Perú

La novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”

Helen Valleau compartió un video en el que exfutbolista aparece bailando y lo describió como su “guardaespaldas”, “Google Maps”, “masajista”, “chef” y “entrenador”.

La novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”
La novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”
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Helen Valleau, la novia de Claudio Pizarro, negó depender económicamente del exfutbolista luego de que algunos usuarios interpretaran una publicación en redes sociales como una señal de que él se encarga de sus gastos. La influencer respondió a los comentarios y aseguró que tiene trabajo e ingresos propios.

Helen compartió un video en el que aparece Claudio bailando en su cuenta de TikTok, aparentemente en una discoteca. La creadora de contenido acompañó las imágenes con una descripción en tono romántico sobre las distintas funciones que, según escribió, cumple el exdelantero peruano en su vida.

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“Mi guardaespaldas, mi Google Maps, mi masajista, mi chef, mi entrenador”, escribió la influencer junto al clip. La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron tanto la cercanía de la pareja como el aspecto actual del exfutbolista.

Sin embargo, algunos mensajes cuestionaron la situación económica de la pareja. Ante ello, Helen Valleau decidió responder directamente y dejó claro que cuenta con independencia financiera.

Helen Valleau, la novia de Claudio Pizarro, compartió un video en el que aparece el exfutbolista en su cuenta de TikTok

Helen Valleau respondió a quienes la llamaron “mantenida”

Uno de los usuarios comentó: “Tu banco, tu tarjeta de crédito”. La pareja de Claudio Pizarro no dejó pasar el mensaje y contestó: “Incorrecto, yo tengo un trabajo”.

Otro seguidor insistió con un comentario similar y escribió: “Tu billetera”. Esta vez, Valleau explicó que su entorno familiar tampoco permitiría que otra persona asumiera sus gastos. “Tengo un padre árabe; es imposible que permitiera que otro hombre se hiciera cargo de las finanzas”, respondió.

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Las respuestas de la influencer generaron nuevas reacciones en la publicación. Mientras algunos usuarios continuaron comentando el video, otros respaldaron su posición y destacaron que la creadora de contenido decidiera aclarar la interpretación que surgió a partir de su mensaje.

Helen Valleau mantiene una relación sentimental con Claudio Pizarro y tiene una hija con el exfutbolista. Aunque ambos suelen compartir algunos momentos de su vida familiar en redes sociales, la pareja ha mantenido varios aspectos de su vínculo lejos de la exposición pública.

Helen Valleau respondió a quienes insinuaron que depende económicamente de Claudio Pizarro. ATV: Magaly TV La Firme.
Helen Valleau respondió a quienes insinuaron que depende económicamente de Claudio Pizarro. ATV: Magaly TV La Firme.

Claudio Pizarro recibió mensajes de admiración en redes sociales

La publicación también reunió comentarios positivos sobre Claudio Pizarro. Varios usuarios recordaron la admiración que sienten por el exdelantero y resaltaron su apariencia en el video compartido por su pareja.

“Pizarro en su segunda juventud”, escribió una seguidora. Otra usuaria comentó: “Mi amor platónico, forraba mis cuadernos con recortes de periódico de Claudio”. Entre los mensajes también aparecieron frases como “Qué churro es Pizarro, hasta ahora el más guapo y se viste divino” y “Ese guapote”.

El exfutbolista atraviesa una etapa alejada de las canchas y ha mantenido una presencia activa en eventos y redes sociales. Sus apariciones junto a Helen Valleau han despertado interés entre los seguidores, especialmente cuando comparten escenas de su rutina o momentos familiares.

Las primeras señales de la relación entre ambos aparecieron a inicios de 2024, cuando fueron vistos juntos en eventos sociales. Uno de los momentos que generó comentarios ocurrió el 20 de abril de ese año, cuando asistieron tomados de la mano a una boda en Italia.

La novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”
La novia de Claudio Pizarro niega en redes que sea mantenida por el exfutbolista: “Yo tengo un trabajo”

La nueva etapa familiar de Claudio Pizarro

En septiembre de 2024, Helen Valleau compartió una ecografía en Instagram y anunció su embarazo. Posteriormente, se conoció que Claudio Pizarro sería padre nuevamente. La pareja recibió a su hija Amara a inicios de 2025.

La influencer 10 años menor que el deportista comparte en redes sociales algunos momentos relacionados con la maternidad, además de publicaciones sobre arte, yoga y reflexiones personales. Su contenido también muestra parte de sus viajes y actividades entre Perú y Alemania.

Lejos de los reflectores y con una vida discreta en Múnich, Alemania, el exfutbolista ha encontrado un nuevo equilibrio. Su pareja, Helen, es una mujer apasionada por el arte y el yoga, nacida en Perú, pero con una vida marcada por su estadía en Palm Beach, Florida, donde residió por muchos años. Según el programa‘Magaly TV La Firme’, ella dicta clases de yoga en una escuela en Miraflores cuando visita el país, demostrando que mantiene la conexión con sus raíces peruanas pese a vivir en el extranjero.

Mientras tanto, Claudio Pizarro ha optado por mantener un perfil reservado respecto de su vida privada. El exdelantero no suele brindar declaraciones públicas sobre su relación, aunque las publicaciones de Helen Valleau han permitido conocer algunos momentos de esta nueva etapa familiar.

El reciente video, sin embargo, abrió una conversación distinta entre sus seguidores. Helen Valleau no solo mostró la faceta más relajada de Claudio Pizarro, sino que respondió a quienes sugirieron que depende económicamente de él: “Incorrecto, yo tengo un trabajo”.

Helen Ballón y Claudio Pizarro: ¿Cuál es la diferencia entre el exfutbolista y la madre de su cuarta hija?
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