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Alianza Lima vs ADT: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tras la dura derrota frente Universitario, el equipo de Pablo Guede está obligado a levantarse frente los tarmeños en Matute para seguir en carrera por el título del campeonato. Conoce los detalles del decisivo cotejo

Alianza Lima recibirá a ADT por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima recibirá a ADT por el Torneo Clausura 2026
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Alianza Lima tuvo una semana dura tras el clásico que perdió en Matute, el margen de error se terminó para el equipo de Pablo Guede y tendrá la obligación de levantarse en la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Los ‘blanquiazules’ recibirán a ADT en un duelo decisivo en su lucha por llevarse el título de la Liga 1.

Le quedan 8 encuentro por disputar, y los ‘íntimos’ deberán afrontarlo como una final para poder alcanzar al lídere Universitario de Deportes. En medio del mal momento futbolísticos, se espera el aliento de los hinchas en el tramo final del campeonato.

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Alianza Lima vs ADT: día y hora del choque por el Torneo Clausura 2026

El partido entre Alianza Lima y ADT se disputará este viernes 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima. El encuentro corresponde a la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El duelo comenzará a las 20:00 en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela será a las 21:00, mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay se podrá seguir desde las 22:00. La programación contempla los distintos husos horarios de la región para que los aficionados que viven fuera de Perú puedan seguir el partido.

Alianza Lima vs ADT: se enfrentarán en Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026
Alianza Lima vs ADT: se enfrentarán en Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Dónde ver Alianza Lima vs ADT por el Torneo Clausura 2026

La cobertura de Alianza Lima y ADT incluirá opciones por televisión, internet y dispositivos móviles para seguir las incidencias del encuentro.

La transmisión televisiva estará a cargo de L1 MAX, la señal que distribuye los partidos de la Liga 1 en el país. Los abonados a ese servicio podrán ver el duelo desde sus hogares sin necesidad de contratar una plataforma digital adicional.

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La alternativa para seguir el partido en directo por internet será L1 Play. El acceso requerirá una suscripción y estará disponible desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras. También estará disponible por Movistar Deportes a través de sus señales 3 y 703 en HD.

Infobae Perú realizará una cobertura escrita antes del inicio y actualizará las acciones minuto a minuto durante el partido. La publicación también ofrecerá el resumen final y el registro de los goles.

Los 'blanquiazules' recibirán al cuadro tarmeño en Matute por la fecha 10. (Movistar Deportes)

¿Cómo llegan Alianza Lima y ADT al choque?

Alianza Lima necesita reaccionar tras quedar undécimo en el Torneo Clausura 2026, con 13 puntos y una distancia de siete unidades respecto de Universitario de Deportes. El equipo blanquiazul recibirá a ADT, último de la tabla y ubicado en zona de descenso.

La necesidad de ambos clubes se explica por sus malas rachas. El equipo de Pablo Guede acumula cuatro fechas sin victorias en el certamen y llega después de perder 1-0 ante la ‘U’ como local, en el clásico del fútbol peruano.

El ‘vendaval celeste’ tampoco ganó en el Clausura. El conjunto tarmeño empató dos partidos y perdió los otros seis que disputó.

El cuadro visitante no jugó en la jornada anterior debido a la reprogramación de su encuentro frente a Cienciano. En el antecedente entre ambos durante la décima fecha del Apertura 2026, el club victoriano se impuso en Tarma con un único gol de Eryc Castillo.

Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

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