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La emoción de Piero Magallanes tras su convocatoria a la selección peruana: “La ilusión estaba, el llamado me tomó por sorpresa”

El atacante de Sport Huancayo habló sobre su debut en la selección absoluta, la cálida recepción de sus compañeros y el orgullo familiar que significa llevar el apellido Magallanes de vuelta al equipo patrio

El delantero de Sport Huancayo recibe su primera convocatoria a la selección peruana mayor, una noticia inesperada que celebra tras mantener la ilusión y trabajar junto a sus compañeros para representar al país (Bicolor )
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Piero Magallanes no ocultó la emoción que le generó vestir por primera vez los colores de la selección peruana mayor. El delantero de Sport Huancayo reconoció que, si bien mantenía viva la esperanza de recibir un llamado, la confirmación lo tomó por sorpresa.

Dentro del grupo, la integración fue inmediata: sus nuevos compañeros lo recibieron con calidez, y el atacante ya comparte mesa y habitación con algunos de los referentes del plantel.

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Más allá del fútbol, para Magallanes este momento tiene una dimensión profundamente personal: el apellido de su familia regresa a la selección absoluta, y él carga con ese peso como un honor.

La sorpresa del llamado y la felicidad del debut

Piero Magallanes – Selección Peruana – Sport Huancayo - Perú – deportes – 23 septiembre
Piero Magallanes reconoció que esperaba una oportunidad en la selección peruana, pero admitió que la convocatoria lo tomó por sorpresa. El atacante de Sport Huancayo se mostró feliz por su llegada a la Bicolor. (Selección peruana)

Magallanes admitió que la noticia de su convocatoria lo encontró sin del todo esperarla, aunque la ilusión nunca le había faltado. “La ilusión estaba, igual el llamado me tomó un poco por sorpresa, pero siempre ilusionado de poder estar acá”, declaró el delantero en una entrevista con el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol, Bicolor Más.

El atacante describió sus primeras horas dentro del grupo con entusiasmo contenido, propio de quien sabe que acaba de cruzar un umbral importante en su carrera. “Estoy bastante feliz, agradecido con el grupo porque me han recibido bien, estoy muy contento”, señaló. Para Magallanes, la convocatoria no es solo el resultado de un buen momento individual, sino también el fruto de un trabajo colectivo sostenido en el tiempo. “Tanto yo como mis compañeros trabajamos para representar bien al país”, subrayó.

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El técnico de la Bicolor, Mano Menezes, ya le transmitió las primeras indicaciones de cara a los entrenamientos, aunque el vínculo entre ambos todavía está en una etapa inicial. El jugador reconoció que las instrucciones recibidas fueron puntuales, orientadas a la dinámica del trabajo diario, sin mayores detalles por ahora sobre su rol dentro del esquema táctico.

Integración rápida: mesa compartida y compañero de cuarto tranquilo

Piero Magallanes – Selección Peruana – Sport Huancayo - Perú – deportes – 23 septiembre
Piero Magallanes reveló detalles de sus primeros días en la Bicolor y contó que comparte habitación con Mora. Ambos son tranquilos y hablan poco, aunque el delantero aseguró que eso cambiará dentro de la cancha (Selección peruana)

Uno de los aspectos que más destacó Magallanes en sus primeras declaraciones fue la forma en que el plantel lo acogió desde el primer momento. Según relató, los jugadores que más cerca estuvieron de él al llegar fueron Alex Valera, César Inga y Jairo Concha, con quienes comparte la mesa en los momentos de alimentación del equipo. “Creo que todos me han tratado muy bien. Igual, agradecido”, expresó.

En cuanto a su habitación, el delantero de Sport Huancayo comparte el cuarto con Oslimg Mora, otro integrante del plantel con quien, según contó, la convivencia transcurre en un clima de calma y pocas palabras. “Los dos somos tranquilos. Ahí cada uno con su celular y hablamos poco”, describió entre risas, antes de aclarar con humor que esa reserva quedará dentro de las cuatro paredes: “En la cancha sí vamos a hablar bastante. Ahí nos desarrollamos mejor”.

La rápida adaptación al grupo no es un detalle menor. En las selecciones nacionales, donde los tiempos de concentración son acotados y la cohesión grupal resulta determinante para el rendimiento, la facilidad con la que un jugador se inserta en la dinámica colectiva puede marcar diferencias. Magallanes parece haber superado esa primera prueba sin dificultades.

El apellido Magallanes vuelve a la selección absoluta

Piero Magallanes – Selección Peruana – Sport Huancayo - Perú – deportes – 23 septiembre
Más allá de su debut con la Bicolor, Piero Magallanes destacó el significado familiar de su convocatoria. El delantero reconoció que vestir la camiseta peruana también representa un orgullo para sus seres queridos (Selección peruana)

Más allá de lo futbolístico, la convocatoria tiene para Piero Magallanes un significado que trasciende su propia carrera. El regreso del apellido Magallanes a la selección mayor de Perú es un hecho que involucra a toda su familia, y el delantero lo vive con una mezcla de orgullo y responsabilidad.

“Tanto como para mí, mi papá, mis hermanos... creo que es bonito, es bonito volver”, afirmó el atacante, con una emoción que se filtraba en cada palabra. El jugador fue claro respecto a lo que espera de esta etapa: honrar ese legado familiar con su desempeño dentro del campo. “Espero dejar el apellido bien”, prometió.

El retorno de ese apellido al combinado patrio no pasa inadvertido en el entorno del fútbol peruano. Para la familia Magallanes, ver a Piero integrar la Bicolor absoluta representa la culminación de un proceso que combina sacrificio, constancia y talento. El delantero asume ese peso no como una carga, sino como un motor adicional para rendir al máximo nivel cada vez que le toque disputar minutos con la camiseta blanquirroja.

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