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Juan Pablo Varillas asume su rol como tercera raqueta peruana y valora a Ignacio Buse y Gonzalo Bueno: “Si ganan ellos, ganamos”

El limeño de 30 años reconoció que ‘Nacho’ y ‘Gonza’ han protagonizado los últimos triunfos para el quinto de Luis Horna y se mantiene a la expectativa para aportar en la serie ante Paraguay

Juan Pablo Varillas es la tercera raqueta peruana para la serie ante Paraguay por Copa Davis 2026.
Juan Pablo Varillas es la tercera raqueta peruana para la serie ante Paraguay por Copa Davis 2026. Crédito: Federación Peruana de Tenis.
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Juan Pablo Varillas llega a la serie de Copa Davis como la tercera raqueta peruana, una posición que asume con tranquilidad dentro de un plantel que sumó alternativas en los últimos años. El tenista limeño destacó el presente de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno, quienes se perfilan como las principales cartas del equipo nacional para enfrentar a Paraguay en Lima.

La clasificación individual muestra el orden actual de los tres jugadores peruanos con mayor ubicación en el ranking. Ignacio Buse aparece en el puesto 34, Gonzalo Bueno ocupa el lugar 169 y Varillas figura en la casilla 190. Para el experimentado tenista, esa competencia interna fortalece las opciones del equipo de Luis Horna.

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“Me pone feliz porque el equipo está creciendo y todos estamos mejorando. También me da mucha tranquilidad”, afirmó Varillas, quien cuenta con una extensa trayectoria en la selección peruana y fue protagonista de varias campañas en la competencia por países.

El jugador de 30 años sostuvo que su compromiso con Perú no depende del lugar que ocupe dentro de la formación. En ese sentido, remarcó que el equipo cuenta hoy con una base más amplia para afrontar una serie en la que la localía y la superficie de arcilla pueden resultar factores determinantes.

El ex Top 60 del ranking ATP se alista para competir en la serie ante Paraguay. Crédito: X Jorge Valencia.

“Siempre defendí los colores de mi país de la mejor manera y con todo lo que pude dar. Hoy siento que es un equipo mucho más completo que hace un tiempo y que todos hemos mejorado mucho”, recogió la cuenta de X de Jorge Valencia.

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Buse y Bueno asumieron un papel destacado en las últimas convocatorias. Ambos lograron resultados que consolidaron su presencia en el grupo y les permitieron ganar experiencia en una competencia que exige adaptarse a una dinámica distinta a la del circuito profesional.

Nacho y Gonzalo son la base del equipo y han asumido un rol muy importante en las últimas series. Lo reconozco porque es así. Yo trato de aportar desde el lugar que me toque y, si debo estar afuera, también aliento, porque si ellos ganan, ganamos todos”, expresó el tenista peruano.

La convivencia en una convocatoria de Copa Davis requiere un cambio de enfoque para jugadores habituados a desarrollar una temporada individual. Varillas consideró que el entendimiento entre los integrantes del plantel fue uno de los elementos que explicó los resultados recientes.

La selección peruana tendrá como máxima figura a Ignacio Buse en la Copa Davis 2026.
La selección peruana tendrá como máxima figura a Ignacio Buse en la Copa Davis 2026.

“Durante gran parte del año competimos de forma individual y son pocas las semanas en las que nos toca jugar como equipo. También hay que entender lo que implica esa dinámica, que no siempre es sencilla para un tenista, un deporte en el que suele prevalecer una mirada más individual”, explicó.

Daniel Vallejo, la principal amenaza para Perú

Daniel Vallejo representa la principal amenaza para el equipo peruano. El paraguayo consolidó su crecimiento durante la temporada y llegó a ubicarse entre los 100 mejores del mundo en singles. Además, cuenta con presencia en el ranking de dobles, donde figura en el puesto 499, una condición que le permite ser una alternativa para ese punto de la eliminatoria.

Vallejo alcanzó el Top 60 del mundo y firmó buenos resultados en el circuito ATP durante el año. También logró su primer triunfo en un cuadro principal de Grand Slam en Roland Garros, torneo que se disputa sobre arcilla, la misma superficie que encontrará en Lima.

El paraguayo se especializa en polvo de ladrillo y ya tuvo un rol determinante para su país en Copa Davis. En la serie que Paraguay ganó por 3-1 ante Rumania el año pasado, resultado que quedó entre los más destacados de su tenis reciente, Vallejo ganó los tres puntos.

Daniel Vallejo será la principal carta de Paraguay en la serie ante Perú por Copa Davis.
Daniel Vallejo será la principal carta de Paraguay en la serie ante Perú por Copa Davis. Crédito: APT

¿Cuándo se juega la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis?

La serie entre Perú y Paraguay se jugará el viernes 18 y sábado 19 de septiembre en las canchas de arcilla al aire libre del Jockey Club del Perú.

La primera jornada comenzará a las 16:00, mientras que los encuentros del sábado están programados desde las 14:00. El equipo peruano buscará aprovechar la condición de local ante un rival que cuenta con Vallejo como figura y con opciones para el dobles.

La transmisión televisiva todavía no fue confirmada de manera oficial. TV Perú cubrió la competencia durante 2025 y aparece como una de las posibilidades para emitir la eliminatoria, aunque la organización aún no brindó precisiones sobre la señal.

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