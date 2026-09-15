SUTEP plantea un paro nacional en octubre por reclamos del sector educativo

El SUTEP planea una medida de fuerza para este mes de octubre. (Foto: Andina)

Guardar

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) planteó la posibilidad de realizar un paro nacional en octubre. Su secretario general, Lucio Castro, indicó que la medida dependerá de la decisión que adopten las bases sindicales, ante lo que el gremio considera una falta de respuesta del Poder Ejecutivo a las demandas del sector educativo.

En declaraciones a Exitosa, Castro sostuvo que la propuesta fue acordada en la última Asamblea Nacional del sindicato y que la organización trabaja con sus afiliados para definir las medidas previstas. El dirigente vinculó la eventual paralización con el debate del presupuesto público 2027, que, según dijo, no contempla recursos suficientes para atender necesidades de la educación.

PUBLICIDAD

El SUTEP cuestiona las partidas previstas para educación en 2027

Durante la entrevista, el secretario general afirmó que la iniciativa apunta a visibilizar reclamos que el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú atribuye a compromisos pendientes.

“Hoy se propone un paro nacional”, expresó. Añadió que el Ejecutivo y la presidenta de la República tienen participación en las decisiones vinculadas con las partidas estatales destinadas al sistema educativo.

Castro señaló que el gremio observa el proyecto presupuestal del próximo año porque, desde su posición, las asignaciones para el área resultan reducidas.

También cuestionó que las demandas de los trabajadores no figuren en el documento. Entre los asuntos mencionados están los reclamos laborales y el cumplimiento de compromisos que, según el dirigente, fueron planteados durante el proceso electoral.

PUBLICIDAD

La organización no informó una fecha específica ni la modalidad que tendría la eventual medida de fuerza. Esas definiciones quedarán en manos de las bases, de acuerdo con Castro.

El dirigente sostuvo que el sindicato busca que los afiliados evalúen el escenario antes de adoptar una decisión sobre el paro de docentes y otros trabajadores vinculados con la enseñanza pública.

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

Bases sindicales definirán la fecha y modalidad de la protesta

El secretario general afirmó que el SUTEP mantiene disposición para reunirse con autoridades que cuenten con capacidad de decisión. Según explicó, el sindicato espera propuestas sobre asuntos concretos y condicionó la continuidad del diálogo a la presentación de soluciones. “Si hay la convocatoria de parte de las autoridades, nos sentaremos”, declaró al referirse a la posibilidad de negociar.

PUBLICIDAD

El planteamiento ocurre mientras se discute la distribución de recursos para el año 2027. Para el gremio, el contenido de esa propuesta debe incluir respuestas a las demandas formuladas por el sector. Castro afirmó que la responsabilidad de evitar una paralización corresponde al Gobierno si no atiende los pedidos presentados por la organización y sus representantes en las regiones del país.

La propuesta sindical se encuentra en una etapa interna. Las bases deberán revisar los acuerdos de la Asamblea Nacional y fijar si respaldan una movilización de alcance nacional durante octubre. Hasta el momento, no se comunicaron actividades previas, horarios, lugares de concentración ni servicios que podrían verse afectados por la medida anunciada por el sindicato.

PUBLICIDAD

La eventual jornada de protesta se sumaría a las acciones que el gremio evalúa frente al presupuesto para educación. La dirigencia indicó que comunicará las decisiones adoptadas por sus bases cuando concluya ese proceso.