Premier arremete contra congresistas que rechazan facultades e impulsan mociones contra ministros: “Deberían superar la elección”

El premier Luis Galarreta oficializa el aumento de la remuneración mínima y detalla los avances del gobierno en seguridad y obras públicas. Además, hace un llamado a las bancadas del Congreso para que aprueben facultades que permitan apoyar a las pymes y enfrentar el fenómeno de El Niño. | Canal N

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, arremetió este lunes contra los congresistas que se oponen al pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo y cuestionó que algunos parlamentarios promuevan mociones contra ministros del gabinete, a tres meses de asumir el cargo.

Durante un acto oficial en el que se formalizó el aumento del salario mínimo, Galarreta pidió al Congreso bicameral respaldar las iniciativas del Gobierno y sostuvo que rechazar las facultades solicitadas supone, a su juicio, frenar medidas orientadas a beneficiar a la población y a las pequeñas empresas.

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“Hay algunos senadores y diputados (...) que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades”, afirmó, antes de calificarlos de “extremos y radicales”, pedirles “dar la batalla política” y expresar su confianza en que otras bancadas respalden las propuestas del Ejecutivo.

“(Esta actitud) no es decirle no a Keiko Fujimori. Yo creo que ya deberían superar la elección. Es decirle no al pueblo peruano, decirle no al Perú”, afirmó.

El premier calificó de “extremos y radicales” a algunos parlamentarios y sostuvo que negar las facultades supone, según su interpretación, decirle “no al pueblo peruano” y al Perú

El jefe del gabinete también defendió las acciones ejecutadas durante los primeros 60 días de Gobierno. Según señaló, en ese periodo se han destrabado obras de saneamiento, transporte y agricultura, además de reforzarse los operativos policiales y realizarse requisas en penales considerados de máxima seguridad.

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“En sesenta días hemos seguido avanzando en varios temas y acá tenemos un tema más, pero eso es lo que corresponde al Ejecutivo”, sostuvo.

Galarreta concluyó su intervención con un llamado al Legislativo a reconsiderar su posición y reivindicó la actitud mantenida hasta ahora por el Gobierno. “Ojalá se pueda recapacitar (...) porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y hemos mantenido una actitud republicana hasta el momento”, afirmó.

Minutos antes de este pronunciamiento, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja recomendó archivar en su totalidad el pedido de facultades legislativas planteado por el Gobierno. El dictamen final será sometido a votación entre este martes 29 y miércoles 30 de septiembre.

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Galarreta pidió al Congreso reconsiderar su posición y reivindicó la “paciencia democrática” y la “actitud republicana” mantenidas por el Ejecutivo

Mociones

Hasta el momento, desde el Parlamento se han presentado mociones de interpelación contra los ministros César Astudillo (Interior) y Rafael Belaunde (Defensa), en medio de cuestionamientos a la gestión de la seguridad ciudadana, el incremento de la criminalidad y, en el caso del titular de Defensa, sus presuntos vínculos con empresas mineras.

La interpelación contra Astudillo fue admitida y lo obligó a responder un pliego de 27 preguntas ante la Cámara de Diputados, mientras que la iniciativa contra Belaunde fue archivada tras obtener 31 votos a favor, 62 en contra y 17 abstenciones.

Sin embargo, el único ministro de la administración fujimorista que afronta una eventual moción de censura es Astudillo, por iniciativa de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno, que cuestionan su gestión ante el deterioro de la seguridad ciudadana, el aumento de los homicidios y otros aspectos de la conducción del sector.

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