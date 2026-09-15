Con destino a Europa vía Bolivia: Dinandro incauta 84 kilos de cocaína con marca de delfín durante operativo en Ayacucho

En un exitoso operativo en Ayacucho, la Policía Nacional incautó 84 kilos de cocaína que estaban ingeniosamente camuflados en los compartimentos de una camioneta. La droga, valorizada en un millón de soles, tenía como destino Puno, Bolivia y finalmente Europa. ATV

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La Policía Nacional del Perú incautó aproximadamente 84 kilos de clorhidrato de cocaína durante un operativo ejecutado en una cochera informal del asentamiento humano César Mujica, en el distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, provincia de Huamanga, Ayacucho. La intervención estuvo a cargo del Área Antidrogas de la DIVINCRI Ayacucho, con participación del Ministerio Público.

El cargamento estaba distribuido en paquetes tipo ladrillo que llevaban una marca con la figura de un delfín. Según información policial, este distintivo permitió vincular la droga con la organización criminal denominada “Los Camaleones”, señalada por las autoridades como parte de una estructura dedicada al traslado de cocaína.

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La operación también permitió incautar tres camionetas Toyota Hilux. Una de las unidades contaba con compartimientos acondicionados para ocultar los paquetes, mientras que las otras dos cumplían presuntas funciones de protección durante el desplazamiento del cargamento.

De acuerdo con información de inteligencia de la DIRIN PNP y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), la droga procedía de zonas del VRAEM y tenía como ruta prevista Puno y Bolivia. Desde territorio boliviano, el cargamento tendría como destino final Europa, según la información difundida sobre el operativo.

Operativo antidrogas permitió hallar el cargamento

La Policía Nacional decomisó aproximadamente 84 kilos de clorhidrato de cocaína en una cochera informal de Ayacucho. Composición: Infobae

La intervención se desarrolló con participación de la Fiscalía Adjunta Provincial de la 1.ª Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ayacucho. El trabajo policial permitió localizar el vehículo que transportaba la sustancia y revisar las zonas acondicionadas para ocultarla.

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Los 84 kilos de clorhidrato de cocaína estaban distribuidos en 74 paquetes tipo ladrillo, de acuerdo con la información difundida sobre la intervención. La droga fue sometida a pruebas para identificar su contenido y la marca utilizada en los envoltorios.

El logo del delfín aparece, según la información policial difundida, en otras incautaciones vinculadas con esta estructura delictiva. La identificación de esta marca forma parte de los elementos utilizados para establecer una relación entre el cargamento intervenido y “Los Camaleones”.

Tres camionetas fueron incautadas

Además de la droga, los agentes incautaron tres camionetas Toyota Hilux. Una de ellas contaba con modificaciones destinadas al ocultamiento de los paquetes, con espacios adaptados en distintas partes de la unidad.

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Las otras dos camionetas eran utilizadas presuntamente como vehículos de seguridad. Según la información de inteligencia, estas unidades podían cumplir funciones de protección y alerta ante eventuales controles policiales durante el recorrido.

En la intervención también se identificó la modalidad conocida en el ámbito delictivo como “liebres”, término utilizado para referirse a vehículos que circulan por delante del transporte principal con funciones de vigilancia y advertencia.

Policía atribuye la ruta a una organización criminal

La intervención se realizó en el asentamiento humano César Mujica, distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, provincia de Huamanga. Difusión

La información de inteligencia de la DIRIN PNP y DIGIMIN señala que “Los Camaleones” estarían vinculados con el traslado de clorhidrato de cocaína desde zonas del VRAEM hacia Puno y, posteriormente, Bolivia.

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La ruta descrita por las autoridades incluye el desplazamiento de la droga desde la selva ayacuchana hacia el sur del país. El objetivo posterior sería sacar el cargamento del territorio peruano por Bolivia para continuar su traslado hacia Europa.

El operativo permitió una afectación patrimonial estimada en aproximadamente 1 millón 260 mil soles. La Policía Nacional valorizó la droga incautada en cerca de 945 mil soles y los tres vehículos en aproximadamente 315 mil soles.

La intervención fue ejecutada por personal especializado en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas de la Región Policial Ayacucho, con respaldo del Ministerio Público y labores de inteligencia atribuidas a la DIRIN PNP y DIGIMIN.

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