Lima será sede de la IFA7 Super Cup Perú 2026: el campeón irá a la Copa América Brasil 2027

Del 4 al 8 de noviembre, el estadio Andrés Bedoya Díaz recibirá a Perú, Canadá, México y Venezuela en un torneo que también dará inicio a la LigaPRO Femenil Perú 2027 (Andina)

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Lim acogerá en noviembre una competencia internacional de Fútbol 7 femenino con un premio deportivo de peso: el conjunto que se corone campeón obtendrá un boleto directo a la Copa América IFA7 Brasil 2027. El evento, organizado por la International Football Association – IFA7, reunirá a cuatro selecciones y pondrá en marcha un proyecto de liga nacional que arrancará a principios del año siguiente.

El estadio Andrés Bedoya Díaz de Ate será el escenario de la IFA7 Super Cup™ Perú 2026, fijada entre el 4 y el 8 de noviembre. Las selecciones femeninas de Perú, Canadá, México y Venezuela disputarán el título en una competencia que la organización presenta como un punto de inflexión para el desarrollo del Fútbol 7 femenino en la región. El torneo será transmitido por Nativa.

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El cupo a Brasil 2027, el gran incentivo

El título de la Super Cup no será el único objetivo en Lima. La selección que conquiste el torneo entre el 4 y 8 de noviembre clasificará directamente a la Copa América IFA7 Brasil 2027. (IFA 7) Foto 3:

La clasificación a la Copa América IFA7 Brasil 2027 es el motor deportivo que define la relevancia del certamen. La selección que levante el trofeo en Lima accederá directamente a esa competencia continental, organizada también por la International Football Association – IFA7. Se trata del primer vínculo formal entre una competencia disputada en suelo peruano y un torneo de esa envergadura a nivel de selecciones en la modalidad de Fútbol 7.

Daniel Balcorta, presidente de IFA7, fue explícito sobre el enfoque del evento: “Queremos que esta Super Cup tenga una identidad muy clara: las mujeres son las protagonistas. Buscamos ofrecerles un escenario internacional, organización profesional, exposición y una competencia que esté a la altura del talento que existe actualmente en el Fútbol 7 Femenino”.

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La declaración resume la apuesta de la organización: posicionar la rama femenina como el núcleo del torneo, con infraestructura y visibilidad acordes a esa jerarquía. La transmisión en vivo y la producción digital forman parte de esa estrategia para proyectar a las futbolistas hacia audiencias más amplias.

La LigaPRO Femenil Perú, el proyecto que nace con la Super Cup

Más allá del torneo en sí, la IFA7 Super Cup™ Perú 2026 funcionará como el punto de partida de la LigaPRO Femenil Perú, una plataforma de alcance nacional e internacional orientada al crecimiento sostenido del Fútbol 7 femenino en el país. La nueva competencia doméstica tiene previsto iniciar sus actividades en enero de 2027, aunque la organización no precisó detalles sobre el formato, la cantidad de participantes ni el calendario específico de esa liga.

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El vínculo entre la Super Cup y la LigaPRO no es casual: la idea es que el torneo de noviembre genere visibilidad, contactos institucionales y un impulso inicial que sirva de base para el lanzamiento de la competencia local. La conexión con selecciones de Canadá, México y Venezuela abre además la posibilidad de establecer vínculos con organizaciones de esos países, algo que la IFA7 señala como uno de los objetivos centrales de la iniciativa.

Un Desafío Masculino de Clubes completa la programación

El torneo internacional de noviembre servirá como punto de partida para la LigaPRO Femenil Perú, una competencia que busca impulsar el Fútbol 7 femenino en el país y que tiene previsto iniciar en 2027. (IFA 7)

La agenda de la IFA7 Super Cup™ Perú 2026 no se limita al torneo femenino. La programación incluye un Desafío Internacional de Clubes Masculino, en el que tomará parte Cerro Negro de Chile junto a dos equipos peruanos cuyos nombres serán difundidos en las próximas semanas. La organización también mantiene negociaciones con Sport Club do Recife de Brasil, aunque la presencia del conjunto brasileño todavía no está confirmada.

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Este componente masculino amplía el alcance del evento y suma una dimensión de clubes a una competencia cuyo eje principal sigue siendo la rama femenina de selecciones. La participación de Cerro Negro y la posible incorporación de Sport Club do Recife añaden proyección internacional al certamen más allá de las fronteras sudamericanas inmediatas.

Con el estadio Andrés Bedoya Díaz como sede, fechas definidas y cuatro selecciones confirmadas, Lima se prepara para recibir en noviembre un torneo que conecta el presente del Fútbol 7 femenino peruano con una competencia continental en Brasil y con el arranque de una liga doméstica que comenzará a rodar en 2027.

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