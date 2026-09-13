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Alejandro Duarte y una temporada para olvidar: cuatro errores que marcaron el año más crítico del arquero de Alianza Lima

El guardameta blanquiazul acumula cuatro fallos individuales en 2026 que impactaron de forma directa en los resultados del club en la Copa Libertadores y en la Liga 1, donde el equipo cayó al décimo puesto del Clausura

La temporada 2026 dejó una eliminación en la Libertadores, puntos perdidos en la Liga 1 y un clásico resuelto en Matute por una falla que agravó el malestar de la tribuna (L1 MAX)
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La temporada 2026 quedará grabada en la memoria de la hinchada de Alianza Lima por razones que ningún hincha íntimo hubiera querido recordar. Alejandro Duarte, el arquero titular del conjunto blanquiazul, protagonizó al menos cuatro fallos individuales que derivaron en consecuencias deportivas concretas: una eliminación internacional y una racha de resultados que alejó al equipo de los primeros puestos del Torneo Clausura.

Las críticas desde las tribunas de Matute no tardaron en llegar, aunque el cuerpo técnico eligió el camino del respaldo antes que el de la autocrítica institucional.

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La Copa Libertadores: el primer tropiezo del año

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

El año arrancó con una herida que todavía duele. En la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima enfrentó a 2 de Mayo en la llave de ida y vuelta. Fue en el partido de vuelta, disputado en febrero, donde Duarte protagonizó el primero de sus fallos más resonantes de la temporada.

Dentro de su propia área, el portero cometió una infracción que el árbitro no dudó en sancionar como penal. Bryan Ayala tomó el balón, ejecutó el remate y no perdonó. El gol desde los doce pasos complicó de manera severa la clasificación para los blanquiazules, que finalmente quedaron fuera de la competición continental a manos de un club debutante en el torneo. La eliminación temprana dejó al equipo sin fútbol internacional por el resto del año y encendió las primeras alarmas sobre el rendimiento del guardameta.

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Un solo error, en el momento menos oportuno, bastó para cerrar una puerta que el club había tardado en abrir.

Liga 1: los fallos se multiplicaron en el semestre largo

Esto tras grosero error de Alejandro Duarte en un tiro libre del conjunto local - Crédito: L1MAX.

Si la Copa Libertadores dejó una cicatriz, la Liga 1 fue el escenario donde la herida no terminó de cerrar. A lo largo del Torneo Apertura y del Clausura, Duarte acumuló tres errores adicionales que volvieron a poner su nombre en el centro del debate futbolístico peruano.

El primero llegó en agosto ante Alianza Atlético de Sullana. Ante un remate que no representaba una dificultad técnica mayor, el arquero no logró retener el balón y dejó un rebote corto dentro del área que el rival aprovechó para convertir. Alianza Lima consiguió remontar el partido, lo que atenuó el impacto del marcador, pero no el del análisis posterior. El propio Duarte tomó la palabra y asumió públicamente la responsabilidad por haber complicado un trámite que debía ser más sencillo para su equipo. La autocrítica fue valorada por algunos, aunque no alcanzó para silenciar las dudas que empezaban a instalarse.

El segundo fallo en la Liga 1 se produjo el 6 de septiembre, ante Juan Pablo II. En esa ocasión, el error no fue de reflejos ni de técnica pura, sino de cálculo posicional: una desconcentración defensiva que los especialistas catalogaron como un fallo de ubicación.

El costo fue alto. Alianza Lima no pudo llevarse los tres puntos y tuvo que conformarse con un empate 1-1, resultado que le quitó unidades valiosas en una etapa del Clausura donde cada punto tiene peso específico.

Pero el episodio que concentró la mayor atención mediática y la reacción más intensa de los hinchas llegó en el partido más importante del fútbol peruano.

El Clásico: el blooper que definió el partido

Cuando el partido agonizaba, un blooper garrafal en la defensa de Alianza Lima cambió el destino del clásico. Leandro Alzugaray no perdonó y anotó el 2-1 para Universitario, desatando la locura crema y la desolación blanquiazul.

El Clásico entre Alianza Lima y Universitario del 12 de septiembre en Matute reunió todas las condiciones para convertirse en un partido histórico, aunque no por las razones que esperaba la parcialidad blanquiazul. Al minuto 97, con el marcador igualado, se produjo la jugada que sintetizó la temporada de Duarte de la manera más dolorosa posible.

El arquero y el defensor Gianfranco Chávez protagonizaron una falla de comunicación en el borde del área grande. La salida en falso de Duarte, combinada con la indecisión del zaguero, dejó el arco completamente libre. Lisandro Alzugaray no desperdició la oportunidad y marcó el 2-1 definitivo, que le entregó a Universitario una victoria agónica sobre la hora en el propio estadio rival.

Las consecuencias del resultado fueron inmediatas. Universitario sigue peleando el título del Torneo Clausura 2026, mientras que Alianza Lima quedó relegado a la décima posición del torneo corto. El panorama tiene, sin embargo, un matiz: los blanquiazules se mantienen en lo más alto de la Tabla Acumulada, lo que preserva sus aspiraciones de jugar una eventual final de manera directa .

Pese a la magnitud de los cuatro fallos y al malestar que generaron en la tribuna, el director técnico Pablo Guede optó por no alimentar la controversia. El entrenador minimizó públicamente las críticas y fue categórico al momento de respaldar a su arquero: afirmó tener “cero preocupación” y ratificó que Duarte seguirá siendo el guardameta titular para lo que reste del torneo.

La postura del cuerpo técnico cierra, al menos de manera provisoria, el debate interno. Pero los números de la temporada permanecen: cuatro errores, una eliminación continental, puntos perdidos en el Clausura y un Clásico que Matute no olvidará fácilmente. La vara con la que se medirá a Duarte en los próximos partidos será, inevitablemente, más alta.

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