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Un prestigioso medio europeo puso de portada a Messi como uno de los cinco candidatos al Balón de Oro: el gran ausente

La decisión de L’Équipe generó un fuerte debate en El Chiringuito, donde los panelistas discutieron sobre los motivos detrás de la ausencia de una de las figuras de la selección española

La decisión de L’Équipe generó un fuerte debate en El Chiringuito, donde los panelistas discutieron sobre los motivos detrás de la ausencia de una de las figuras de la selección española
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El diario francés L’Équipe dedicó su portada de este martes a los candidatos al Balón de Oro 2026 y eligió a Lionel Messi como una de las cinco figuras centrales de la imagen, junto a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Harry Kane. La tapa, bajo el título “C’est leur projet” (“Es su proyecto”), derivó en un cruce de opiniones en el programa español El Chiringuito por la ausencia de Rodri, ganador del premio en 2024.

“Que L’Équipe no puede sacar de esa foto a Rodri”, planteó Cristóbal Soria, panelista del programa, en declaraciones televisadas por el ciclo. Soria remarcó que su reclamo no tenía relación con el orden de los futbolistas en la imagen: “Me da igual que ponga a Messi arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Que es que falte Rodri, que yo no me puedo creer que L’Équipe haya sacado a Rodri de la ecuación”.

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El periodista argentino Matías Palacios, también integrante de la mesa del programa, respondió a Soria y atribuyó la ausencia de Rodri a otros factores ajenos a la decisión editorial del medio francés. “Se bajó él mismo, se bajó el club, se bajó L’Équipe”, sostuvo Palacios durante el cruce.

Palacios amplió su postura al vincular la situación con la salida de Rodri del Manchester City hacia el Barcelona: “Lo que le ha sacado el Barcelona. Si lo sacó el Barcelona, ¿me lo va a sacar el propio medio?”. Soria insistió en que la decisión de L’Équipe resultaba injustificada más allá del contexto del jugador español, mientras un tercer participante del debate coincidió parcialmente con el reclamo inicial: “Es duro que te saquen”, señaló.

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portada lequipe balón de oro
La portada de L'Equipe que disparó la polémica sobre los candidatos a ganar el Balón de Oro

La tapa de L’Équipe, con fecha del 15 de septiembre, incluyó una fotografía compuesta con Mbappé, Yamal, Messi, Dembélé y Kane, acompañada de un copete que advirtió que el ganador se conocerá el 26 de octubre y que en las próximas semanas las especulaciones sobre el nombre del ganador irán en aumento, ya que “los clubes y los jugadores que sueñan con el trofeo entraron en campaña, cada uno a su manera”.

La decisión editorial del medio francés dejó afuera de la imagen principal a Rodri, quien forma parte de la lista de 30 nominados para esta edición pese a no integrar el grupo destacado en la portada. El centrocampista español selló en las últimas semanas su llegada al Barcelona con un contrato de cuatro años y también apareció como ganador virtual en una proyección de inteligencia artificial de Google difundida el 10 de septiembre, que lo ubicó por delante de Mbappé, Kane, Yamal y Messi.

Retrato de Lionel Messi con camiseta rosa junto al trofeo dorado del Balón de Oro y texto con sus datos deportivos
Una gráfica sobre las candidaturas al Balón de Oro 2026 señala la nominación del delantero argentino Lionel Messi, futbolista del Inter Miami. (@ballondor)

La inclusión de Messi en la portada de L’Équipe coincide con su regreso a la lista de 30 nominados al Balón de Oro, después de haber quedado afuera en la edición anterior. El argentino, que juega actualmente en el Inter Miami, es el máximo ganador histórico del premio, con ocho estatuillas conseguidas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

La lista completa de candidatos a la categoría masculina, difundida por la revista France Football el 8 de septiembre, incluye también a Lautaro Martínez, Julián Quiñones y una amplia representación de futbolistas del Paris Saint-Germain, entre ellos Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes y Vitinha. El ganador se definirá mediante el voto de un jurado compuesto por 100 periodistas de los países mejor posicionados en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Rodri quedó fuera de la portada de L'Equipe entre los máximos candidatos al Balón de Oro (REUTERS/Bruna Casas/Foto de archivo)
Rodri quedó fuera de la portada de L'Equipe entre los máximos candidatos al Balón de Oro (REUTERS/Bruna Casas/Foto de archivo)

Pese a no formar parte de la composición fotográfica de L’Équipe, Rodri continúa entre los principales aspirantes al galardón, según distintas proyecciones y análisis previos a la ceremonia. El mediocampista obtuvo el 17,6% de los votos en la edición 2024, apenas por encima del 17% del brasileño Vinícius Jr, la diferencia más ajustada de los últimos años en la historia del premio.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres, Inglaterra, en una edición que por primera vez se llevará a cabo fuera de Francia, como homenaje al futbolista inglés Stanley Matthews, ganador de la primera edición del premio en 1956.

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