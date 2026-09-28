Perú

Avengers Doomsday: Cinemark y Cineplanet colapsaron en la preventa y entradas se agotaron en menos de una hora

Las cadenas de cines peruanas tuvieron problemas durante la venta de entradas que inicio a la medianoche del 28 de septiembre

Un afiche de la película Avengers Doomsday entre dos capturas de pantalla de mensajes digitales de error en la compra de entradas
Los mensajes de error en los sitios web de Cineplanet y Cinemark registran las fallas en el sistema durante la preventa de entradas para la película Avengers Doomsday.
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Las cadenas de cine peruanas registraron problemas en sus plataformas durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre, cuando comenzó la preventa de entradas para “Avengers: Doomsday”. En menos de una hora, varias funciones disponibles aparecieron sin asientos para la fecha de estreno, prevista para diciembre de 2026.

La expectativa por la nueva producción de Marvel se trasladó a las páginas web y aplicaciones de las principales cadenas del país. Desde antes de las 00:00 horas, usuarios ingresaron a las plataformas para buscar boletos para las primeras funciones, incluidas las de medianoche.

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“Avengers: Doomsday” llegará a los cines de Perú como parte de una nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel. La película reunirá a personajes de distintos períodos de la franquicia, entre ellos los Vengadores, los X-Men de las producciones originales y los Cuatro Fantásticos.

El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’
El avance muestra la magnitud de la destrucción provocada por Doom y el temor entre los héroes. (Marvel)

El conflicto de la historia estará centrado en Doctor Doom, personaje que interpretará Robert Downey Jr. El actor, conocido por haber encarnado a Tony Stark en anteriores películas de Marvel, asumirá ahora el papel de una de las amenazas principales para los héroes de la saga.

La dirección estará a cargo de Anthony y Joe Russo, quienes ya estuvieron al frente de “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”. Ambas producciones fueron parte del cierre de la denominada Saga del Infinito y concentraron a varios de los personajes centrales del estudio.

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Preventa de entradas colapsó páginas de Cinemark y Cineplanet

La venta anticipada comenzó a las 00:00 horas del lunes 28 de septiembre. Minutos antes de la apertura, numerosos fanáticos ya se encontraban conectados a las páginas de Cinemark y Cineplanet para intentar asegurar un lugar en las primeras proyecciones.

El alto número de accesos generó dificultades en ambas plataformas. Algunos usuarios lograron completar sus compras durante los primeros minutos de la preventa, mientras otros informaron fallas que les impidieron avanzar hasta el pago o elegir una función.

En el caso de Cineplanet, varios clientes señalaron que la web no cargaba o se detenía durante el proceso de compra. También se registraron reportes de pagos rechazados que redirigían a los usuarios a la página de inicio, sin que la operación se completara.

Captura de pantalla de un plano de distribución de asientos de cine con la mayoría de las plazas marcadas en color rojo
El mapa de asientos de la cadena Cineplanet exhibe la ocupación casi total de una sala para la preventa de Avengers Doomsday.

La aplicación de la cadena también presentó inconvenientes, según capturas difundidas en redes sociales. En algunos casos, la plataforma mostró mensajes que indicaban que los usuarios no se encontraban en Perú, pese a que intentaban ingresar desde el país.

Cinemark tuvo problemas similares. Su sitio web apareció en mantenimiento en distintos momentos de la madrugada y, para parte de los usuarios, se activó una cola virtual con tiempos de espera de varias horas. La demanda superó la capacidad de las plataformas durante las primeras horas de la venta.

Captura de pantalla de un sitio de cine con una ventana emergente de alerta sobre entradas no disponibles y un mapa de asientos ocupados
Un mensaje de error en un sistema de compra en línea de cine indica la falta de disponibilidad de entradas para la película Avengers Doomsday.

Pese a esos inconvenientes, algunos fanáticos consiguieron boletos para funciones en formato 2D y 3D, además de salas especiales. Poco después, las opciones disponibles comenzaron a agotarse. Aunque las páginas volvieron a permitir el ingreso al proceso de compra, varias salas ya figuraban como llenas.

¿Cuándo se estrena “Avengers: Doomsday” en Perú?

“Avengers: Doomsday” se estrenará en los cines peruanos el miércoles 16 de diciembre de 2026, antes de su lanzamiento programado en Estados Unidos y Canadá. La película tendrá una duración de dos horas y 45 minutos.

Miles de espectadores buscaron asegurar entradas para las funciones de medianoche, con el objetivo de ver la producción apenas llegue a la cartelera. Algunas cadenas también anunciaron la disponibilidad de mercancía oficial vinculada a la película para acompañar el estreno.

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