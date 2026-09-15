Jossmery Toledo hace inesperado comentario sobre la reconciliación de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes: “Yo también quiero enamorarme así”

Jossmery Toledo reacciona a la reconciliación de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes

Guardar

Amor y Fuego cuando se retiraba del concierto de Romeo Santos y Prince Royce. En medio de la conversación, el reportero le preguntó sobre la reconciliación entre Jossmery Toledo fue interceptada por el equipo decuando se retiraba del concierto de Romeo Santos y Prince Royce. En medio de la conversación, el reportero le preguntó sobre la reconciliación entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes.

La influencer buscó establecer distancia con la vida sentimental del deportista. “No opino de eso”, respondió al inicio. Pese a esa posición, también planteó que el futbolista debería acudir a terapia, sin dar mayores explicaciones sobre su comentario.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no dudó el lanzar una frase que llamó mucho la atención “¡Que viva el amor, que viva el amor! En verdad, cada uno con su locura, ¡que viva la locura! Vivan el momento, no sé. Yo también quiero enamorarme así y ya está”, fueron sus palabras.

Su reacción generó interés por los antecedentes que la relacionan con Hurtado. La expolicía y el jugador estuvieron en el centro de una controversia pública tras la difusión de imágenes que revelaron un romance entre ambos cuando él mantenía una relación con Rosa Fuentes.

Rosa Fuentes confirmó que retomó su matrimonio con Paolo Hurtado y advirtió que esta reconciliación es la última oportunidad.

El caso provocó la ruptura de la pareja y expuso a Toledo a una serie de cuestionamientos en programas de espectáculos y redes sociales. Desde entonces, cualquier novedad sobre la vida personal de Paolo Hurtado suele traer de vuelta el nombre de la influencer.

PUBLICIDAD

El romance extramatrimonial de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo

El vínculo entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo se hizo público en marzo de 2023. En ese momento, Rosa Fuentes estaba embarazada de su tercer hijo con el entonces futbolista de Cienciano.

La difusión de imágenes y declaraciones de ambos dio paso a una controversia que trascendió el ámbito deportivo. Fuentes anunció su separación y habló en distintos espacios televisivos sobre el impacto que tuvo la situación en su familia.

Rosa Fuentes perdonó la infidelidad de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo. Amor y Fuego.

Hurtado también ofreció disculpas públicas por sus decisiones y se refirió al daño que causó a su esposa e hijos. Toledo, por su parte, sostuvo en ese período que desconocía algunos aspectos de la situación personal del jugador.

PUBLICIDAD

Con el paso del tiempo, los protagonistas tomaron caminos distintos. La relación entre Jossmery y el futbolista no continuó, mientras que Rosa Fuentes y Paolo Hurtado mantuvieron contacto por la crianza de sus hijos.

La reciente reconciliación entre Fuentes y Hurtado volvió a poner el tema en circulación. Aunque no se conocen mayores detalles sobre las condiciones de este nuevo acercamiento, la pareja optó por retomar su vínculo luego de la separación que atravesó por el escándalo de 2023.

La influencer habló de su deseo de convertirse en madre

Durante la misma conversación con el programa de espectáculos, Jossmery Toledo también habló sobre sus propios planes personales. La influencer afirmó que se encuentra soltera y que atraviesa una etapa de calma, lejos de una relación formal.

PUBLICIDAD

“Estoy en modo tranquila”, afirmó Toledo, quien más adelante reveló que planea congelar sus óvulos nuevamente dentro de aproximadamente dos meses. La decisión forma parte de una planificación que incluye, según contó, la posibilidad de tener una pareja estable, casarse y formar una familia.

“Quiero planificar bien mis cosas: ser mamá, estar con novio, casarme, tener mis hijos. Estoy tranquila, soltera, estoy bien así”, dijo.

Por ahora, Jossmery Toledo dejó claro que no busca involucrarse en la nueva etapa de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes. Su frase sobre el amor, pronunciada al terminar el concierto, fue su única reacción directa frente a la decisión de la pareja.

PUBLICIDAD

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes olvidaron el pasaron y voltearon la página. Amor y Fuego.