dijo al oído: “No pasó de la manera que debería”.

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Caleb Flynn ejercía como pastor religioso y se desempeñaba como vicepresidente de ventas en la compañía comercial de sus suegros

La previa del odio

Caleb Flynn y Ashley Smith se conocieron estudiando en la Lee University de Cleveland, Tennessee. Ashley se graduó en 2010, antes que él, y ese mismo año se casaron. Se trasladaron a vivir a Tipp City, en Ohio.

Tuvieron dos hijas que nacieron en 2015 y en 2017, quienes al momento del asesinato de su madre tenían 9 y 11 años.

La familia construyó su vida alrededor de la iglesia cristiana mientras Ashley trabajaba como maestra de primaria y entrenadora de vóley en el secundario y enseñaba en un Centro de Educación Bíblica.

Caleb, por su lado, trabajaba como pastor y estaba muy vinculado a los momentos musicales de los servicios religiosos. También trabajaba en la empresa comercial y de seguros de los padres de Ashley, Richard D. Smith & Sons, donde llegó a ser vicepresidente de ventas.

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En 2013 se presentó en el programa American Idol. Quería darle una oportunidad a su vocación de músico.

Llegó a la temporada número doce del programa, pasó las primeras audiciones y alcanzó la etapa de Hollywood. Al final, quedó eliminado. Frente a las cámaras de televisión habló mucho de Ashley: dijo que la amaba por sobre todas las cosas y que ella había sido quién lo había alentado a presentarse.

La familia parecía una postal impoluta: dos bellas hijas, dos padres trabajadores e integrados a la comunidad con fuertes valores religiosos. Económicamente la pareja estaba más que bien. Caleb embolsaba con su trabajo en la empresa de sus suegros unos 200 mil dólares anuales y se proyectaba que ganaría en el futuro entre 300 mil y 400 mil dólares anuales. Además, Caleb figuraba como beneficiario de un seguro de vida de su esposa por unos 100 mil dólares. En 2026 festejaron San Valentín con un día familiar de spa. Dos días después la casa sería manchada de sangre.

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Porque para este momento Alleigha Botner ya estaba inmiscuida en sus vidas y en una relación paralela con Caleb desde marzo de 2024.

Caleb, frente a las cámaras de televisión en el reality "American Idol", hablaba de su esposa, decía que la amaba y que ella había sido quién lo había alentado a presentarse

Alleigha lo había conocido a los 21 años, porque era parte de la comunidad cristiana del Life Center donde estaba también el matrimonio Flynn. Caleb el pastor. Un pastor que la llevó por el mal camino. O, al revés. Quién sabe bien quién dio el primer paso para que las pasiones los arrastraran. Caleb se obsesionó con verla y ella con formar una familia con él. Se escribían a toda hora, se encontraban para abrazarse. Cuando Alleigha amenazó con comenzar una relación con otro hombre, Caleb se desesperó. La intensidad fue exponencial y comenzaron a tener “rituales” de pareja. Cuando Ashley estaba de viaje con sus hijas, ella se quedaba con él en lo que llamaban “matrimonio de semanas”. Ambos se tatuaron un rayo: ella en su brazo, él en la zona de la axila. Alleigh empezó a alimentar su odio hacia esa mujer que le impedía avanzar en lo que quería. Comenzó con las exigencias. Puso fechas. Una y otra. Caleb se deshacía en promesas, pero no definía. Él le decía a Ashley que iba al gimnasio, pero en realidad iba a encontrarse con Alleigha. También se escapaba tarde por las noches para ir a ver a su amante.

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En agosto de 2025, mientras Caleb y Ashley estaban disfrutando de un crucero por el festejo de sus 15 años de matrimonio, ella descubrió lo impensado: los mensajes de su marido con Alleigha. Fue un shock y decidió que tomaría un café con ella. Quería conversar con esa chica a quien conocía de la iglesia.

Alleigha se negó. La evitó.

Caleb tuvo que escribir varios mensajes a Alleigha pidiendo disculpas por el viaje que había realizado con su mujer. Todo estaba fuera de control, pero no se notaba.

En enero de 2026, Alleigha le puso un nuevo límite a Caleb: tenía que dejar a su mujer antes del 11 de ese mes o ella terminaría definitivamente la relación con él. Caleb, como siempre, prometió que lo haría. Pero comenzó a hablar de otra fecha: el 16 de febrero. Ese día hablaría con Ashley, con sus suegros y con sus hijas.

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El 15 de febrero, justo antes de la medianoche, los amantes se hablaron y se desearon las buenas noches. Él le dijo en uno de esos mensajes: “Buenas noches. Mañana es un gran día. Tengo que dormir”.

A las 2:31 marcó el teléfono de la policía y dijo lo que ya sabemos. Que su mujer ha caído bajo las balas de un delincuente. La dirección que da es 932 Cunningham Court, Tipp City, Ohio.

Rápidamente la policía llegó a la casa de unos 200 metros cuadrados (tres dormitorios y dos baños sobre un terreno de 2000 metros) comprada en 2021, cuando la felicidad reinaba.

Los peritos forenses determinaron que la víctima recibió dos disparos en la cabeza y descartaron marcas de forzamiento en la puerta del garaje

La casa quedó preservada como la escena de un crimen. Caleb fue llevado a declarar a las 4:28, Kayla, la hermana de Ashley, se ocupó de las chicas desde ese momento.

Se comprobó que la víctima había recibido dos tiros en la parte posterior de su cabeza mientras estaba acostada en la cama matrimonial. Se encontraron dos vainas servidas calibre 9 mm. Las balas atravesaron el cráneo y uno de los proyectiles reingresó en la zona del brazo izquierdo. El arma nunca apareció. Lo cierto es que Caleb tenía un arma de ese calibre en la guantera de su camioneta, pero el compartimento estaba abierto y el arma desaparecida.

En aquella primera llamada Caleb sostuvo algo demasiado preciso para el momento. Dijo: “Mi mujer recibió dos balazos en la cabeza. Hay sangre por todos lados”.

En su declaración sostuvo que esa noche, como él tenía tos, Ashley le había pedido que durmiera en el sillón. Después se despertó al escuchar algo de los perros y se levantó. Fue al cuarto de las chicas y estando allí escuchó los disparos.

Al día siguiente, 17 de febrero, el FBI se incorporó a la investigación. Algunas contradicciones en los dichos de Caleb hicieron que pocas horas después los detectives de homicidios ya empezaran a sospechar de su relato. La primera contradicción tenía que ver con el lugar por donde había entrado el agresor: Caleb habló de una puerta forzada del garaje. Pero resulta que los peritos encontraron que el daño en esa puerta no era compatible con lo que él decía: no había marcas de herramientas en el pestillo ni en el cerrojo y las astillas sugerían que se había dañado estando abierta. Además, Ashley había estado quieta o muy dormida cuando recibió los disparos. No había signos de lucha ni de defensa. Era extraño. Y el tema del arma de la guantera de Caleb era sumamente perturbador. ¿Un desconocido entrando con el arma de él a matar a su mujer? ¿El móvil?

Ni qué decir cuando se abrieron los teléfonos y aparecieron los miles de mensajes de él con su joven amante.

Todo cerró con rapidez. A 86 horas del asesinato, el jueves 19 de febrero, fue detenido a las 17:02 en su propia casa.

Sus hijas seguían estando con su tía materna, Kayla Keyt, quien hasta hoy las tiene en custodia con su marido Matthew. Ellas conviven con el matrimonio y sus dos primas.

A Caleb se le impuso una fianza de 3.5 millones de dólares que no pudo solventar, por lo que quedó preso hasta el juicio.

El proceso legal por homicidio agravado enfrenta al imputado a una posible condena de prisión perpetua sin beneficio de libertad condicional

Un juicio en marcha

El proceso judicial comenzó el jueves 17 de septiembre de 2026. La jueza del caso, Jeannine Pratt, le dijo a los jurados que el juicio podría durar unas dos o tres semanas.

En las primeras audiencias se supo por Jill, la madre de la víctima, que fue Kayle quien le informó a sus sobrinas sobre la muerte de Ashley, que las chicas lloraron, gritaron y se aferraron al padre. Jill dijo haber recibido la noticia con una llamada de Caleb a las tres de la mañana. Todd, el padre de Ashley, estaba viajando a Canadá por trabajo cuando se enteró. Kayle declaró que Caleb había sido como un hermano para ella y que confiaba en él. También contó que su padre estaba por retirarse y que ella y Ashley recibirían la empresa de sus padres y que Caleb tenía un papel muy importante en la compañía. También sostuvo que las pequeñas se enteraron de la relación de su padre con Alleigha y que quedaron devastadas.

La defensa de Caleb, encabezada por Emily Smith y Patrick Mulligan, admite que él era un marido infiel pero alegan que eso no prueba que haya cometido el crimen. Y apuntó sus cañones hacia la conducta de su amante y sus sentimientos de odio hacia ella. Enfatizan que estaba resentida porque quería tener hijos con Caleb y que estaba sumamente celosa por el tiempo que él pasaba con su esposa. Tan celosa estaba que le pedía a él que le mandara videos para demostrar que no estaba con Ashley. Los letrados defensores de Caleb estarían intentando construir una teoría en la que la amante podría haber sido quien hubiera contratado a alguien para terminar con Ashley.

Alleigha declaró el 23 y 24 de septiembre durante siete horas. Los abogados defensores de Caleb intentaron demostrar el interés de ella en que Ashley desapareciera de su camino y cómo acorraló a su amante para que terminara con su matrimonio. Sus mensajes violentos sobre el deseo de verla muerta fueron duros. Además, ella debió admitir que le había mentido al FBI cuando fue interrogada. Primero había dicho que no creía que él hubiera matado a Ashley; luego debió admitir que sí lo creía, pero que no lo había dicho porque temía que se manchara su reputación al descubrirse su relación con el pastor. Manipuladora cuanto menos. Alleigha se defendió en su declaración diciendo que ella quería que él se divorciara, no que matara a su mujer. Ocurre que dejó escrito tantas veces que quería verla muerta que le resultó difícil desdecirse.

Falta un poco para saber qué determina la justicia. En Ohio existe la pena de muerte para casos de homicidios agravados y esa es la acusación que pesa sobre él. Pero la fiscalía no está buscando la pena capital. Es probable que, de ser hallado culpable, reciba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Lo que está claro es que Caleb está lejísimos del final con el que fantaseó para su futuro. No habrá vida con su joven amante, ni canciones románticas, ni escenarios para cosechar aplausos.

Su patética y criminal performance solo despertó llantos y sonrisas disimuladas.