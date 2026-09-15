Perú Deportes

Gustavo Roverano respalda a Alejandro Duarte luego de cometer fallo crucial en Alianza Lima vs Universitario: “Me inclinaría por darle la confianza”

El exarquero de la institución analiza el convulso presente del ‘13′ de La Victoria, que se encuentra en el ojo de la tormenta luego de un clamoroso ‘blooper’ en el último clásico del Torneo Clausura

Gustavo Roverano defiende a Alejandro Duarte tras clamoroso fallo en el clásico. - Crédito: Difusión
Gustavo Roverano defiende a Alejandro Duarte tras clamoroso fallo en el clásico. - Crédito: Difusión
Guardar

Alejandro Duarte ha sido el antihéroe de Alianza Lima en la última edición del clásico frente a Universitario de Deportes. Una mala salida de su portería, a escasos segundos del silbatazo final, junto a una descoordinación con Gianfranco Chávez, devino en un doloroso gol de Lisandro Alzugaray que supuso el 1-2 en Matute.

Aquel fallo ha puesto en tela de juicio la continuidad de ‘Ale’ bajo palos para el pulso de la calle. Lo acontecido, además, ha dado pie a que exfutbolistas vinculados con la institución emitan opiniones; recientemente, Gustavo Roverano abordó el tema con mucha precisión.

PUBLICIDAD

Gol de Lisandro Alzugaray, tras blooper de Alejandro Duarte, para la victoria de Universitario vs Alianza Lima al último minuto del clásico por el Torneo Clausura 2026.
Gol de Lisandro Alzugaray, tras blooper de Alejandro Duarte, para la victoria de Universitario vs Alianza Lima al último minuto del clásico por el Torneo Clausura 2026.

El jugador profesional debe estar preparado para esos golpes duros en la carrera, no quiere decir que se recuperan, eso lo ve el entrenador, el tema es que el arquero que estaba era Viscarra y ahora más que todo que De la Cruz es un arquero con proyección, pero no da la seguridad de estar cambiando y poniendo a otro”, declaró a Exitosa Deportes.

Por un instante, el portero campeón con Alianza Lima en su centenario, en 2001, recordó que el último encargado de velar por la seguridad de la valla ‘íntima’ fue Guillermo Viscarra, quien en una circunstancia similar se mantendría firme con miras a los siguientes partidos de Liga 1.

PUBLICIDAD

Cuando el partido agonizaba, un blooper garrafal en la defensa de Alianza Lima cambió el destino del clásico. Leandro Alzugaray no perdonó y anotó el 2-1 para Universitario, desatando la locura crema y la desolación blanquiazul.

Si estuviera Viscarra u otro arquero con mayor roce, estoy seguro que ante ADT taparía, en este caso no lo sé”, precisó un Roverano que ha dejado muy en claro que en su valoración no considera a Ángel De La Cruz, el tercer relevo, por su inexperiencia en el profesionalismo.

A la pregunta de si respaldaría a ‘Ale’ pese al fallo capital del último fin de semana, dijo con mucha determinación: “Yo me inclinaría por darle la confianza a Duarte siempre y cuando vea que se haya recuperado y que trate de pasar este episodio lo más rápido posible”.

Alejandro Duarte ha ofrecido seguridad y solvencia en el arco de Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Alejandro Duarte vive tenso momento en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Duarte, bajo la lupa

Pese a que su rendimiento en el Apertura 2026 fue solvente, Alejandro Duarte se ha hundido de una manera espantosa al enlazar presentaciones avergonzantes con Alianza Lima en la segunda parte del año. Algunas de ellas, de hecho, han condicionado al equipo y generado serios descarrilamientos en la clasificación.

Contra Juan Pablo II College, hace un par de jornadas atrás, ‘Ale’ no pudo descolgar un centro botado al área, lo que derivó en un gol de cabeza de Matías Almirón. Su yerro, sin embargo, fue subsanado a medias con la anotación de Eryc Castillo para un insípido empate en Chongoyape.

La temporada 2026 dejó una eliminación en la Libertadores, puntos perdidos en la Liga 1 y un clásico resuelto en Matute por una falla que agravó el malestar de la tribuna (L1 MAX)

Lo peor, sin embargo, llegó en la fecha posterior cuando Alianza Lima recibió en su casa a Universitario. Lo que era una igualada asegurada acabó diluyéndose por un insólito blooper que fue capitalizado por Lisandro Alzugaray. Aquel error terminó por dilapidar al portero peruano frente a una fanaticada que exigía su salida.

No le queda a Duarte más remedio que aprender de su fallo y reinventarse lo más pronto posible. Ser relegado, al menos, no es una opción para un Pablo Guede que, de las puertas hacia afuera, ha compartido su confianza máxima por el ‘13’.

Alejandro Duarte halagó el método de trabajo de Pablo Guede. - Crédito: Alianza Lima
Alejandro Duarte halagó el método de trabajo de Pablo Guede. - Crédito: Alianza Lima

Esto es fútbol. Se crece de los errores. Esto es fútbol. Vos te equivocás, te levantás, te volvés a equivocar, te volvés a levantar. El problema es cuando no te levantás. Pero no me preocupa”, manifestó en rueda de prensa.

Detrás de ‘AleDuarte se ubican Ángel De La Cruz y Fabrisio Mesías, dos jóvenes goleros que no suelen ser tomados en cuenta para afrontar la Liga 1 2026.

Temas Relacionados

Gustavo RoveranoAlianza LimaLiga 1Alejandro Duarteperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pedro Aquino fue operado de la rodilla derecha en Argentina: ¿Cuánto tiempo demorará en regresar a las canchas?

El mediocampista peruano, actualmente sin club tras su paso por Alianza Lima, se sometió a una artroscopia en el país trasandino y enfrentará un proceso de rehabilitación de entre cuatro y seis meses antes de poder volver a competir

Pedro Aquino fue operado de la rodilla derecha en Argentina: ¿Cuánto tiempo demorará en regresar a las canchas?

Cienciano llegó a Uruguay con la mentalidad ganadora de superar a Montevideo City en el desquite de Copa Sudamericana 2026

El conjunto ‘imperial’ ha aterrizado en territorio uruguayo dos días antes del choque definitivo por el acceso a las semifinales. Los trabajos de preparación se realizarán en las instalaciones del Club Albion

Cienciano llegó a Uruguay con la mentalidad ganadora de superar a Montevideo City en el desquite de Copa Sudamericana 2026

“El orgullo de representar a mi país no me lo quita nadie”: el mensaje de Mirian Patiño tras el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La líbero nacional se pronunció a través de sus redes sociales luego de la participación de la ‘bicolor’ en el certamen continental que tuvo lugar en Río de Janeiro

“El orgullo de representar a mi país no me lo quita nadie”: el mensaje de Mirian Patiño tras el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

“Me gustaría verte jugando con Christian Cueva en Sport Boys”: el sorpresivo pedido de Jefferson Farfán a Reimond Manco

La ‘Foquita’ habló con el ‘Rei’ sobre el presente del cuadro ‘rosado’ en la Liga 1 2026 y de la posibilidad de coincidir con el volante. El ex’jotita’ también dio su opinión de ‘Aladino’

“Me gustaría verte jugando con Christian Cueva en Sport Boys”: el sorpresivo pedido de Jefferson Farfán a Reimond Manco

Directiva de San Martín expone que clubes importantes de la Liga Peruana de Vóley incumplen las leyes: “Tienen que pagar sus impuestos”

Yudy Balcázar afirmó que algunos equipos del campeonato no regularizan la documentación migratoria y tributaria de sus jugadoras extranjeras

Directiva de San Martín expone que clubes importantes de la Liga Peruana de Vóley incumplen las leyes: “Tienen que pagar sus impuestos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Josué Gutiérrez señala que fiesta de la Defensoría con Alma Bella costó “quizá menos” de S/70 mil, pese a plan de austeridad

Josué Gutiérrez señala que fiesta de la Defensoría con Alma Bella costó “quizá menos” de S/70 mil, pese a plan de austeridad

Rafael López Aliaga confirma que irá al debate del JNE y defiende su candidatura a primer regidor: “Me han hecho caso”

Lista de candidatos a la alcaldía de Surco: Los 15 postulantes que buscan suceder a Carlos Bruce

Fiscalía pide al PJ levantar el secreto de las comunicaciones de José Jerí por tráfico de influencias

Senado verá este miércoles solicitud de viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Locura por el inicio de la preventa para el aniversario 34 de Corazón Serrano y su show de ‘Camino a un Sueño 3’

Locura por el inicio de la preventa para el aniversario 34 de Corazón Serrano y su show de ‘Camino a un Sueño 3’

La novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”

Jossmery Toledo hace inesperado comentario sobre la reconciliación de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes: “Yo también quiero enamorarme así”

Mamá de Mafer Neyra comparte reflexión luego de mensajes de Hugo García tras matrimonio de su hija: “Cuiden lo que quieren”

Fundador de ‘Los Mirlos’ revela detalles de su presentación en Tiny Desk: canciones y fecha del estreno

DEPORTES

Pedro Aquino fue operado de la rodilla derecha en Argentina: ¿Cuánto tiempo demorará en regresar a las canchas?

Pedro Aquino fue operado de la rodilla derecha en Argentina: ¿Cuánto tiempo demorará en regresar a las canchas?

Regatas refuerza su ataque con Fatou Diop: la española llega tras superar los 600 puntos y ser llamada por su selección

Cienciano llegó a Uruguay con la mentalidad ganadora de superar a Montevideo City en el desquite de Copa Sudamericana 2026

“El orgullo de representar a mi país no me lo quita nadie”: el mensaje de Mirian Patiño tras el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

“Me gustaría verte jugando con Christian Cueva en Sport Boys”: el sorpresivo pedido de Jefferson Farfán a Reimond Manco