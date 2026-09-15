Perú

Carlos Ascues contó cómo vive su nueva etapa en la Copa Perú: “Vengo a aprender, es totalmente diferente”

El experimentado futbolista se incorporó a Sport River de Florencia de Mora para disputar la Etapa Nacional, luego de su paso por Juventud Bellavista y tras varios años de trayectoria en el fútbol profesional

El futbolista de Sport River habló de las diferencias que encontró en esta competición con el fútbol profesional. (Video: Desde La Cancha)
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Carlos Ascues continúa su inédita aventura en la Copa Perú 2026, aunque ahora con una nueva camiseta. El experimentado futbolista dejó Juventud Bellavista y se incorporó a Sport River de Florencia de Mora para afrontar la Etapa Nacional del torneo, donde ya tuvo la oportunidad de debutar con su nuevo equipo.

El defensor ya tuvo sus primeros minutos con el cuadro trujillano y fue parte del triunfo por 3-0 sobre Sport Áncash. Aunque tuvo que abandonar el campo por molestias físicas, el resultado le permitió comenzar con buen pie esta nueva etapa y conocer de cerca una competición que, según reconoció, presenta características diferentes a las que estaba acostumbrado.

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“Vengo a aportar un poquito de experiencia, un poquito de mis años en el fútbol. Igual también vengo a aprender, porque es la primera vez que vengo a jugar Copa Perú y es totalmente diferente. Entonces vengo a aprender de algunos compañeros que están aquí”, señaló el jugador de 34 años en declaraciones al medio ‘Desde la Cancha’.

Ascues llegó a Sport River procedente de Juventud Bellavista, equipo con el que también participó en la Copa Perú durante esta temporada. Su cambio de camiseta se produjo en el marco de la Etapa Nacional, por lo que ahora afronta este tramo decisivo de la competición defendiendo los colores del cuadro de Florencia de Mora.

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El futbolista busca aportar desde su experiencia en el fútbol profesional, pero también adaptarse a las particularidades de un torneo que, según sus propias palabras, tiene una dinámica diferente. Su objetivo es integrarse al grupo y contribuir en los partidos que Sport River tendrá por delante.

Carlos Ascues afronta una especial experiencia en la Copa Perú tras dejar el fútbol profesional.
Carlos Ascues afronta una especial experiencia en la Copa Perú tras dejar el fútbol profesional. Crédito: Sport River

Además, Ascues conoce al entrenador Carlos Arteaga de su etapa en la Universidad César Vallejo, un antecedente que también facilitó su adaptación al nuevo equipo. “Pienso que siempre es partido a partido. Ya logramos un objetivo, ahora vamos por el otro. Al profe lo conozco de Vallejo, se trabaja muy bien, sé que sabe mucho y nos va a ayudar un montón”, comentó.

Debut con triunfo, pero con una molestia

El estreno de Ascues con Sport River terminó de la mejor manera en el marcador. El equipo de Florencia de Mora se impuso 3-0 sobre Sport Áncash, resultado que le permitió comenzar esta nueva etapa con una victoria.

Sin embargo, el defensor tuvo que abandonar el terreno de juego antes del pitazo final tras sentir una molestia en la parte posterior de la pierna. Pese a ello, destacó la respuesta colectiva de sus compañeros y resaltó que el funcionamiento del equipo no se vio afectado por los cambios.

“Lamentablemente sentí un jaloncito atrás, pero contento por el triunfo y porque se vio que así esté quien esté, y entre quien entre a la cancha, el equipo anduvo bien. Eso es bueno para el grupo”, explicó.

Carlos Ascues en la oncena titular de Sport River para la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.
Carlos Ascues en la oncena titular de Sport River para la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. Crédito: Sport River

Ascues agradeció el respaldo de la hinchada

El futbolista también valoró el acompañamiento de los seguidores de Sport River durante su presentación. Ascues destacó el respaldo que recibió el equipo y pidió que la hinchada mantenga esa confianza mientras el conjunto trujillano continúa su camino en la Copa Perú.

“A la hinchada, agradecerles. Porque se vio que viene siempre a apoyar. Bueno, siempre he visto que viene a apoyar a mis compañeros y espero que sigan así, que confíen en nosotros. Vamos a tratar de dar todo lo mejor”, manifestó.

De esta manera, Carlos Ascues afronta una nueva etapa dentro de la Copa Perú 2026. Tras su paso por Juventud Bellavista, el experimentado futbolista ahora defiende los colores de Sport River en la Etapa Nacional, con la intención de aportar su recorrido y seguir avanzando junto al cuadro de Florencia de Mora.

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