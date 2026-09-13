Gol de Lisandro Alzugaray, tras blooper de Alejandro Duarte, para triunfo agónico de Universitario vs Alianza Lima en clásico

Cuando el partido agonizaba, un blooper garrafal en la defensa de Alianza Lima cambió el destino del clásico. Leandro Alzugaray no perdonó y anotó el 2-1 para Universitario, desatando la locura crema y la desolación blanquiazul.

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El sábado 12 de septiembre, Universitario de Deportes venció 2-1 a Alianza Lima en el clásico, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En la última jugada del partido, Lisandro Alzugaray aprovechó un error entre el arquero Alejandro Duarte y el defensor Gianfranco Chávez para marcar el gol de la victoria en el estadio Alejandro Villanueva.

Ocurrió a los 97 minutos, cuando restaban segundos para el final. La ‘U’ buscó el triunfo con un pelotazo largo. Alex Valera ganó el duelo aéreo, pivoteó el balón y lo dejó cerca del área ‘blanquiazul’.

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En esa zona apareció ‘Licha’, quien había ingresado en lugar de Gianluca Lapadula. El delantero argentino disputó la pelota con Gianfranco Chávez y una descoordinación entre el defensor y el arquero Alejandro Duarte terminó por favorecerlo.

Chávez saltó y rozó el balón sin advertir que Duarte había salido a cortar. El esférico pasó junto al ‘1’ de Alianza Lima y quedó para Alzugaray, que solo tuvo que empujarlo para desatar la euforia en el banco ‘merengue’.

El experimentado futbolista se quitó la camiseta y corrió a celebrar con sus compañeros. Del otro lado, Duarte quedó tendido sobre el gramado y luego se arrodilló, mientras los futbolistas ‘íntimos’ no podían creer el desenlace.

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De esta manera, Universitario sumó tres puntos en el estadio Alejandro Villanueva, alcanzó el primer lugar de la tabla del Torneo Clausura y extendió su racha de más de cinco años sin derrotas en el recinto de Alianza Lima.

Gol de Lisandro Alzugaray, tras blooper de Alejandro Duarte, para la victoria de Universitario vs Alianza Lima al último minuto del clásico por el Torneo Clausura 2026.

Los otros dos goles del clásico: Alex Valera y Federico Girotti

Alex Valera abrió el marcador del clásico a los 15 minutos, luego de una jugada que encontró mal parada a la defensa de Alianza Lima. El cuadro ‘blanquiazul’ dominaba la posesión y atacaba cerca del área de la ‘U’, pero dejó espacios que su rival aprovechó.

Gianluca Lapadula pivoteó un envío largo y permitió que Valera disputara el balón con Renzo Garcés. Aunque el defensor ‘íntimo’ ganó por arriba, no consiguió alejar el peligro.

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El esférico quedó para el ‘Bambino’, quien controló de pecho y condujo hacia la portería ‘victoriana’. Esteban Pavez intentó detenerlo, pero el ítalo-peruano filtró un pase entre sus piernas y dejó solo al ‘Cholo’.

Valera definió en primera y cambió la dirección del remate ante la salida de Alejandro Duarte, que se arrojó hacia el otro lado sin poder evitar el 1-0 de los ‘merengues’.

Emocionante momento en el Clásico del fútbol peruano. Alex Valera recibe un pase preciso y define con potencia para marcar el primer gol de Universitario frente a Alianza Lima, desatando la euforia de la hinchada crema. - L1 MAX

Federico Girotti marcó el empate de Alianza Lima a los 77 minutos, tras una jugada elaborada que inició cerca del área de Universitario. Los ‘blanquiazules’, volcados al ataque en busca de la igualdad, encontraron el gol después de varios intentos.

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Eryc Castillo recuperó el balón en la frontera del área y tocó con Alan Cantero, quien había ingresado desde el banco. El atacante armó una pared con Jairo Vélez, que envió un pase bombeado al área para la aparición de Girotti.

El delantero argentino siguió la trayectoria del esférico y, antes de que tocara el césped, definió de derecha por encima de la salida de Diego Romero. La jugada generó suspenso por una posible posición adelantada, pero el VAR la descartó y validó el 1-1 transitorio de los ‘íntimos’.

El delantero Federico Girotti apareció en el corazón del área para anotar el esperado gol del empate para Alianza Lima, desatando la euforia de toda la hinchada blanquiazul en el estadio de Matute.

Próximo partido de Universitario

Luego del clásico, Universitario de Deportes visitará a Deportivo Garcilaso en un partido clave por la décima jornada del Torneo Clausura. El encuentro está programado para el sábado 19 de septiembre, a las 18:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

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Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima, en tanto, será local ante ADT por la siguiente fecha del campeonato peruano. El partido se jugará el viernes 18 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva.