Mr Peet lapidó a 4 jugadores de Alianza Lima tras derrota ante Universitario: “Ingenuidad total, una cosa insólita y absurda”

El periodista deportivo cuestionó a 4 jugadores 'blanquiazules' por el resultado adverso en el clásico en Matute. (Video: Madrugol)

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Alianza Lima perdió en la última jugada ante Universitario de Deportes durante la jornada nueve del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, cuando el empate parecía asegurado. La caída resultó dolorosa para los ‘blanquiazules’, que se alejaron de manera considerable de la pelea por el segundo certamen doméstico de la temporada.

El periodista Mr. Peet cuestionó las acciones de cuatro futbolistas del cuandro ‘íntimo’ y que tuvieron incidencia en el resultado final. Para el comunicador, Renzo Garcés y Mateo Antoni tuvieron responsabilidad en el primer gol, una jugada que, a su juicio, debió resolverse antes de que Alex Valera pudiera definir.

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“El primer gol de Universitario es una responsabilidad absolutamente nuestra. El defensor tiene que terminar la jugada cuando estás jugando mano a mano y sabes que tienes a dos ‘9′ como Valera y Lapadula, que son mañosos, que te pueden cargar, te pueden incomodar. Garcés y Antoni fallan los dos por igual”, afirmó en el programa de YouTube, Madrugol.

Peter Arévalo también se refirió al reclamo de una posible infracción del delantero ‘crema’ sobre Garcés. “Después, para algunos les puede parecer falta, para otros no. A mí no me parece falta. Más allá de que Garcés muestre la marca de la falta, me parece una ingenuidad total de Garcés y de Antoni”, expresó.

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Renzo Garcés mostró la marca que le dejó Alex Valera tras la falta previo al gol de Universitario ante Alianza Lima.

Mr. Peet admitió que su apreciación podía ser discutida, aunque insistió en que no observó una falta. Su cuestionamiento apuntó a que la defensa de Alianza Lima no debía quedar expuesta en un duelo de esas características ante jugadores de referencia ofensiva como Alex Valera y Gianluca Lapadula.

“¿Me puedo equivocar? Sí, pero no me parece falta. Para mí, los defensores en esas jugadas las tienen que terminar, más aún cuando estás mano a mano. Antoni o Garcés le ponían el brazo en el cuello o en la clavícula y tiro libre para Universitario, no pasaba nada”, acotó.

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Mr Peet cuestionó la confusión de Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte en el segundo gol de Universitario

La derrota se definió con otra incidencia defensiva que Mr. Peet calificó como un error impropio de un partido de esa exigencia. La jugada involucró a Gianfranco Chávez y al arquero Alejandro Duarte, quienes no lograron coordinar quién debía hacerse cargo de un balón largo.

“El empate valía poco, pero perderlo de esa manera, en una jugada absurda, en un ‘blooper’ otra vez, un ‘blooper’ defensivo, de Duarte y de Chávez. Perderlo de esa manera en una pelota larga que es del arquero o es del defensor, se resume todo el partido”, señaló.

Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

El relator de fútbol consideró que esa acción condensó las dificultades de Alianza Lima en el clásico. Su descripción puso el foco en la falta de comunicación entre el guardameta y el zaguero, en un momento que terminó por inclinar el resultado a favor de Universitario con el gol de Lisandro Alzugaray.

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Peter Arévalo planteó que la pelota podía ser controlada por cualquiera de los dos futbolistas. Lo que cuestionó fue que Duarte quedara detrás de Chávez, una ubicación que, según su relato, permitió que el atacante argentino sacara ventaja de la confusión.

“Desgraciadamente para él y para los hinchas de Alianza, que no lo pueden entender, no lo pueden creer. La pelota era de Chávez o de Duarte. Nunca me voy a imaginar que Duarte quede atrás de Chávez y Chávez lo habilite a Alzugaray. Una cosa insólita, absurda”, sostuvo.

Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte quedaron expuestos en el gol de Lisandro Alzugaray para el triunfo de Universitario sobre Alianza Lima en Matute. - créditos: Movistar Deportes

Próximo partido de Alianza Lima

Tras esta amarga derrota, Alianza Lima tiene otra prueba para intentar resarcirse ante sus hinchas. Y es que el viernes 18 de setiembre recibirá a ADT en el marco de la jornada 10 del Torneo Clausura.

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El encuentro, que se jugará a las 20:00 horas de Perú y podrá visualizarse por L1 MAX y Liga 1 Play, será clave para enrumbar el camino de los ‘íntimos’, que se ubican en el puesto 11 del certamen. En tanto, el ‘vendaval celeste’ tiene la necesidad de hacerse con los tres puntos para tratar de salir del último lugar.