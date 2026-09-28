Animador de orquesta de cumbia es asesinado en Cercado de Lima: Trabajaba como controlador de combis y payaso

Animador de eventos es asesinado en Cercado de Lima luego de una fiesta. (Foto: Composición - Infobae)

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Marco Antonio Vílchez Arapa, payaso infantil y animador de eventos conocido como “Lamparita”, fue asesinado a balazos por criminales luego de animar una fiesta en el Cercado de Lima durante la madrugada del lunes 28 de septiembre.

El cuerpo del animador fue hallado cerca de las 6:00 a.m., en la cuadra cinco de la avenida Morales Duárez, en el cruce con el jirón Morropón y a pocos metros de la cevichería Yiyo. En la escena, los agentes encontraron cerca de diez casquillos de arma de fuego que serán sometidos a peritajes para intentar identificar a los responsables del asesinato.

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Antes de ser atacado, Vílchez Arapa había participado en una actividad que comenzó alrededor de las 9:00 p.m. del domingo y se prolongó hasta la madrugada. Además de integrar la orquesta Los Reales de la Cumbia, trabajaba como animador de eventos y se presentaba como payaso en fiestas infantiles para sostener a su familia.

Según Exitosa, antes de que terminar su presentación, el artista transmitió parte de su actuación en redes sociales mientras cantaba y animaba al público. Horas después, fue atacado cuando se disponía a retirarse del local y dirigirse a su domicilio.

Marco Antonio Vílchez Arapa fue asesinado cuando regresaba a su domicilio luego de trabajar animando un evento hasta la madrugada del lunes 28 de septiembre. (Foto: Composición - Infobae)

Hipótesis sobre el ataque

Los investigadores deberán establecer si el homicidio estuvo relacionado con una pelea ocurrida a la salida del establecimiento o si se trató de un ataque planificado. Una versión recogida entre vecinos señala que, al finalizar el evento, se produjo una discusión en los exteriores del local y que durante el incidente se habría efectuado al menos un disparo al aire.

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Otra hipótesis sostiene que al menos dos personas esperaban al animador en los alrededores de la cevichería y le dispararon cuando salió. Ninguna de las dos posibilidades había sido confirmada por las autoridades.

Información policial también evalúa la posibilidad de que Vílchez Arapa haya recibido amenazas durante la actividad en la que participó. De acuerdo con la información reunida por Exitosa, el artista habría intentado separar la pelea y los disparos se produjeron cuando ya había terminado su trabajo y se dirigía a su domicilio.

La falta de cámaras de seguridad complica el esclarecimiento de los hechos. En la avenida Morales Duárez y en la calle Morropón no habría dispositivos de videovigilancia que permitan reconstruir los movimientos previos al ataque.

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Marco Antonio Vílchez Arapa fue asesinado cuando regresaba a su domicilio luego de trabajar animando un evento hasta la madrugada del lunes 28 de septiembre. (Foto: Composición - Infobae)

Agentes de la Policía Nacional del Perú y peritos de Criminalística acordonaron el sector para recoger indicios y examinar el cuerpo. El Ministerio Público continúa las diligencias para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

Un hijo menor sin el sustento de su padre

La muerte de Vílchez Arapa llevó a sus familiares hasta el lugar. Una de sus hermanas explicó que el animador enviaba dinero a su hijo menor, quien reside en Argentina: “Se va a quedar desamparado porque él era su sustento. Él solo trabajaba para su hijo”.

Otra familiar lo describió como una persona querida por su entorno y recordó que dedicaba su vida a animar eventos. “Es una persona muy querida. Siempre él trabajaba animando eventos. Nunca pensábamos que iba a pasar así”, afirmó.

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Cuando no actuaba en fiestas o con la orquesta, el animador trabajaba como controlador de combis en la avenida Perú y vivía cerca de la zona donde fue encontrado. Entre las posibilidades que deberán descartarse o confirmarse figura una eventual relación del ataque con el cobro de cupos en el transporte.