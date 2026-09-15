Unión Minas vuelve al estadio más alto del mundo para disputar la Liga 2: ¿Cuándo será el partido y quién será el rival?

No es Nepal ni Bután, donde hay canchas más elevadas pero sin fútbol profesional. Es Perú, es Pasco, y es un estadio que estuvo 25 años esperando este momento para volver a la segunda categoría nacional. (Kpachascondor)

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El estadio Daniel Alcides Carrión, reconocido por la FIFA como el recinto de fútbol profesional situado a mayor altitud en todo el planeta, volverá a albergar un partido oficial de la segunda categoría del fútbol peruano.

Unión Minas, el club que lleva décadas convirtiendo la altura en una ventaja competitiva, confirmó su retorno a la ciudad de Cerro de Pasco luego de haber disputado la Fase Regional de la Liga 2 en escenarios ubicados a menor elevación.

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El regreso no es solo logístico: para el club y su comunidad, volver al Daniel Alcides Carrión tiene el peso de una identidad que ninguna otra cancha puede reemplazar.

El camino que llevó al ‘Rodillo Minero’ de regreso a casa

El 'Rodillo Minero' cerró la Fase Regional con un triunfo 2-0 sobre Santos FC, resultado que le permitió terminar tercero y avanzar a la siguiente etapa con un punto adicional. (Unión Minas)

Durante la Fase Regional de la Liga 2, Unión Minas disputó sus partidos como local en el Estadio IPD de Huancayo, a 3.259 metros sobre el nivel del mar, y en el Estadio Máximo Arellano, a 3.675 metros. Ambas canchas están por debajo del Daniel Alcides Carrión, pero igualmente representan un desafío para los visitantes no aclimatados.

El cierre de esa etapa encontró al ‘Rodillo Minero’ en su mejor momento. En la última jornada de la Fase Regional, Unión Minas recibió a Santos FC con la necesidad de ganar para asegurarse un punto de bonificación de cara a la siguiente ronda. El partido se disputó en el Estadio Máximo Arellano y el equipo de Cerro de Pasco resolvió el trámite en el segundo tiempo: Roberto Ardiles abrió el marcador al minuto 74 y Denis Alania cerró la cuenta al 86. El 2-0 final le dio los tres puntos y el punto extra buscado.

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Por su parte, el Santos FC, el conjunto de Nazca, quedó fuera de la clasificación y deberá pelear en la siguiente fase para evitar el descenso a la Liga 3, junto a Estudiantil CNI, Binacional, Academia Cantolao y un rival aún por definir. Unión Minas, en cambio, terminó tercero en la Fase Regional y avanzó a la Fase Final con ese punto adicional en el bolsillo.

Desde el club no escatimaron palabras para describir lo que significa el regreso. “Hay lugares que se llevan en el corazón. No regresamos solos… regresamos con nuestra gente, con nuestros recuerdos y con ese sentimiento que nunca se fue. Hoy, más que nunca, estamos en casa”, publicó la institución en sus canales oficiales.

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Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido

El regreso de Unión Minas al estadio más alto del mundo tendrá lugar el martes 6 de octubre, en el marco de la segunda jornada del Grupo Campeonato A de la Fase Final de la Liga 2. El rival será Unión Comercio.

El encuentro comenzará a las 13:15 horas de Perú (18:15 GMT). La transmisión del partido podrá seguirse a través de Bicolor+ por la señal de Movistar TV y sus plataformas, como YouTube, que tienen los derechos de la Liga 2 peruana para esa fecha.

El coloso de los Andes vuelve a la actividad

Cerro de Pasco volverá a vivir una jornada de fútbol profesional en el Daniel Alcides Carrión, escenario que por su altitud se convirtió en parte fundamental de la historia de Unión Minas. (José Ortiz Rodríguez)

El estadio Daniel Alcides Carrión, ubicado en Cerro de Pasco a 4.380 metros sobre el nivel del mar, es el recinto de fútbol profesional más elevado del planeta. Su altitud extrema no es solo un dato geográfico: el aire enrarecido y la baja presión atmosférica han condicionado históricamente el rendimiento de los equipos visitantes, especialmente los provenientes de Lima.

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La ciudad que lo alberga tiene alrededor de 60.000 habitantes y es reconocida como la Capital Minera del Perú por sus reservas de plata, cobre y zinc. En ese contexto, el fútbol siempre funcionó como válvula de escape para una comunidad cuya vida gira en torno a la minería. Unión Minas, fundado en 1974, es la institución que encarna esa identidad: en 1986 ascendió a la Primera División tras vencer a Unión Huaral y sostuvo esa categoría durante 16 temporadas seguidas.

Durante ese ciclo, el Daniel Alcides Carrión se volvió casi imposible de conquistar para los rivales. Entre 1991 y 1992, el equipo local no conoció la derrota en su propio estadio. El 16 de diciembre de 2001 se disputó allí el último partido de primera categoría. Desde entonces, el recinto quedó relegado a torneos locales.

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Para mantenerlo operativo frente al clima adverso, se reemplazó el césped natural por uno sintético, lo que garantizó condiciones de juego estables durante todo el año.

El equipo de Cerro de Pasco retoma su localía en el Daniel Alcides Carrión, a 4.380 metros, y recibe a Unión Comercio el martes 6 de octubre a las 13:15 horas por la Liga 2 (Unión Minas)