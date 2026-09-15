“El orgullo de representar a mi país no me lo quita nadie”: el mensaje de Mirian Patiño tras el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La líbero de Universitario de Deportes se pronunció a través de sus redes sociales sobre el rendimiento de Perú en Río de Janeiro. Crédito: Instagram Mirian Patiño/Imagen Ilustrativa Infobae.

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Mirian Patiño expresó su orgullo por representar a Perú después de que la selección femenina cerrara su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 sin lograr uno de los cupos al Mundial. La líbero fue parte del plantel dirigido por Antonio Rizola, que terminó en el quinto puesto tras conseguir una victoria en cinco presentaciones en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

La voleibolista compartió un mensaje en sus redes sociales después de la despedida de la ‘bicolor’ en el torneo continental. Patiño destacó la exigencia de la competencia y el compromiso del grupo en una semana que dejó resultados adversos, además de la imposibilidad de cortar la ausencia peruana en una Copa del Mundo de mayores.

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“El camino no siempre es fácil, pero el orgullo de representar a mi país no me lo quita nadie”, escribió la líbero. “A seguir remando y construyendo el futuro. Solo nosotros sabemos todo el trabajo y sacrificio que hay detrás de cada set disputado”.

Patiño también agradeció a sus compañeras y a los hinchas que acompañaron al equipo desde las tribunas y a la distancia. “Río nos deja momentos duros, pero también la certeza de que el talento y el esfuerzo están ahí”, añadió en su publicación.

El post de Mirian Patiño en redes sociales en que agradece el desempeño de sus compañeras en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Captura Instagram.

La integrante de la selección señaló que disputar el Sudamericano en el Maracanãzinho fue una experiencia que no olvidará. “Defender estos colores durante el Sudamericano 2026 ha sido una experiencia que jamás voy a olvidar; me recuerda exactamente por qué amo tanto este deporte”, sostuvo.

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Perú cerró el Sudamericano con una victoria ante Chile

La selección peruana se despidió con un triunfo por 3-1 frente a Chile, su único resultado positivo en el campeonato. El equipo de Rizola se impuso en un partido parejo, con parciales de 26-24, 23-25, 25-20 y 25-20.

El resultado permitió que Perú evitara el último puesto de la tabla y finalizara quinto, por encima del seleccionado chileno. La victoria llegó después de cuatro derrotas consecutivas, en una competencia en la que el equipo nacional afrontó un calendario exigente ante los principales rivales de Sudamérica.

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El estreno fue alentador pese a la caída. Perú ganó el primer set ante Argentina por 25-20, pero las ‘panteras’ reaccionaron y se llevaron el encuentro por 3-1, tras imponerse por 25-15, 25-18 y 27-25. La selección peruana tuvo opciones en el cuarto parcial, aunque no pudo extender el partido hasta el desempate.

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La jornada siguiente presentó el desafío más complejo del torneo. Brasil, anfitrión y una de las potencias de la región, venció por 3-0 con marcadores de 25-16, 25-16 y 25-15.

El revés contra Venezuela fue uno de los resultados que más afectó las aspiraciones peruanas. El conjunto venezolano ganó por 3-1, con parciales de 25-21, 25-16, 23-25 y 25-15. Perú consiguió descontar en el tercer set, pero no encontró continuidad para revertir el desarrollo.

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La cuarta derrota llegó frente a Colombia, que se impuso por 3-0 con registros de 25-15, 25-19 y 25-20. Ese resultado dejó al equipo nacional sin posibilidades de acceder a la clasificación para el Mundial de Vóley 2027.

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Perú prolonga una ausencia de 16 años en los Mundiales

La eliminación mantiene a Perú fuera de una Copa del Mundo de mayores, una racha que ya alcanza 16 años desde su última participación. El Sudamericano representaba una oportunidad para volver a competir en la máxima cita internacional, aunque el equipo no logró sostener resultados ante sus rivales directos.

El proceso también transcurrió en un contexto complejo, marcado por rechazos a convocatorias y lesiones que afectaron la preparación y las alternativas disponibles para el comando técnico. Patiño, una de las jugadoras con mayor recorrido del plantel, aportó experiencia en una convocatoria que combinó nombres consolidados y voleibolistas jóvenes.

La Federación Peruana de Voleibol tendrá el desafío de consolidar una base competitiva para los próximos torneos internacionales. El calendario inmediato llevará a las integrantes de la selección de vuelta a sus clubes, con el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 previsto para el 17 de octubre.

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