Mano Menezes aclara que su enfoque solo se centra en la selección nacional: “No vine para reformular el fútbol peruano”

Mano Menezes sigue sin convencer como líder de la selección peruana. - Crédito: FPF

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En la selección peruana hay inquietud por dos razones: el mal funcionamiento con Mano Menezes a la cabeza y la falta de futbolistas jóvenes. Ese último apartado, de hecho, es la mayor problemática que se le achaca al entrenador brasileño, quien ha salido al paso para aclarar su función principal.

En la rueda de prensa oficial previo al partido contra México, correspondiente a la segunda fecha de la ventana FIFA 2026, el responsable técnico de Perú ha remarcado que su asignatura central solo alcanza al deber nacional, ignorando cualquier modificación sustancial del sistema con el que extrae jugadores locales para componer sus nóminas oficiales.

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Mano Menezes lamentó la manera en cómo Perú fue sobrepasado por un Estados Unidos de mucha enjundia. - Crédito: Difusión

“Cuando asumimos el trabajo hablamos mucho sobre la reconstrucción, la necesidad de encontrar nuevos jugadores para reemplazar a aquellos que por su edad y por estar en una etapa diferente, naturalmente, iban a ceder su lugar a estos futbolistas”, partió diciendo Menezes.

“No viene aquí para reformular el fútbol peruano, vine para trabajar en el fútbol peruano con la selección mayor” aclaró el seleccionador peruano para luego plantearse una interrogante: “¿Es posible que algunos muy cercanos en el rango de edad puedan estar en la selección? Sí, es posible”.

El brasileño también señaló que no es posible hacer un equipo únicamente con jugadores jóvenes - Crédito: Competencia.

En tal sentido, Mano Menezes hizo referencia a la reciente gestión luminosa de Thiago Kosloski para contextualizar el tema de los jóvenes al tiempo que especificó que su administración está en evaluación por lo que se haga en los partidos.

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“Colocamos un entrenador en la U20 que estuvo en los Juegos ODESUR y ese trabajo es hasta ahí. Porque entendemos que el fútbol no da tiempo infinito para construir algo, ustedes exigen resultados y es natural. Vamos a construir, pero tenemos que presentar resultados”, subrayó.

Mano Menezes, encargado de asumir el proyecto de la selección peruana con miras al Mundial 2030. - Crédito: Paloma del Solar

En esa misma alocución, que se extendió por muy buena parte de la comparecencia, Mano Menezes aprovechó para dejar en claro que bajo ninguna circunstancia un seleccionado nacional apela al 100% del talento juvenil, dado que siempre se requiere de la experiencia de los más veteranos.

“No es posible hacer un equipo solo de jóvenes, en ningún lugar del mundo se hace eso. Por eso tenemos a jugadores como Lapadula, Carrillo, Yotún y Gallese que están ahí para ayudar. Hay que conducir con cuidado y equilibrio”, cerró el profesional brasileño.

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Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV

Menezes, administración plomiza

Mano Menezes, de 63 años, fue elegido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para dirigir a la alicaída selección peruana con la mira puesta en las Eliminatorias 2030.

El entrenador brasileño tiene como principal misión conducir a la ‘bicolor’ hacia la próxima Copa del Mundo y rejuvenecer un plantel integrado por varios futbolistas veteranos. El proceso busca renovar la estructura del equipo.

Mano Menezes lleva nueve meses a los mandos de Perú. - Crédito: FPF

Durante sus primeros nueve meses como seleccionador, Menezes apenas consiguió una victoria. El resto de los partidos se repartió entre derrotas y un empate, un balance que mantiene bajo presión su ciclo al frente del combinado nacional.

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A los resultados se suma la falta de una idea de juego clara. El plan de regeneración tampoco avanza según lo previsto, por lo que la selección peruana todavía no muestra un funcionamiento definido ni señales suficientes de recuperación.