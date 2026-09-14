Fundador de ‘Los Mirlos’ revela detalles de su presentación en Tiny Desk: canciones y fecha del estreno

Líder de ‘Los Mirlos’ revela cuándo y que canciones saldrán en su concierto en el Tiny Desk. YouTube: Exitosa Noticias

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Los Mirlos revelaron que interpretaron cinco canciones durante su presentación en Tiny Desk Concerts, el formato de NPR Music que los incluyó en su programación por el Mes de la Música Latina. Jorge Rodríguez, fundador de la agrupación, contó que el repertorio reúne clásicos de la cumbia amazónica y temas de su producción más reciente.

En una entrevista con Exitosa Noticias, Rodríguez detalló que el concierto fue grabado el 28 de julio y que NPR Music se encargará del estreno. Según indicó, la presentación de Los Mirlos estaría disponible el 17 de septiembre, aunque remarcó que la difusión depende exclusivamente de la organización estadounidense.

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La agrupación de cumbia psicodélica peruana compartirá programación con artistas como Mon Laferte, Draco Rosa, Los Tigres del Norte, Panteón Rococó, Yendry, Los Texmaniacs, Alex Ferreira, Melissa Aldana, Gonzalo Rubalcaba y Tim Bernardes. Para Los Mirlos, la participación representa una nueva vitrina internacional para el sonido que construyeron desde la Amazonía peruana.

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Las cinco canciones que Los Mirlos tocaron en Tiny Desk

Jorge Rodríguez confirmó que el grupo interpretó cinco temas durante la grabación. El repertorio incluyó dos clásicos de la agrupación, dos canciones recientes y una despedida vinculada con la música tradicional de la Amazonía.

“Son cinco canciones que hemos presentado, cinco canciones. Bueno, hay el clásico de Los Mirlos, La danza de los Mirlos. Luego viene ya Entre la selva, es otro tema clásico de Los Mirlos”, explicó el músico.

La selección continuó con “La noche”, una canción incluida en el álbum ‘El mundo conoce a Los Mirlos’, que la agrupación se encuentra promocionando. El cuarto tema fue “La cumbia del jaguar”, mientras que el cierre estuvo a cargo de “La pandilla”.

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“Y después presentamos dos novedades. Uno, ‘La noche’, que es un tema nuevecito de nuestro álbum, que estamos promocionando, El mundo conoce a Los Mirlos. Y también un cumbión, ahí está ‘La cumbia del jaguar’. Y después, me he despedido yo con ‘La pandilla’”.

Rodríguez explicó que la última canción tiene una conexión directa con el origen cultural de la agrupación. “Es un tema folclore de nuestra Amazonía peruana, porque somos un grupo, un grupo que difundimos cultura”, afirmó.

“La danza de los Mirlos” y “Entre la selva” forman parte del repertorio de la banda peruana para Tiny Desk Concerts.. (Foto: Carlos Diaz/Infobae Perú)

Una presentación sin monitores y con siete músicos en escena

El fundador de Los Mirlos señaló que los siete integrantes estuvieron ubicados sobre el escenario durante la presentación. La formación incluyó batería, timbales, congas, bajo, dos guitarras eléctricas, güiro y voces.

“Estuvimos ahí los siete en el escenario, ubicados la batería, los timbales, las congas, el bajo, las dos guitarras eléctricas que tenemos, primera y segunda, que hacen ambos. Y después, el güiro y yo ahí adelante también”.

El músico también destacó que compartió escenario con sus hijos Roger y Jorge Luis Rodríguez, a quien calificó como su “brazo derecho”. Para el líder de la banda, ese momento tuvo un valor especial por la presencia de su familia dentro de una actuación que llevó la música amazónica a un formato internacional.

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Rodríguez describió la experiencia como distinta a las presentaciones habituales de la agrupación. Según dijo, el formato exige tocar y cantar sin las referencias de sonido que suelen utilizarse en conciertos de mayor escala.

“Es algo muy diferente a otros escenarios, porque no tenemos las voces que nos guíen, un monitor. O sea, se canta directo, pero ellos lo están grabando. Al natural”, explicó.

Los Mirlos grabaron su presentación para NPR Music el 28 de julio, en una sesión especial por el Mes de la Música Latina.

La fecha prevista para el estreno de Los Mirlos

Consultado sobre cuándo estará disponible el concierto, Jorge Rodríguez indicó que NPR Music les informó una fecha estimada.

“No lo sé exactamente, pero nos dijeron ya el 17 que salía nosotros. Pero ellos lo tienen que lanzar. Ellos tienen que lanzar la publicidad, no nosotros”, precisó.

El artista remarcó que Los Mirlos respetaron la reserva solicitada por la organización. La grabación se realizó el 28 de julio, fecha en la que la agrupación cumplía un compromiso previamente acordado con la producción.

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“No se podía comentar nada. Nada, no podíamos. Hay un compromiso de palabra con ellos, de respeto a su programa, pues. No podíamos hacer mención hasta que ellos no lo publiquen”, sostuvo.

Según Rodríguez, la producción de NPR Music seguía a Los Mirlos desde hace tiempo. Incluso contó que uno de los productores, identificado como Félix, asistió junto a su esposa a un show de la agrupación en Estados Unidos dos meses antes de la grabación.

Los Mirlos grabaron su concierto para NPR Music el 28 de julio y Jorge Rodríguez adelantó que el estreno estaría previsto para el 17 de septiembre. La banda llevará la cumbia amazónica a una nueva vitrina internacional. Exitosa Noticias.

El vestuario amazónico que llevaron al Tiny Desk

La presentación también buscó incorporar referencias de la identidad amazónica a través del vestuario. Jorge Rodríguez explicó que los integrantes utilizaron prendas con bordados de la comunidad shipibo-konibo, bajo el modelo Kené Kaya, de la modista Alessandra Durand.

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“Así estamos con un tejido, porque es un bordado de la comunidad shipibo-konibo, modelo Kené Kaya, de la modista Alessandra Durand”, señaló.

Los collares usados por los músicos también fueron parte de esa propuesta. “Eso es parte del vestimento de los wairuros. También es artesanía de los shipibo-konibos, de la comunidad”, añadió.

Rodríguez sostuvo que la intención fue mostrar la cultura amazónica en una plataforma que reúne a artistas de distintos países. “Queríamos mostrar más nuestra cultura amazónica, selvática, nosotros”, afirmó.

El líder de Los Mirlos también destacó que la banda representa a Moyobamba, Pucallpa, Iquitos, Yurimaguas, Tarapoto y Puerto Maldonado, además de otras zonas de la Amazonía. “Y al final todo lo que es Perú, porque cuando saco la bandera peruana, yo en todos los escenarios del extranjero saco mi bandera, nuestra bandera peruana, la roja y blanca”, expresó.

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Los integrantes del grupo de cumbia peruana Los Mirlos saludan al público durante su participación en la serie de conciertos Tiny Desk. (Imagen Ilustrativa Infobae)