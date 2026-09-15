Regatas refuerza su ataque con Fatou Diop: la española llega tras superar los 600 puntos y ser llamada por su selección

Regatas refuerza su ataque con Fatou Diop para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Regatas Lima

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Regatas Lima continúa reforzando su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley y anunció oficialmente la incorporación de Fatou Diop Cisse, opuesta española que llega procedente del vóley de su país. La jugadora de 24 años se suma al conjunto ‘celeste’ después de una temporada en la que destacó por su producción ofensiva y recibió el llamado de la selección absoluta de España.

A través de sus redes sociales, la institución de Chorrillos confirmó la llegada de la atacante y le dio la bienvenida con un mensaje que dejó clara la expectativa que existe alrededor de su incorporación.

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“Bienvenida a las Más Campeonas Fatou. Desde España llega una opuesta con un solo objetivo: competir para ganar. Potencia, carácter y hambre de victoria en cada punto”, publicó el club.

Con esta incorporación, el equipo dirigido por Horacio Bastit suma una atacante de 1,87 metros y con importante experiencia en el vóley español. Su llegada representa, además, su primera experiencia en la Liga Peruana de Vóley, donde buscará convertirse en una de las piezas importantes del conjunto ‘celeste’.

El anuncio oficial de Regatas Lima sobre la incorporación de la opuesta española Fatou Diop. Crédito: Captura

Más de 600 puntos en su última temporada

Uno de los principales argumentos que respaldan el fichaje de Diop Cisse son sus números en la campaña 2025/26. La española registró 614 puntos con el CDV Guía en la Superliga Femenina 2, segunda categoría del vóley español.

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Su producción ofensiva le permitió destacar entre las principales jugadoras de la competición y consolidarse como una de las referencias de su equipo. Antes de su llegada a Perú, además, había desarrollado buena parte de su carrera en clubes de Gran Canaria y cuenta con experiencia en la máxima categoría española.

Ese recorrido le permitió mantenerse en el radar de la selección española, pese a que durante su última etapa competía en la segunda división.

El llamado de España que marcó su 2026

La historia de Diop Cisse tiene un elemento particular: fue convocada a la selección absoluta de España mientras jugaba en la Superliga Femenina 2.

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La atacante fue incluida por el seleccionador Pascual Saurín en el grupo de jugadoras que inició la preparación para los compromisos internacionales de 2026. Su convocatoria llamó especialmente la atención en Canarias por tratarse de una voleibolista procedente de la segunda categoría española que logró ingresar en la órbita del combinado absoluto.

Durante ese proceso, Diop Cisse formó parte del plantel español que afrontó la temporada internacional, incluida la European League. De esta manera, su llegada a Regatas se produce después de haber tenido su primera experiencia con la selección absoluta de su país.

El dato adquiere mayor relevancia por el momento en que se produce su fichaje: la española pasa de competir en la segunda categoría de su país a incorporarse a uno de los equipos protagonistas de la Liga Peruana de Vóley.

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Fatou Diop recibió su convocatoria a la selección absoluta de España este 2026. Crédito: Instagram

Regatas arma un plantel con varias extranjeras

Fatou Diop Cisse no será la única incorporación internacional de Regatas para la próxima temporada. El club ya había anunciado otros refuerzos extranjeros con los que busca construir un plantel competitivo para afrontar la campaña 2026/27.

Entre ellos aparece la armadora brasileña Marina Scherer, quien es recordada por su exitoso paso por Alianza Lima. También fueron anunciadas la opuesta estadounidense Katheryn Ryan, la central argentina Julieta Sández y la central estadounidense Kyla Swanson.

Con este grupo de incorporaciones, Regatas apuesta por combinar experiencia internacional con sus principales figuras nacionales para volver a competir por los primeros lugares del campeonato.

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La llegada de Diop Cisse se suma así a un proyecto que busca potenciar diferentes posiciones de la cancha. La española tendrá ahora el desafío de trasladar a Perú la producción que mostró en España y demostrar por qué fue considerada por la selección absoluta pese a competir en una categoría inferior.