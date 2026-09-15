Perú

Fiscalía pide al PJ levantar el secreto de las comunicaciones de José Jerí por tráfico de influencias

El requerimiento fiscal alcanza además al empresario chino Zhihua Yang, señalado como el origen del escándalo conocido como “Chifagate”

Jerí ingresó encapuchado a un local de Zhihua Yang. Foto: Composición Infobae Perú
Jerí ingresó encapuchado a un local de Zhihua Yang. Foto: Composición Infobae Perú
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La Fiscalía solicitó al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente interino José Jerí, quien viene siendo investigado por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso correr traslado del requerimiento y convocó una audiencia reservada para el lunes 5 de octubre a las 09:30 de la mañana.

Según documento al que accedió Infobae, la medida solicitada por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos abarca el período comprendido entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026, fechas que corresponden al inicio y al final del mandato de Jerí como presidente interino.

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El requerimiento fiscal también alcanza a Zhihua Yang, empresario chino que desencadenó el caso conocido como Chifagate; a Shui Qin, representante de la empresa Nuctech Perú; a Alicia Alexandra Camargo Leiva, una de las mujeres contratadas en el Despacho Presidencial en la gestión de Jerí; y a Jhonn Edwin Mendoza Chávez, comandante de la Policía Nacional que integró el círculo de seguridad del exmandatario encargado.

Documento judicial con el sello de reserva que contiene el texto de una resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria
Una resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria convoca a una audiencia sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Los vínculos de José Jerí

El nombre de Zhihua Yang se conoció en enero de 2026, cuando se difundieron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Jerí ingresar de manera encapuchada a un restaurante chifa de propiedad del empresario, en el distrito de San Borja, la noche del 26 de diciembre de 2025. Días después, el 6 de enero, ambos volvieron a reunirse en un local comercial de productos chinos administrado también por Yang. Ninguno de los dos encuentros figuraba en la agenda oficial de la Presidencia.

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Por su parte, Shui Qin es el representante legal y socio fundador de Nuctech Perú, empresa china dedicada a equipos de inspección de seguridad. Según reveló Cuarto Poder, esta empresa obtuvo en diciembre de 2025 su primera orden de servicio con el Estado peruano, otorgada directamente por el Despacho Presidencial para el mantenimiento de equipos de rayos X y detectores de metales en Palacio de Gobierno, por un monto de 35.577 soles.

Días después de la adjudicación, Shui Qin registró al menos tres visitas a Palacio de Gobierno, entre el 19 y el 20 de diciembre de 2025, con permanencias de varias horas cada vez. La empresa había estado inscrita como proveedora del Estado desde 2023 sin obtener contratos previos, situación que cambió tras la asunción de Jerí a la presidencia.

El factor que más aceleró su salida fue el caso “Chifagate”, controversia originada por encuentros no consignados oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang.
Zhihua Yang. Foto: difusión

En tanto, Alicia Alexandra Camargo Leiva figura entre las nueve mujeres que sostuvieron reuniones con Jerí en el Despacho Presidencial y que luego accedieron a contratos u órdenes de servicio en entidades estatales. Camargo Leiva se reunió con el entonces mandatario el 14 de octubre de 2025 y fue contratada como locadora bajo la modalidad FAG con una remuneración de 10.000 soles mensuales.

Finalmente, Jhonn Edwin Mendoza Chávez es comandante de la Policía Nacional del Perú y formó parte del círculo de seguridad de máxima confianza de Jerí, una “sombra” del entonces mandatario. En diciembre de 2025, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, emitió una resolución que modificó el reglamento del examen de posgrado, lo que le permitió a Mendoza acceder a una vía extraordinaria para su ascenso sin haber cursado previamente el diplomado requerido.

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