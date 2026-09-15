Josué Gutiérrez señala que fiesta de la Defensoría con Alma Bella costó “quizá menos” de S/70 mil, pese a plan de austeridad

Gutiérrez asegura que la fiesta costó “quizá menos” de S/70 mil, aunque la cifra definitiva se conocerá tras la rendición de cuentas

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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó este martes que la institución gastó “quizá menos” de 70.000 soles en el evento por su 30 aniversario, que incluyó la presentación de agrupaciones musicales como Alma Bella y otros artistas.

En diálogo con la televisora Willax, el funcionario reiteró que el gasto no habría superado ese monto, aunque precisó que la cifra definitiva se conocerá una vez concluya la rendición de cuentas.

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Explicó que una comisión está encargada de elaborar la rendición de cuentas del evento y aseguró que la actividad estaba contemplada en el Plan Operativo Institucional (POI) como una jornada de promoción de derechos, en la que también participaron entidades como los ministerios de Salud y Cultura.

Consultado específicamente por la contratación de agrupaciones musicales, Gutiérrez aseguró que, según la información preliminar que manejaba, los artistas no habrían cobrado por sus presentaciones.

“Que yo tenga el informe preliminar (...) no cobraron”, afirmó al ser consultado por la participación de Ernesto Pimentel y Alma Bella. Posteriormente señaló que la institución había invitado a unos 20 grupos musicales y que algunos de los que finalmente participaron podrían haber recibido apoyo para movilidad u otros conceptos.

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El defensor afirma que Alma Bella y otros artistas no habrían cobrado por sus presentaciones, aunque algunos participantes podrían haber recibido apoyo para movilidad u otros conceptos

“Pago por el servicio prestado, porque son grupos caros, no creo que se haya hecho, porque no alcanzaría”, sostuvo.

El defensor evitó pronunciarse sobre si la participación de artistas era necesaria en una actividad institucional, aunque defendió el carácter integral de la jornada. “No sé decir si es necesario o no, pero cuando se hace una promoción de derechos es muy integral”, señaló.

La polémica se produce después de que el programa Beto a Saber, de la misma televisora, difundiera un correo interno de la Defensoría en el que se advertía sobre las restricciones presupuestarias vigentes y se ordenaba priorizar los gastos indispensables y evitar aquellos considerados no esenciales.

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Gutiérrez sostuvo que el aniversario contaba con una partida presupuestaria específica y que los requerimientos para la actividad habían comenzado meses antes, por lo que, cuando entraron en vigor las restricciones, los recursos ya habían sido certificados y comprometidos.

La actividad estaba contemplada en el Plan Operativo Institucional (POI) como una jornada de promoción de derechos y, según Gutiérrez, contaba con una partida presupuestaria específica

La nueva controversia se suma a los cuestionamientos que enfrenta por los montos que recibió por desempeñar el cargo. En mayo, según el portal de transparencia, cobró S/88.320, de los cuales S/72.720 correspondieron al concepto de “otros”, monto que atribuyó a un error.

También ha sido cuestionado por sus viajes, informes con presuntos plagios, contrataciones y ascensos, así como por sus declaraciones sobre una eventual disolución del Parlamento durante el Gobierno de Keiko Fujimori para que su popularidad suba entre 20 o 30 puntos porcentuales.

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En diálogo con Exitosa, afirmó que el Gobierno de Fujimori “está haciendo agua por donde se le mire” y que, ante la crisis de seguridad, se necesitan “medidas extraordinarias” que vayan más allá del funcionamiento “convencional de la democracia”, en el que el Ejecutivo debe contar con el respaldo del Parlamento para aprobar sus reformas.

“Si mañana, la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos de su popularidad”, afirmó.