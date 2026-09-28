Primera procesión del Señor de los Milagros 2026: ruta, horario y calles por donde pasará este 3 de octubre

Callao recibirá a Cristo Morado este domingo 26 de octubre

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El primer recorrido procesional del Señor de los Milagros en 2026 se realizará este sábado 3 de octubre y marcará el inicio de las jornadas previstas para el mes morado en Lima. La salida de las andas está programada para el mediodía desde el Monasterio de las Nazarenas.

La jornada contempla un trayecto por calles y avenidas del centro de Lima, con un paso por el local de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. En ese punto, la imagen recibirá un homenaje antes de continuar hacia la avenida Tacna.

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El recorrido corresponde a la primera de las cinco jornadas procesionales previstas para este año. El trayecto incluye la avenida Emancipación, el jirón Chancay, el jirón Callao y la avenida Tacna, hasta el retorno a la Iglesia de Las Nazarenas.

Además de la procesión, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas contará con horarios especiales durante octubre. El recinto permanecerá abierto desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, según informó el padre Francisco Chacón Sánchez, capellán del santuario.

Esta es la ruta de la primera procesión del Señor de los Milagros

La salida del sábado 3 de octubre está prevista para las 12:00 del mediodía desde el Monasterio de las Nazarenas. De acuerdo con la información proporcionada, las andas seguirán por la avenida Emancipación y continuarán por el jirón Chancay.

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El recorrido proseguirá por el jirón Callao y después llegará a la avenida Tacna. Desde este punto, la imagen avanzará hasta el ingreso a la Iglesia de Las Nazarenas, donde está previsto su retorno durante la noche del mismo día.

José Luis Toledo Zapata explicó que una de las paradas previstas corresponde al local de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. En ese lugar se realizará un homenaje a cargo del directorio y de los integrantes de la institución.

La ruta de esta primera fecha concentra el desplazamiento en vías del centro de Lima y establece como punto de partida y retorno el complejo de Las Nazarenas.

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Primera salida: será el sábado 3 de octubre, desde el Monasterio de las Nazarenas al mediodía, con recorrido por Emancipación, Chancay, Callao y Tacna. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

¿A qué hora inicia el recorrido?

La primera salida procesional de 2026 comenzará a las 12:00 del mediodía del sábado 3 de octubre. El inicio será desde el Monasterio de las Nazarenas y el ingreso a la Iglesia de Las Nazarenas está previsto para la noche.

La jornada forma parte de las cinco fechas procesionales establecidas para este año bajo el lema “Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón”.

Horarios del Santuario de Las Nazarenas durante octubre

Santuario de las Nazarenas del Señor de los Milagros, Lima 2023 - Foto: Paula Elizalde / Infobae

El padre Francisco Chacón Sánchez informó que el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas atenderá durante octubre desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

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Las misas comenzarán a las 6:15 de la mañana y continuarán en distintos horarios a lo largo del día. Las confesiones estarán disponibles desde las 8:00 de la mañana.

El Museo del Señor de los Milagros también contará con atención al público. Su horario será de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde durante este periodo.

Metropolitano tendrá cambios por la procesión

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso modificaciones temporales en los servicios del Metropolitano debido al cierre progresivo de las calles por donde pasará el Señor de los Milagros este sábado 3 de octubre. Las variaciones dependerán del avance de la procesión y de las restricciones establecidas en las vías.

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El servicio regular A circulará por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos y tendrá como única parada habilitada la estación Quilca. En tanto, el servicio regular C recortará su recorrido y solo llegará hasta la Estación Central.

La ATU también informó que las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena permanecerán cerradas mientras avance la procesión por las vías comprendidas en el recorrido. La reapertura dependerá del levantamiento de las restricciones de tránsito.

Servicios alternativos para llegar a Las Nazarenas

Cambios en el Metropolitano: explicar cómo funcionarán los servicios A y C durante el primer recorrido del Señor de los Milagros. Difusión

La ATU señaló que existen otras opciones de transporte público para acercarse a la zona del Santuario de Las Nazarenas. Entre ellas figuran los servicios 301, 303, 305, 336 y SE08 del Corredor Azul, además de los servicios A, C y EX10 del Metropolitano, sujetos a las modificaciones establecidas para esa jornada.

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También se podrá utilizar el servicio 412 del Corredor Morado, cuyo recorrido cuenta con un paradero en Ica. La disponibilidad de cada servicio estará sujeta a los cierres progresivos que se establezcan conforme avance la imagen.

La ATU precisó que cada una de las cinco jornadas procesionales contará con un plan específico de rutas alternas. Los cambios correspondientes a las siguientes fechas serán comunicados antes de cada recorrido mediante los canales oficiales de la institución.

Rutas de la procesión: detallar las principales avenidas y jirones por donde pasará la imagen. Difusión

El capellán del Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas también informó sobre la programación de Nazarenas TV para las jornadas de octubre.

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El medio transmitirá los recorridos procesionales, las misas institucionales y programas especiales vinculados con las actividades previstas durante el mes.