Gustavo Roverano respalda a Alejandro Duarte luego de cometer fallo crucial en Alianza Lima vs Universitario: “Me inclinaría por darle la confianza”

Gustavo Roverano defiende a Alejandro Duarte tras clamoroso fallo en el clásico. - Crédito: Difusión

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Alejandro Duarte ha sido el antihéroe de Alianza Lima en la última edición del clásico frente a Universitario de Deportes. Una mala salida de su portería, a escasos segundos del silbatazo final, junto a una descoordinación con Gianfranco Chávez, devino en un doloroso gol de Lisandro Alzugaray que supuso el 1-2 en Matute.

Aquel fallo ha puesto en tela de juicio la continuidad de ‘Ale’ bajo palos para el pulso de la calle. Lo acontecido, además, ha dado pie a que exfutbolistas vinculados con la institución emitan opiniones; recientemente, Gustavo Roverano abordó el tema con mucha precisión.

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Gol de Lisandro Alzugaray, tras blooper de Alejandro Duarte, para la victoria de Universitario vs Alianza Lima al último minuto del clásico por el Torneo Clausura 2026.

“El jugador profesional debe estar preparado para esos golpes duros en la carrera, no quiere decir que se recuperan, eso lo ve el entrenador, el tema es que el arquero que estaba era Viscarra y ahora más que todo que De la Cruz es un arquero con proyección, pero no da la seguridad de estar cambiando y poniendo a otro”, declaró a Exitosa Deportes.

Por un instante, el portero campeón con Alianza Lima en su centenario, en 2001, recordó que el último encargado de velar por la seguridad de la valla ‘íntima’ fue Guillermo Viscarra, quien en una circunstancia similar se mantendría firme con miras a los siguientes partidos de Liga 1.

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Cuando el partido agonizaba, un blooper garrafal en la defensa de Alianza Lima cambió el destino del clásico. Leandro Alzugaray no perdonó y anotó el 2-1 para Universitario, desatando la locura crema y la desolación blanquiazul.

“Si estuviera Viscarra u otro arquero con mayor roce, estoy seguro que ante ADT taparía, en este caso no lo sé”, precisó un Roverano que ha dejado muy en claro que en su valoración no considera a Ángel De La Cruz, el tercer relevo, por su inexperiencia en el profesionalismo.

A la pregunta de si respaldaría a ‘Ale’ pese al fallo capital del último fin de semana, dijo con mucha determinación: “Yo me inclinaría por darle la confianza a Duarte siempre y cuando vea que se haya recuperado y que trate de pasar este episodio lo más rápido posible”.

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Alejandro Duarte vive tenso momento en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Duarte, bajo la lupa

Pese a que su rendimiento en el Apertura 2026 fue solvente, Alejandro Duarte se ha hundido de una manera espantosa al enlazar presentaciones avergonzantes con Alianza Lima en la segunda parte del año. Algunas de ellas, de hecho, han condicionado al equipo y generado serios descarrilamientos en la clasificación.

Contra Juan Pablo II College, hace un par de jornadas atrás, ‘Ale’ no pudo descolgar un centro botado al área, lo que derivó en un gol de cabeza de Matías Almirón. Su yerro, sin embargo, fue subsanado a medias con la anotación de Eryc Castillo para un insípido empate en Chongoyape.

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La temporada 2026 dejó una eliminación en la Libertadores, puntos perdidos en la Liga 1 y un clásico resuelto en Matute por una falla que agravó el malestar de la tribuna (L1 MAX)

Lo peor, sin embargo, llegó en la fecha posterior cuando Alianza Lima recibió en su casa a Universitario. Lo que era una igualada asegurada acabó diluyéndose por un insólito blooper que fue capitalizado por Lisandro Alzugaray. Aquel error terminó por dilapidar al portero peruano frente a una fanaticada que exigía su salida.

No le queda a Duarte más remedio que aprender de su fallo y reinventarse lo más pronto posible. Ser relegado, al menos, no es una opción para un Pablo Guede que, de las puertas hacia afuera, ha compartido su confianza máxima por el ‘13’.

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Alejandro Duarte halagó el método de trabajo de Pablo Guede. - Crédito: Alianza Lima

“Esto es fútbol. Se crece de los errores. Esto es fútbol. Vos te equivocás, te levantás, te volvés a equivocar, te volvés a levantar. El problema es cuando no te levantás. Pero no me preocupa”, manifestó en rueda de prensa.

Detrás de ‘Ale’ Duarte se ubican Ángel De La Cruz y Fabrisio Mesías, dos jóvenes goleros que no suelen ser tomados en cuenta para afrontar la Liga 1 2026.