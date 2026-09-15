Rafael López Aliaga confirma que irá al debate del JNE y defiende su candidatura a primer regidor: “Me han hecho caso”

En medio de su campaña municipal, Rafael López Aliaga dialogó con la prensa y confirmó su asistencia al próximo debate de candidatos. También se refirió a la legalidad de su postulación y la posibilidad de asumir la alcaldía en caso de ganar las elecciones. (Crédito: Canal N)

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El candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, confirmó que participará en el próximo debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y rechazó los cuestionamientos que algunos partidos políticos plantearon sobre su postulación. En diálogo con Canal N, el excandidato presidencial señaló que envió una carta formal para solicitar su presencia en el encuentro.

“Yo mandé una carta pidiendo ir al debate, pues. Bueno, parece que me han hecho caso”, afirmó López Aliaga al referirse a la respuesta del organismo electoral. Consultado sobre su disposición a asistir, respondió con una frase breve que resumió su postura frente a este tipo de instancias: “Me encantan los debates”.

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La confirmación se produjo luego de que un grupo de agrupaciones políticas solicitara al JNE pronunciarse sobre la situación del candidato antes de definir la lista de participantes en el debate. López Aliaga sostuvo que su postulación como primer regidor no presenta ningún impedimento legal y que la controversia generada en torno a su figura no debería condicionar su participación en la actividad.

Rafael López Aliaga confirma su asistencia al debate del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones municipales en Lima. (Infobae Perú)

“No hay problema”

El candidato remarcó que la ley no restringe su postulación como teniente alcalde, cargo formal que corresponde al primer regidor en la estructura municipal. Explicó que existe una diferencia entre postular a ese puesto y la posibilidad de asumir la alcaldía, escenario que solo se activaría si el alcalde electo queda inhabilitado para ejercer el cargo.

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“La ley, ¿qué dice? Que no hay ningún problema para que yo postule como teniente alcalde. Hay un hecho que yo no controlo, que es que el alcalde no continúe”, señaló López Aliaga. Agregó que, en ese supuesto, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que corresponde al teniente alcalde asumir la conducción del municipio, mecanismo que, según indicó, se ha aplicado en numerosos casos durante los últimos doce años.

“Me robaron la elección”

El candidato cuestionó los intentos de algunos partidos por lograr una interpretación específica de las normas electorales en torno a su situación. “Entonces, no van a legislar con nombre propio”, sostuvo, en referencia a los pedidos formulados ante el JNE previos a la definición sobre el debate.

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López Aliaga también hizo alusión a experiencias previas en procesos electorales, en las que, según afirmó, se aplicaron criterios de preclusión de plazos que lo perjudicaron durante la primera vuelta presidencial. “A mí me robaron la elección, la primera vuelta, en base a preclusión de plazos”, declaró. Pese a estas afirmaciones, evitó pronunciarse sobre un eventual escenario posterior a las elecciones municipales: “Yo no me adelanto a los hechos, yo no tengo una bola de cristal. Primero hay que ganar”.

Plantea entregar armas de fuego a los serenos

Durante la misma conversación con Canal N, López Aliaga adelantó una de sus propuestas centrales para la gestión municipal de Lima: dotar de armas de fuego a los agentes de serenazgo. El candidato justificó la medida en los casos de serenos asesinados durante el cumplimiento de sus funciones y afirmó contar con respaldo ciudadano para impulsarla.

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“En mi gestión vamos a darle arma al sereno para que defienda su vida y defienda la vida también del ciudadano”, declaró López Aliaga. El candidato señaló que la falta de mecanismos de defensa expone a los serenos ante situaciones de violencia y sostuvo que la medida busca reforzar tanto la protección de estos agentes como la seguridad de los vecinos de la capital.

Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)