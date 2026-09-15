Pedro Aquino fue operado de la rodilla derecha en Argentina: ¿Cuánto tiempo demorará en regresar a las canchas?

Sin club confirmado y con un panorama incierto, el volante nacional afronta ahora su desafío más personal: recuperar una rodilla que lo alejó del fútbol competitivo durante los últimos meses. (Instagram)

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El volante peruano Pedro Aquino pasó por el quirófano. El futbolista de 31 años fue intervenido el viernes 4 de septiembre en el Sanatorio Centro de la ciudad de Rosario, Argentina, donde el doctor Fernando Ariel Bacci —especialista en Ortopedia, Traumatología y Medicina del Deporte— le practicó una artroscopia de rodilla derecha con fines diagnóstico-terapéuticos.

La cirugía, según consta en el certificado médico firmado por el propio profesional, transcurrió sin contratiempos. El jugador permanecerá en suelo argentino para dar inicio a la primera etapa de su recuperación, un camino que, según el pronóstico médico, demandará entre cuatro y seis meses de trabajo sostenido antes de que pueda volver a pisar una cancha de manera competitiva.

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La cirugía y el arranque de la rehabilitación

Pedro Aquino fue operado con éxito de la rodilla derecha en Rosario y permanecerá en Argentina para iniciar su rehabilitación, un proceso que demandará entre cuatro y seis meses antes de competir. (Instagram)

La artroscopia de rodilla es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que permite tanto evaluar el estado interno de la articulación como intervenir sobre ella en la misma instancia. En el caso de Aquino, el certificado médico no detalla el diagnóstico específico que motivó la operación, aunque sí establece que la intervención tuvo un doble propósito: diagnóstico y terapéutico. Rosario será la primera sede de su proceso de rehabilitación. “A partir de la fecha, el paciente comenzará con terapias de rehabilitación, cuya primera etapa se llevará a cabo en la ciudad de Rosario”, precisa el documento firmado por el doctor Bacci. La prioridad inmediata será recuperar la movilidad, la fuerza y la funcionalidad de la rodilla antes de avanzar hacia cargas de mayor exigencia física.

El proceso contempla etapas progresivas. En una primera fase, el trabajo se centrará en reducir la inflamación y restablecer el rango de movimiento articular. Luego vendrá el fortalecimiento muscular y, si la evolución responde según lo previsto, se estima que el mediocampista podría retomar ejercicios sobre el campo aproximadamente al mes de la intervención. Sin embargo, ese hito no implicará su regreso a la competencia oficial: aún deberá completar las fases de readaptación física y deportiva antes de estar disponible para cualquier club.

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Un presente sin continuidad y la búsqueda de un nuevo comienzo

La operación llega después de una etapa con poca continuidad para Pedro Aquino, quien apenas disputó 11 minutos en 2026 con Alianza Lima antes de cerrar anticipadamente su ciclo por la lesión. (Instagram)

La operación llega en un momento de incertidumbre deportiva para Aquino. El volante acumula varios años de irregularidad en cuanto a minutos jugados, una situación que no logró revertir ni en su última etapa en el fútbol peruano. En Alianza Lima, donde llegó cedido por Santos Laguna, disputó apenas 15 encuentros a lo largo de un año: fue titular en cinco de ellos, todos en 2025. En lo que va de 2026, su participación se redujo a 11 minutos en un partido ante Melgar en el estadio Alejandro Villanueva. La lesión terminó por cerrar ese ciclo antes de tiempo.

La falta de continuidad no es un fenómeno reciente. Aquino había tenido un paso destacado por la selección peruana —llegó a disputar el Mundial de Rusia 2018— y construyó una carrera con pasajes por clubes como Sporting Cristal, antes de proyectarse hacia el exterior. Sin embargo, en los últimos años su rendimiento no estuvo a la altura de ese historial, y la lesión en la rodilla terminó por convertirse en el obstáculo central de su presente.

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La decisión de operarse, según la información disponible, responde precisamente a la necesidad de ponerle fin a las molestias que lo aquejaban y recuperar la continuidad que no ha tenido.

Su vínculo con Santos Laguna y lo que viene

Pedro Aquino deberá recuperarse antes de definir su futuro deportivo. El volante terminó contrato con Santos Laguna que duraba hasta el 2027 (Instagram)

Aquino no llega a esta instancia como jugador libre en el sentido estricto del término. Y es que, tras su frustrado paso por Alianza Lima, Santos Laguna decidió rescindirle el contrato, a pesar que todavía terminaba en agosto del 2027

Por ahora, lo que sí está definido en el camino de Aquino es lo inmediato: Rosario, rehabilitación y paciencia. El horizonte de cuatro a seis meses marca el compás de un proceso que Aquino deberá transitar paso a paso, con la mirada puesta en recuperar no solo la rodilla, sino también un lugar en el fútbol profesional que, en los últimos tiempos, se le ha vuelto esquivo.

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