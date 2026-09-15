Perú

Mamá de Mafer Neyra comparte reflexión luego de mensajes de Hugo García tras matrimonio de su hija: “Cuiden lo que quieren”

Nancy Brescia publicó un mensaje después de la boda civil de la influencer con Ernesto Cabieses. Usuarios lo relacionaron con las publicaciones de Hugo García.

Mamá de Mafer Neyra comparte reflexión luego de mensajes de Hugo García tras matrimonio de su hija
Mamá de Mafer Neyra comparte reflexión luego de mensajes de Hugo García tras matrimonio de su hija
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Nancy Brescia, madre de Mafer Neyra, compartió un mensaje en Instagram que generó reacciones entre los usuarios luego del matrimonio civil de la creadora de contenido con el deportista Ernesto Cabieses. La publicación fue interpretada por algunos seguidores como una posible indirecta para Hugo García, expareja de su hija.

El mensaje de Nancy Brescia en Instagram apareció después de la boda de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses, celebrada el sábado 12 de septiembre.

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“Cuiden lo que quieren, es carísimo perder lo que no tiene precio”, escribió la madre de la influencer junto a la canción “Streets of Philadelphia”, de Bruce Springsteen. La publicación no mencionó a Hugo García, aunque coincidió con los mensajes que él difundió ese día en redes sociales.

La boda también llamó la atención por las publicaciones de García, quien compartió una historia en Instagram con la frase: “Por fin llegó el día. 12.09”, acompañada por un emoji de corazón. Horas más tarde, escribió en Threads: “Sé feliz”. Los mensajes circularon en TikTok e Instagram, donde algunos usuarios los vincularon con el matrimonio de Neyra.

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Nancy Brescia compartió un mensaje en Instagram después de la boda civil de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses.
Nancy Brescia compartió un mensaje en Instagram después de la boda civil de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses.

Los mensajes de Hugo García durante la boda

Hugo García no mencionó a Mafer Neyra, Ernesto Cabieses ni el matrimonio en sus publicaciones. Tras los comentarios que generó su primera historia, explicó que el mensaje sobre el 12 de septiembre se debía a la llegada de su madre a Miami para conocer a Koa.

Sin embargo, la publicación posterior en Threads volvió a alimentar las especulaciones. “Sé feliz”, escribió el exintegrante de Esto es Guerra en una frase breve que coincidió con la ceremonia civil de su expareja. Las capturas de ambas publicaciones se viralizaron acompañadas por la canción Saturno, de Pablo Alborán.

Hugo García publicó dos mensajes en redes sociales que coincidieron con la boda civil de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses.
Hugo García publicó dos mensajes en redes sociales que coincidieron con la boda civil de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses.

Hasta el momento, García no se pronunció directamente sobre la boda de Neyra. La pareja mantuvo una relación de aproximadamente seis años y confirmó su separación en febrero de 2021. En ese entonces, él comunicó la decisión a través de sus redes sociales.

“Quería contarles que Mafer y yo hemos decidido poner punto final a una etapa muy bonita en nuestras vidas. Hoy por hoy vamos por caminos diferentes y hemos decidido separarnos por mutuo acuerdo. Si bien es un tema personal, se los queremos contar por todo el cariño que nos dieron y por el respeto que se merecen”, expresó García.

Después de la ruptura, ambos continuaron sus vidas sentimentales por separado. García inició una relación con Alessia Rovegno a fines de 2021, vínculo que terminó en octubre de 2024. Actualmente, tiene un hijo con la influencer venezolana Isabella Ladera.

Hugo García - Mafer Neyra - Ernesto Cabieses – redes sociales - Perú – entretenimiento – 31 agosto
Durante años, Hugo y Mafer protagonizaron una de las historias de amor más comentadas. Su romance, seguido de cerca por miles, terminó dejando preguntas entre los fanáticos. (Instagram)

La boda de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses se casaron el sábado 12 de septiembre tras cinco años de relación. La ceremonia reunió a familiares y amigos cercanos, quienes difundieron imágenes y videos de varios momentos de la celebración.

La influencer llegó al altar junto a su padre con un vestido blanco, una capa larga y un bouquet. Cabieses ingresó acompañado por su madre. Uno de los pasajes más comentados fue la lectura de los votos matrimoniales, en la que ambos recordaron el inicio de su vínculo y dedicaron palabras a sus familias.

Neyra contó que conoció a Cabieses durante unas vacaciones familiares en las islas Canarias, España, cuando ambos eran niños. Según relató, sus padres tenían casas en ese lugar y allí se cruzaron por primera vez.

“Y el primer pensamiento que se me vino a la mente fue: qué suerte el día en que nuestros papás decidieron tener casas en Canarias, porque como todos aquí deben saber, fue ahí en donde nos conocimos cuando éramos unos niños. ¿Quién diría que desde los doce años conocería al amor de mi vida y futuro esposo? Y realmente no me extraña, porque desde que te vi por primera vez no saliste más de mis pensamientos”, expresó Neyra.

La creadora de contenido también evocó la imagen que Cabieses dejó en su familia desde pequeño. “¿Quién diría que ese niñito tan educado, que saludaba desde chiquitito a todos, a todos los adultos en la playa con una mano firme y una vocecita que decía: ‘Hola, ¿qué tal? Ernesto Cabieses’, sería mi esposo”, señaló.

Durante sus votos, Cabieses habló sobre el acompañamiento que desea mantener en la relación. “Apoyarme a ser cada día una mejor versión de mí mismo. Esto ha sido el real desarrollo del personaje. Quiero seguir conociendo el mundo contigo, quiero celebrar tus triunfos, acompañarte tus días difíciles, reír contigo hasta que nos duela la panza y quiero ayudarte a cumplir todo lo que te propones”, manifestó.

Secuencia de tres fotos de Mafer Neyra en vestido blanco de encaje y Ernesto Cabieses en traje negro durante su boda en un jardín
Mafer Neyra y Ernesto Cabieses se casaron el 12 de septiembre en una ceremonia civil al aire libre en Lima, tras cinco años de relación.

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