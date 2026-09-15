Qué encontró la Policía en los allanamientos a la casa de L-Gante en Moreno

La presentación fue realizada por una inquilina de General Rodríguez. La Justicia ordenó tres allanamientos y también investiga a personas del entorno familiar del músico

Guardar

El cantante Elián Ángel Valenzuela, conocido como “L-Gante”, volvió a quedar en el centro de una investigación penal. El referente del género cumbia 420, que ya acumula antecedentes judiciales —incluida una condena a tres años de prisión en suspenso dictada en octubre de 2024 por amenazas coactivas—, enfrenta una nueva causa que involucra a un allegado y apunta a hechos ocurridos en el partido de Moreno. Este lunes por la noche, realizaron una serie de allanamientos en viviendas del cantante y sus allegados.

Los procedimientos tuvieron como objetivo dos viviendas dentro del country Terravista y un domicilio particular, todos en General Rodríguez. Dentro de los elementos incautados, se encuentran una BMW X5 y tres teléfonos celulares. El operativo se jecutó en el marco de una causa que investiga amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio, en la que resultó formalmente imputado Valenzuela.

PUBLICIDAD

Los operativos fueron organizados por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno - General Rodríguez, en conjunto con dependencias de la Estación de Policía Departamental de Seguridad local, con intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 10 —a cargo de la fiscal María Florencia Toscano— y el Juzgado de Garantías N° 2 del mismo departamento judicial.

Agentes de la DDI realizan un operativo de allanamiento en la residencia del cantante L-Gante en la localidad de Moreno

El rodado es el mismo que, según la investigación, Valenzuela habría conducido durante al menos uno de los episodios que originaron la denuncia, por lo que fue incautado como prueba material. Los tres celulares secuestrados serán sometidos a peritajes tecnológicos para extraer información vinculada a la causa.

PUBLICIDAD

En el transcurso de los allanamientos, dos personas fueron notificadas formalmente de la formación de la causa: Valenzuela, de 26 años, y un allegado identificado como E. J. A. C., también de 26. Ambos quedaron imputados bajo la carátula de amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todos los cargos en concurso real entre sí.

El expediente judicial tuvo origen en la denuncia de una vecina de 23 años que refirió haber sido intimidada para abandonar su vivienda. Según las actuaciones, un sujeto apodado “El Oso”, tío del músico, la habría amenazado en nombre de “La Mafilia” para que desalojara el inmueble. Días después, Valenzuela llegó al domicilio junto a alrededor de diez personas, irrumpió en el patio tras abrir el portón y los ocupantes exhibieron armas de fuego para amedrentar a los moradores. En una segunda visita, uno de los acompañantes volvió a mostrar un arma desde la ventanilla.

PUBLICIDAD

A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas de inteligencia territorial, los investigadores lograron identificar los vehículos, a los involucrados y los tres inmuebles que fueron allanados. La causa está a cargo de Toscano, quien aguarda los resultados definitivos de los procedimientos para resolver las próximas medidas procesales.

En el lugar, secuestraron un BMW y tres celulares

No es la primera vez que Valenzuela enfrenta acusaciones de este tipo. En febrero de 2022, un vecino del barrio Bicentenario lo denunció por amenazarlo con un arma durante una discusión; la Justicia allanó su vivienda y encontró una réplica de arma de fuego. Ese episodio fue uno de los analizados en el juicio de 2024, en el que el juez Ignacio Racca lo condenó a tres años de prisión en suspenso. En ese mismo debate también se juzgaron los hechos por los que el cantante había sido detenido en junio de 2023, acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad, y por los que permaneció casi tres meses preso. Al momento del juicio, Racca lo absolvió por la acusación de privación ilegítima de la libertad y no consideró probado el uso de un arma de fuego en ese episodio.

PUBLICIDAD