Proyectos de ARMY Perú para BTS: fan projects en el Estadio San Marcos

Asistentes a un concierto en Lima sostienen pancartas, banderas de Perú y Corea del Sur y peluches característicos en apoyo a la banda surcoreana BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La comunidad de ARMY Perú prepara banners, luces por sectores, fanchants y referencias a tradiciones peruanas para las tres presentaciones de BTS en el Estadio San Marcos, previstas para el 7, 9 y 10 de octubre. Las acciones, difundidas por BTS Perú y ARMY Perú, están asociadas a momentos específicos del repertorio y convocan a los asistentes de tribunas y campo.

Los proyectos incluyen intervenciones para “Into the Sun”, “Body to Body”, “IDOL”, “Hooligan”, “SWIM” y “Come Over”. También habrá una dinámica especial por el cumpleaños de Jimin, que tendrá su mayor despliegue en la última fecha. La organización precisó que los objetos y accesorios deberán adecuarse a las condiciones de ingreso y seguridad del concierto.

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Proyectos de luces y banners preparados para canciones específicas

Los asistentes recibirán banners temáticos en las filas de ingreso al Estadio San Marcos. Cada fecha tendrá un diseño propio y los carteles se levantarán durante el último ment, el segmento en el que los integrantes de BTS conversan con el público.

Los mensajes previstos combinan español, inglés y coreano. Entre los diseños difundidos figuran frases como “Perú will follow BTS into the sun” y “From the land of the Incas, we follow your light to the sun”. Para “Into the Sun”, el público deberá sostener los banners desde el inicio de la frase “I’ll follow you into the Sun” hasta el cierre de la canción.

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La agrupación de seguidores BTS Perú y ARMYPerú detalla las dinámicas con pancartas para los conciertos del grupo surcoreano en el Estadio San Marcos de Lima. (Army Perú)

La organización también planteó una acción para “Come Over”. Cuando SUGA, cuyo nombre real es Min Yoongi, cante la frase “Lo siento, llegué un poco tarde”, los asistentes deberán responder “AH-NI”, una expresión coreana que puede traducirse como “no”. BTS Perú y ARMY Perú anunciaron que difundirán un video de referencia con el momento preciso para realizar el fanchant.

Durante “Hooligan”, la convocatoria pide llevar máscaras personalizadas con referencias a expresiones culturales peruanas. Las imágenes sugieren como inspiración las máscaras tradicionales de Paucartambo, Cusco y Puno, aunque cada asistente podrá adaptarlas a su propio estilo. La dinámica comenzará al inicio de la canción y tendrá una duración de 14 segundos, hasta el fanchant indicado.

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La comunidad ARMY Perú difunde las instrucciones para realizar dinámicas con máscaras y luces azules durante los conciertos de BTS en Lima. (Army Perú)

Para “IDOL”, la propuesta busca representar una fiesta peruana dentro del estadio. Los asistentes podrán llevar pompones, cascabeles, muñecos y accesorios vinculados con la cultura local. La intervención está prevista en todos los sectores: Norte, Sur, Oriente, Occidente y Campo. La organización indicó que el proyecto se ajustará a los elementos autorizados para el concierto.

Habrá, además, acciones especiales por el cumpleaños de Jimin, que se celebra el 13 de octubre. El 7 de octubre, de forma opcional, los asistentes podrán utilizar vinchas o ganchos de Chimmy, el personaje asociado al cantante, durante el último ment.

Para el 9 de octubre, la convocatoria propone llevar uchiwa, abanicos circulares utilizados habitualmente por los seguidores de artistas asiáticos, con una foto de Jimin elegida por cada persona. La intervención también se realizará durante el último segmento de conversación de la noche.

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El colectivo ARMY Perú detalla las actividades organizadas por el cumpleaños del cantante Jimin durante los conciertos de BTS en Lima. (Army Perú)

La mayor acción está programada para el 10 de octubre. Antes de que Jimin tome la palabra durante el ment final, el público deberá levantar el lado correspondiente del banner de cumpleaños y cantar “Happy Birthday” en inglés y español. El proyecto contempla la distribución de 30 mil corazones preparados por PJMUSAS. Si la producción proyecta una imagen de Jimin en las pantallas, el público deberá adaptar la intervención a ese momento. La organización indicó que, si BTS canta “Happy Birthday” antes del último ment, la dinámica se adelantará.

Ocean de colores: Indicaciones para las distintas zonas del estadio

El principal proyecto de luces se realizará durante una parte de “Arirang”, bajo el nombre “Body to Body”. La propuesta plantea una composición roja y blanca en las tribunas, mientras que el público de campo podrá utilizar pañuelos de esos colores o banderas coreanas de tamaño A4.

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En Oriente y Occidente, los asistentes deberán cubrir la linterna de sus celulares con celofán rojo o adhesivos translúcidos. En Norte y Sur, la instrucción es utilizar luz blanca. La distribución busca formar una intervención visual con los colores de la bandera peruana.

La agrupación ARMY Perú difunde instrucciones para realizar dinámicas de luces y elementos culturales durante las presentaciones de BTS en Lima. (Army Perú)

En campo, los asistentes podrán llevar banderas de Corea del Sur en formato A4 o pañuelos rojos y blancos. La indicación es moverlos al ritmo de la marinera durante la sección de “Arirang” señalada por los organizadores. El proyecto incorpora símbolos de ambos países dentro de la misma dinámica.

Otra acción se desarrollará durante “SWIM”. Los asistentes de las tribunas deberán formar una ola con las Army Bomb encendidas en azul. La secuencia será Sur, Oriente, Norte, Occidente y nuevamente Sur.

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Cada sector deberá levantarse y elevar su dispositivo cuando llegue su turno. En campo, el público tendrá que mover la Army Bomb de arriba hacia abajo, sin cambiar de posición. La intervención se realizará durante los coros de la canción.

Donaciones y actividades de proyección social organizadas por la fanaticada

Las iniciativas de ARMY Perú también incluyen proyectos ambientales fuera del estadio. En Lima, seguidores de BTS convocaron a voluntarios para sembrar árboles, limpiar espacios públicos y recuperar sectores con poca cobertura vegetal antes de la llegada del grupo al país.

La propuesta se difundió como una forma de recibir a BTS con una ciudad más verde y con espacios urbanos recuperados. Algunas convocatorias incluyeron la siembra en zonas áridas, la limpieza de áreas públicas y la pintura de fachadas o muros visibles desde avenidas principales y rutas aéreas cercanas al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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Voluntarios de ARMY de Perú y fans de BTS plantan árboles como parte de la iniciativa "Bosque BTS" en las cercanías de Machu Picchu, promoviendo la reforestación y conservación ambiental.

La campaña tuvo un carácter ciudadano y voluntario. Las acciones buscaron mejorar el entorno urbano como gesto de bienvenida para los siete integrantes de BTS durante su primera visita al Perú.

En Cusco, ARMY Perú y BTS Perú Fanclub impulsaron la creación del Bosque BTS en el Santuario Histórico de Machu Picchu. La iniciativa se incorporó a la campaña “Un millón de árboles para el Santuario Histórico de Machu Picchu”, orientada a recuperar zonas afectadas por incendios forestales, pérdida de vegetación y degradación del suelo.

El proyecto se desarrolla en Piscacucho, punto de inicio del Camino Inca. La comunidad participó en la siembra de cerca de 2.000 especies nativas, entre ellas aliso, queñua y chachacomo. La iniciativa busca contribuir a la restauración de los ecosistemas del santuario y dejar una acción ambiental vinculada con la llegada de BTS a Lima.

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La campaña mantiene una modalidad de donación virtual para financiar la plantación de nuevos árboles en áreas priorizadas de Machu Picchu.

Coordinación con fanbases internacionales para el recibimiento del grupo

El recibimiento a BTS incluirá un espectáculo de drones en la Costa Verde, denominado “Latin America’s First BTS Drone Show”. La actividad está programada para el 8 de octubre a las 20:00, entre la primera fecha de los conciertos en Lima y las dos presentaciones restantes.

El proyecto fue impulsado por BTS Perú junto con Fanista y FLIT Perú. La campaña superó una meta de 25 mil votos en la plataforma digital y recibió apoyo de seguidores de México, Ecuador, Bolivia y Colombia, además de la participación mayoritaria de usuarios peruanos.

El club de seguidores BTS Perú anuncia un espectáculo de drones dedicado a la banda surcoreana para el 8 de octubre de 2026 en la Costa Verde de Lima.

El 94,5% de los votos registrados provino de Perú, según los datos difundidos por los organizadores. El espectáculo será gratuito y podrá observarse desde distintos puntos de Miraflores y Barranco, entre ellos el Puente de la Paz y el Parque Bicentenario.

La actividad integra la agenda Road to 7, que reúne proyectos culturales y acciones de bienvenida impulsadas por el fandom local antes de los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos.