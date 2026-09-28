Perú Deportes

Mano Menezes aclara que su enfoque solo se centra en la selección nacional: “No vine para reformular el fútbol peruano”

El entrenador de la ‘bicolor’, además, aprovechó su extensa alocución en la antesala del partido contra México para asegurar que “no es posible hacer un equipo solo de jóvenes, en ningún lugar del mundo se hace eso”

Mano Menezes sigue sin convencer como líder de la selección peruana. - Crédito: FPF
Mano Menezes sigue sin convencer como líder de la selección peruana. - Crédito: FPF
Guardar

En la selección peruana hay inquietud por dos razones: el mal funcionamiento con Mano Menezes a la cabeza y la falta de futbolistas jóvenes. Ese último apartado, de hecho, es la mayor problemática que se le achaca al entrenador brasileño, quien ha salido al paso para aclarar su función principal.

En la rueda de prensa oficial previo al partido contra México, correspondiente a la segunda fecha de la ventana FIFA 2026, el responsable técnico de Perú ha remarcado que su asignatura central solo alcanza al deber nacional, ignorando cualquier modificación sustancial del sistema con el que extrae jugadores locales para componer sus nóminas oficiales.

PUBLICIDAD

Mano Menezes lamentó la manera en cómo Perú fue sobrepasado por un Estados Unidos de mucha enjundia. - Crédito: Difusión
Mano Menezes lamentó la manera en cómo Perú fue sobrepasado por un Estados Unidos de mucha enjundia. - Crédito: Difusión

Cuando asumimos el trabajo hablamos mucho sobre la reconstrucción, la necesidad de encontrar nuevos jugadores para reemplazar a aquellos que por su edad y por estar en una etapa diferente, naturalmente, iban a ceder su lugar a estos futbolistas”, partió diciendo Menezes.

No viene aquí para reformular el fútbol peruano, vine para trabajar en el fútbol peruano con la selección mayor” aclaró el seleccionador peruano para luego plantearse una interrogante: “¿Es posible que algunos muy cercanos en el rango de edad puedan estar en la selección? Sí, es posible”.

El brasileño también señaló que no es posible hacer un equipo únicamente con jugadores jóvenes - Crédito: Competencia.

En tal sentido, Mano Menezes hizo referencia a la reciente gestión luminosa de Thiago Kosloski para contextualizar el tema de los jóvenes al tiempo que especificó que su administración está en evaluación por lo que se haga en los partidos.

PUBLICIDAD

Colocamos un entrenador en la U20 que estuvo en los Juegos ODESUR y ese trabajo es hasta ahí. Porque entendemos que el fútbol no da tiempo infinito para construir algo, ustedes exigen resultados y es natural. Vamos a construir, pero tenemos que presentar resultados”, subrayó.

Mano Menezes, encargado de asumir el proyecto de la selección peruana con miras al Mundial 2030. - Crédito: Paloma del Solar
Mano Menezes, encargado de asumir el proyecto de la selección peruana con miras al Mundial 2030. - Crédito: Paloma del Solar

En esa misma alocución, que se extendió por muy buena parte de la comparecencia, Mano Menezes aprovechó para dejar en claro que bajo ninguna circunstancia un seleccionado nacional apela al 100% del talento juvenil, dado que siempre se requiere de la experiencia de los más veteranos.

No es posible hacer un equipo solo de jóvenes, en ningún lugar del mundo se hace eso. Por eso tenemos a jugadores como Lapadula, Carrillo, Yotún y Gallese que están ahí para ayudar. Hay que conducir con cuidado y equilibrio”, cerró el profesional brasileño.

Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV

Menezes, administración plomiza

Mano Menezes, de 63 años, fue elegido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para dirigir a la alicaída selección peruana con la mira puesta en las Eliminatorias 2030.

El entrenador brasileño tiene como principal misión conducir a la ‘bicolor’ hacia la próxima Copa del Mundo y rejuvenecer un plantel integrado por varios futbolistas veteranos. El proceso busca renovar la estructura del equipo.

Mano Menezes planea llamar a más futbolistas a la selección peruana de cara a los siguientes cuatro encuentros preparatorios de carácter FIFA. - Crédito: FPF
Mano Menezes lleva nueve meses a los mandos de Perú. - Crédito: FPF

Durante sus primeros nueve meses como seleccionador, Menezes apenas consiguió una victoria. El resto de los partidos se repartió entre derrotas y un empate, un balance que mantiene bajo presión su ciclo al frente del combinado nacional.

A los resultados se suma la falta de una idea de juego clara. El plan de regeneración tampoco avanza según lo previsto, por lo que la selección peruana todavía no muestra un funcionamiento definido ni señales suficientes de recuperación.

Temas Relacionados

Mano MenezesSelección peruanaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alineaciones de Perú vs México: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Mano Menezes y Rafa Márquez afinan los últimos detalles de sus equipos para este esperado duelo internacional. Conoce todos los detalles

Alineaciones de Perú vs México: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Club extranjero está interesado en Eryc Castillo: prepara millonaria oferta por la figura de Alianza Lima

El atacante es el máximo goleador de los ‘blanquiazules’ en la Liga 1 2026 y fue pieza clave en la conquista del Torneo Apertura. Su contrato vigente obliga a cualquier interesado a negociar con la directiva blanquiazul

Club extranjero está interesado en Eryc Castillo: prepara millonaria oferta por la figura de Alianza Lima

Gianluca Lapadula, ofuscado por el mal paso de Perú en el inicio de la gira norteamericana tras fuerte caída ante Estados Unidos: “Nos duele mucho”

El hombre gol de Universitario de Deportes fue de los pocos puntos altos del bloque nacional. Su anotación, tras dos años y medio de sequía, supuso una igualada parcial que luego se desvaneció

Gianluca Lapadula, ofuscado por el mal paso de Perú en el inicio de la gira norteamericana tras fuerte caída ante Estados Unidos: “Nos duele mucho”

El notable balance de Thiago Kosloski con la Sub-20 en los Juegos ODESUR 2026 y por qué el futuro de la selección peruana se encuentra en sus manos

El preparador brasileño, ubicado en la segunda línea de jerarquía del comando técnico de Perú por detrás de Mano Menezes, tiene la enorme misión de encaminar a los jóvenes de la categoría hacia el plantel absoluto

El notable balance de Thiago Kosloski con la Sub-20 en los Juegos ODESUR 2026 y por qué el futuro de la selección peruana se encuentra en sus manos

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

La ‘Bicolor’ afrontará su segundo compromiso de la gira por Estados Unidos y esta vez tendrá como rival al combinado azteca. Conoce todos los detalles y horarios de la contienda

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión de Constitución recomienda no aprobar pedido de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori y enviarlo al archivo, según predictamen

Comisión de Constitución recomienda no aprobar pedido de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori y enviarlo al archivo, según predictamen

Miguel Torres, alarmado por negativa a facultades legislativas: “Correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”

EE.UU. retiró la visa al juez peruano Juan Carlos Núñez Matos: el magistrado falló a favor de régimen chino en caso del puerto de Chancay

Premier arremete contra congresistas que rechazan facultades e impulsan mociones contra ministros: “Deberían superar la elección”

Harvey Colchado choca con sus colegas de Ahora Nación y rechaza censurar al ministro César Astudillo: le da plazo hasta diciembre

ENTRETENIMIENTO

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

BTS en Lima: ARMY Chile cuestionó el show de drones de Perú para Jimin y asegura que es una copia

Proyectos de ARMY Perú para BTS: todo lo que debes saber de los fan actions en el Estadio San Marcos

Avengers Doomsday: Cinemark y Cineplanet colapsaron en la preventa y entradas se agotaron en menos de una hora

BTS en Perú: reventa de entradas cuestan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

DEPORTES

Alineaciones de Perú vs México: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs México: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Club extranjero está interesado en Eryc Castillo: prepara millonaria oferta por la figura de Alianza Lima

Gianluca Lapadula, ofuscado por el mal paso de Perú en el inicio de la gira norteamericana tras fuerte caída ante Estados Unidos: “Nos duele mucho”

El notable balance de Thiago Kosloski con la Sub-20 en los Juegos ODESUR 2026 y por qué el futuro de la selección peruana se encuentra en sus manos

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026