Perú

Regatas refuerza su ataque con Fatou Diop: la española llega tras superar los 600 puntos y ser llamada por su selección

La opuesta de 24 años y 1,87 metros se suma al conjunto dirigido por Horacio Bastit luego de una destacada campaña individual que le permitió ser convocada a la selección absoluta de su país

Regatas refuerza su ataque con Fatou Diop para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley.
Regatas refuerza su ataque con Fatou Diop para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Regatas Lima
Guardar

Regatas Lima continúa reforzando su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley y anunció oficialmente la incorporación de Fatou Diop Cisse, opuesta española que llega procedente del vóley de su país. La jugadora de 24 años se suma al conjunto ‘celeste’ después de una temporada en la que destacó por su producción ofensiva y recibió el llamado de la selección absoluta de España.

A través de sus redes sociales, la institución de Chorrillos confirmó la llegada de la atacante y le dio la bienvenida con un mensaje que dejó clara la expectativa que existe alrededor de su incorporación.

PUBLICIDAD

“Bienvenida a las Más Campeonas Fatou. Desde España llega una opuesta con un solo objetivo: competir para ganar. Potencia, carácter y hambre de victoria en cada punto”, publicó el club.

Con esta incorporación, el equipo dirigido por Horacio Bastit suma una atacante de 1,87 metros y con importante experiencia en el vóley español. Su llegada representa, además, su primera experiencia en la Liga Peruana de Vóley, donde buscará convertirse en una de las piezas importantes del conjunto ‘celeste’.

El anuncio oficial de Regatas Lima sobre la incorporación de la opuesta española Fatou Diop.
El anuncio oficial de Regatas Lima sobre la incorporación de la opuesta española Fatou Diop. Crédito: Captura

Más de 600 puntos en su última temporada

Uno de los principales argumentos que respaldan el fichaje de Diop Cisse son sus números en la campaña 2025/26. La española registró 614 puntos con el CDV Guía en la Superliga Femenina 2, segunda categoría del vóley español.

PUBLICIDAD

Su producción ofensiva le permitió destacar entre las principales jugadoras de la competición y consolidarse como una de las referencias de su equipo. Antes de su llegada a Perú, además, había desarrollado buena parte de su carrera en clubes de Gran Canaria y cuenta con experiencia en la máxima categoría española.

Ese recorrido le permitió mantenerse en el radar de la selección española, pese a que durante su última etapa competía en la segunda división.

El llamado de España que marcó su 2026

La historia de Diop Cisse tiene un elemento particular: fue convocada a la selección absoluta de España mientras jugaba en la Superliga Femenina 2.

La atacante fue incluida por el seleccionador Pascual Saurín en el grupo de jugadoras que inició la preparación para los compromisos internacionales de 2026. Su convocatoria llamó especialmente la atención en Canarias por tratarse de una voleibolista procedente de la segunda categoría española que logró ingresar en la órbita del combinado absoluto.

Durante ese proceso, Diop Cisse formó parte del plantel español que afrontó la temporada internacional, incluida la European League. De esta manera, su llegada a Regatas se produce después de haber tenido su primera experiencia con la selección absoluta de su país.

El dato adquiere mayor relevancia por el momento en que se produce su fichaje: la española pasa de competir en la segunda categoría de su país a incorporarse a uno de los equipos protagonistas de la Liga Peruana de Vóley.

Fatou Diop recibió su convocatoria a la selección absoluta de España este 2026.
Fatou Diop recibió su convocatoria a la selección absoluta de España este 2026. Crédito: Instagram

Regatas arma un plantel con varias extranjeras

Fatou Diop Cisse no será la única incorporación internacional de Regatas para la próxima temporada. El club ya había anunciado otros refuerzos extranjeros con los que busca construir un plantel competitivo para afrontar la campaña 2026/27.

Entre ellos aparece la armadora brasileña Marina Scherer, quien es recordada por su exitoso paso por Alianza Lima. También fueron anunciadas la opuesta estadounidense Katheryn Ryan, la central argentina Julieta Sández y la central estadounidense Kyla Swanson.

Con este grupo de incorporaciones, Regatas apuesta por combinar experiencia internacional con sus principales figuras nacionales para volver a competir por los primeros lugares del campeonato.

La llegada de Diop Cisse se suma así a un proyecto que busca potenciar diferentes posiciones de la cancha. La española tendrá ahora el desafío de trasladar a Perú la producción que mostró en España y demostrar por qué fue considerada por la selección absoluta pese a competir en una categoría inferior.

Temas Relacionados

Regatas LimaFatou Diopvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jossmery Toledo hace inesperado comentario sobre la reconciliación de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes: “Yo también quiero enamorarme así”

La expolicía intentó evitar la consulta sobre la pareja, pero terminó con un mensaje sobre el amor y contó que prepara un plan para convertirse en madre

Jossmery Toledo hace inesperado comentario sobre la reconciliación de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes: “Yo también quiero enamorarme así”

El Niño alcanzaría una magnitud extraordinaria y extenderse hasta mediados del otoño de 2027, según el ENFEN

La costa peruana afrontará una primavera con temperaturas muy superiores a los registros habituales y posibles nuevos récords. En el norte, las lluvias podrían superar los promedios históricos y alcanzar una intensidad moderada a fuerte desde noviembre

El Niño alcanzaría una magnitud extraordinaria y extenderse hasta mediados del otoño de 2027, según el ENFEN

‘Los Pulpos’ grabaron a empresario Jenss Lara en su cautiverio con amenaza de mutilarlo: “Jhonsson quiere dos millones”

El expediente fiscal al que tuvieron acceso periodistas de Hildebrandt en sus trece revela nuevos detalles de la investigación y capturas del video grabado durante el secuestro del empresario

‘Los Pulpos’ grabaron a empresario Jenss Lara en su cautiverio con amenaza de mutilarlo: “Jhonsson quiere dos millones”

“Dado” de piedra hallado en Amazonas podría estar vinculado con la pishca, un antiguo objeto andino asociado al juego y rituales

El objeto fue recuperado durante excavaciones en el sitio arqueológico de Ollape. Está elaborado en piedra arenisca, tiene forma prismática alargada e incisiones horizontales

“Dado” de piedra hallado en Amazonas podría estar vinculado con la pishca, un antiguo objeto andino asociado al juego y rituales

Con destino a Europa vía Bolivia: Dinandro incauta 84 kilos de cocaína con marca de delfín durante operativo en Ayacucho

Una de las camionetas contaba con compartimientos acondicionados para ocultar la sustancia, mientras que las otras dos habrían cumplido funciones de vigilancia durante el traslado

Con destino a Europa vía Bolivia: Dinandro incauta 84 kilos de cocaína con marca de delfín durante operativo en Ayacucho
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lista de candidatos a la alcaldía de Surco: Los 15 postulantes que buscan suceder a Carlos Bruce

Lista de candidatos a la alcaldía de Surco: Los 15 postulantes que buscan suceder a Carlos Bruce

Fiscalía pide al PJ levantar el secreto de las comunicaciones de José Jerí por tráfico de influencias

Senado verá este miércoles solicitud de viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos

La Defensoría de Josué Gutiérrez se inmiscuye en el proceso contra Guillermo Bermejo por afiliación terrorista

Mindef busca crear centros de detención para indocumentados en terrenos de las FF.AA.

ENTRETENIMIENTO

Jossmery Toledo hace inesperado comentario sobre la reconciliación de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes: “Yo también quiero enamorarme así”

Jossmery Toledo hace inesperado comentario sobre la reconciliación de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes: “Yo también quiero enamorarme así”

Mamá de Mafer Neyra comparte reflexión luego de mensajes de Hugo García tras matrimonio de su hija: “Cuiden lo que quieren”

Fundador de ‘Los Mirlos’ revela detalles de su presentación en Tiny Desk: canciones y fecha del estreno

El misterioso mensaje de Hugo García en el día del matrimonio de su expareja Mafer Neyra: “Sé feliz”

Los Inocentes, película inspirada en los cuentos de Oswaldo Reynoso, se estrenará el 15 de octubre en Perú

DEPORTES

“El orgullo de representar a mi país no me lo quita nadie”: el mensaje de Mirian Patiño tras el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

“El orgullo de representar a mi país no me lo quita nadie”: el mensaje de Mirian Patiño tras el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Cienciano llegó a Uruguay con la mentalidad ganadora de superar a Montevideo City en el desquite de Copa Sudamericana 2026

“Me gustaría verte jugando con Christian Cueva en Sport Boys”: el sorpresivo pedido de Jefferson Farfán a Reimond Manco

Directiva de San Martín expone que clubes importantes de la Liga Peruana de Vóley incumplen las leyes: “Tienen que pagar sus impuestos”

Natalia Málaga señaló los motivos del presente del vóley peruano tras no clasificar al Mundial: “Engañaron con campeonatos”