Lista de candidatos a la alcaldía de Surco: Los 15 postulantes que buscan suceder a Carlos Bruce

Quince partidos participarán de estas Elecciones municipales en Surco, pero uno no tendría candidato a alcalde, por ahora. El partido ya hace campaña con el primer regidor. - Crédito Captura de JNE

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El próximo domingo 4 de octubre tendrán lugar las Elecciones Municipales y Regionales 2026, donde los ciudadanos peruanos regresarán a las urnas para elegir, esta vez, a las autoridades de los gobiernos locales.

Así, tal cual como ocurrió con las elecciones presidenciales del pasado abril, en cada distrito hay mayor número de partidos y candidatos que tienen los sillones de las municipalidades y gobiernos regionales. Así, para el caso de Santiago de Surco, hay 15 candidatos:

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Oswaldo Martin Moreno Rivera de Acción Popular Jose Manuel Fernandez Chavez de Ahora Nación Jean Pierre Combe Portocarrero de Alianza Para El Progreso Avanza País figura sin candidato. Pero el primer regidor es Omar David Montoro Castro Jhon Cautivo Hancco Chumpitaz del Apra Maria Luisa Meneses Martinez del Partido Demócrata Verde Arturo Miguel Guillermo Bobbio Carranza de Somos Perú Betty Fani Fernandez Gallarday del Partido Morado Jose Carlos Bolivar Mejia de País Para Todos Gardo Antonio Gomez Jimenez del Partido Político Integridad Democrática David Ignacio Vera Trujillo del Partido Popular Cristiano Hugo Roberto Encalada Chumbile del Partido Unidad y Paz Ruth Candelaria Bisbal Oyague de Podemos Perú Oscar Mario Aco Miranda de Progresemos Juan Alejandro Palma Aurazo de Renovación Popular.

Carlos Bruce es el alcalde de Surco. Ahora va por Lima Metropolitana. - Crédito Santiago de Surco

Infórmate sobre las Elecciones

Tal como revela el portal Voto informado — que se puede consultar en este enlace—, las elecciones de alcaldes distritales tienen las siguientes características:

Se proclama alcalde al candidato de la lista que obtiene la mayor cantidad de votos en la elección

Los regidores se eligen conjuntamente con el alcalde, mediante el voto por lista

A la lista ganadora se le asigna la mitad más uno del total de cargos de regidores del concejo municipal o el número de regidores que resulte de la aplicación de la cifra repartidora, según la opción que le resulte más favorable

La asignación de los cargos de regidor respeta el orden de las candidaturas establecido en la lista de la organización política

La cifra repartidora se aplica a las demás organizaciones políticas participantes para determinar el número de regidores que corresponde a cada una

Cada Municipalidad Distrital cuenta con un Consejo Municipal, integrado por el alcalde y entre 5 y 15 regidores

El JNE determina el número de regidores de cada distrito, de acuerdo con su población electoral

El periodo de gobierno irá desde el 01/01/2027 al 31/12/2030.

Los ciudadanos de Santiago de Surco tendrán 15 candidatos para escoger. - Crédito REUTERS/Mariana Bazo

¿Cómo votar?

Esto es lo que uno escogerá y la forma en que se dará en las nuevas elecciones:

Eliges al alcalde distrital y a los regidores del Concejo Municipal Distrital

Funciona igual que el nivel provincial, pero en tu distrito. Cada organización política presenta una lista integrada por el candidato a alcalde y los candidatos a regidores del distrito

Se vota por la lista completa. Eliges al alcalde y a todos los regidores de esa lista. No aplica el voto preferencial.

El candidato de Somos Perú, Carlos Bruce, exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que defina si Rafael López Aliaga puede recibir la credencial de alcalde en caso de ganar, pese a postular como primer regidor por Renovación Popular.

¿Y cómo se votará? Tan solo se debe “marcar el símbolo de la organización política de tu preferencia. Recuerda: eliges alcalde y regidores juntos”.

Si quieres conocer más sobre los candidatos y su hoja de vida, puedes hacerlo visitando este enlace.