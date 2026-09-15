Cienciano llegó a Uruguay con la mentalidad ganadora de superar a Montevideo City en el desquite de Copa Sudamericana 2026

Neri Bandiera saludando a la cámara en pleno viaje hacia Montevideo, Uruguay. - Crédito: Cienciano

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Cienciano ha puesto rumbo a la ciudad de Montevideo la noche del último lunes (14.09.2026) para ir preparando, en aguas ajenas, la revancha contra Montevideo City, en el estadio Centenario, por el partido correspondiente a la definición de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

Por disposición del entrenador Horacio Melgarejo, el conjunto ‘imperial’ se ha trasladado con dos días de anticipación a la capital de Uruguay. No bien aterrizaron este martes (15.09.2026) inmediatamente se dirigieron al hotel de concentración para un breve descanso y luego poner en marcha los entrenamientos en las instalaciones del Club Albion.

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Matías Succar y Ray Sandoval, viajando con felicidad hacia Montevideo, Uruguay. - Crédito: Cienciano

Durante los ejercicios a planificar, el CT de Cienciano priorizará los trabajos en defensa, fortaleciendo la dupla establecida por Maximiliano Amondarain y Kevin Becerra, quienes tendrán la enorme responsabilidad de frenar las embestidas de un componente ofensivo que viene recientemente de golear con mucha contundencia al líder de la Liga AUF.

Conviene mencionar que el ‘papá’ llegará al examinatorio definitivo de la Sudamericana 2026 tras una semana sin actividad deportiva, dado que las autoridades institucionales decidieron aplazar el duelo contra Asociación Deportiva Tarma, en el marco de la fecha 9° de Liga 1 2026, con la finalidad de priorizar la participación internacional.

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Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

Hohberg, sensible ausencia

La preparación que ultima Cienciano en suelo oriental, sin embargo, presenta una ausencia capital representada por Alejandro Hohberg, acaso uno de los futbolistas más gravitantes del plantel. En el lance de ida, celebrado en Cusco, el mediocentro acusó una lesión en el tobillo que lo obligó a alejarse de la cancha.

Culminadas las acciones, se apreció a ‘Ale’ retirándose del escenario con una bota ortopédica y en absoluto silencio pese a las insistentes preguntas de los periodistas. Días más tarde, el ‘10’ se sometió a evaluaciones médicas de rigor para conocer el diagnóstico de la dolencia y el tiempo de para.

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Alejandro Hohberg sufrió lesión en el partido de ida entre Cienciano y Montevideo City Torque, disputado en el Cusco. Crédito: LFP

Los resultados arrojaron que Hohberg sufre un desgarro en el sóleo, el cual lo mantendrá desmarcado entre seis a ocho semanas de los planes de Cienciano. Eso sí, en los mismos exámenes se descartó cualquier rotura de zona sensible como el tendón de Aquiles.

Sin el organizador del juego, la configuración cusqueña se ha desplazado al fortín de Montevideo City, donde esperan salir victoriosos para celebrarlo en nombre de su líder. “Los chicos van a hacer todo lo necesario para dedicarle ese pase a la siguiente fase”, apuntó Horacio Melgarejo antes del viaje hacia la capital uruguaya.

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Impactante momento en el partido entre Botafogo y Cienciano por la Copa Sudamericana. Alejandro Hohberg en posición adelantada, choca fuertemente con el portero rival al intentar disputar el balón, quedando tendido en el césped con evidentes gestos de dolor.

Ventaja puntual en Cusco

Cienciano derrotó 2-0 a Montevideo City en el primer duelo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con goles de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain.

El bloque ‘imperial’ salió con intensidad desde el inicio y ejerció una fuerte presión sobre el equipo uruguayo, que tuvo dificultades para salir de su campo, aunque mantuvo la disposición para competir.

Matías Succar, pegado en la línea lateral, intentando superar a un marcador de Montevideo City. - Crédito: EFE

Después de varias incursiones en territorio visitante, el cuadro cusqueño abrió el marcador con una definición de “Cachito” Souza, quien aprovechó un centro raso enviado por Neri Bandiera.

Cienciano amplió la diferencia con un remate de media distancia de Maximiliano Amondarain, que concretó el 2-0 y dejó al cuadro peruano con una ventaja importante para la serie.

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