Perú

Mototaxistas piden que el subsidio de hasta S/100 previsto por el Gobierno “llegue realmente a quienes trabajan y cumplen las condiciones”

Julio García, presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, respaldó la medida, aunque advirtió que aún falta definir quiénes podrán acceder al beneficio y cuál será su alcance

El Gobierno prevé aprobar un subsidio de hasta S/100 mensuales para mototaxistas que utilizan gasolina regular. Julio García, presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, respaldó la medida, pero pidió precisar los requisitos y garantizar que el beneficio llegue a los trabajadores que cumplen las condiciones. Fuente: Exitosa Noticias
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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Ejecutivo prevé aprobar un subsidio de hasta S/100 mensuales para mototaxistas que utilizan gasolina regular. Frente a esta medida, Julio García, presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, pidió que el beneficio llegue realmente a los trabajadores que cumplen las condiciones y advirtió sobre las dificultades que podría generar la falta de información precisa del sector.

En diálogo con Exitosa Noticias, García señaló que los mototaxistas consideran necesario el subsidio, pero que todavía deben conocerse los requisitos que establecerá la norma y el ámbito territorial de aplicación. El dirigente sostuvo que existe preocupación ante la posibilidad de que parte de los trabajadores quede fuera por las dudas sobre la cantidad de mototaxistas registrados en el país.

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El representante del gremio afirmó que las municipalidades distritales cuentan con información sobre los vehículos y conductores autorizados, por lo que planteó utilizar esos registros para identificar a los beneficiarios. Mientras tanto, el Gobierno prevé que la ayuda equivalga a unos S/2 por galón, con una duración de tres meses y un costo total de S/100 millones para las medidas focalizadas al transporte.

Dirigente acusa falta de acción de la PNP frente a ataques a mototaxistas en Independencia. (Foto: Agencia Andina)
Mototaxistas. (Foto: Agencia Andina)

Subsidio para mototaxistas todavía debe definir su alcance y condiciones

De acuerdo con lo anunciado por el ministro Elmer Cuba, el subsidio para mototaxistas que utilizan gasolina regular sería de aproximadamente S/2 por galón, con un límite de S/100 mensuales por beneficiario. El apoyo tendría una duración de tres meses y formaría parte de las medidas focalizadas para el sector transporte.

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Cuba explicó que la iniciativa busca incorporar a los mototaxis a los sistemas de transporte masivo en ciudades como Iquitos, donde estos vehículos tienen una presencia importante. El costo total de las ayudas focalizadas para transporte ascendería a S/100 millones durante el periodo previsto.

Sin embargo, todavía quedan por establecer los requisitos y el procedimiento para determinar quiénes recibirán el beneficio. García remarcó que, mientras no se publique la norma, el anuncio mantiene aspectos pendientes de definición, entre ellos los beneficiarios, las condiciones de acceso y el ámbito territorial.

El dirigente señaló a Exitosa que el Ejecutivo plantea aplicar la medida en la selva, por lo que también espera conocer si finalmente el subsidio tendrá un alcance nacional o estará limitado a determinadas zonas. “Lo que queremos es que el beneficio llegue realmente a quienes trabajan y cumplen las condiciones”, sostuvo.

Elmer Cuba

Gremio cuestiona que no exista una cifra exacta de mototaxistas en el país

La cantidad de potenciales beneficiarios constituye uno de los principales puntos de preocupación para la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú. García cuestionó que se manejen estimaciones sobre el número de trabajadores del sector sin contar, según afirmó, con una cifra nacional consolidada.

Durante la entrevista, el dirigente mencionó que incluso se habla de unos 700 mil mototaxistas en la selva, pero planteó la necesidad de determinar si esas cifras corresponden exclusivamente a vehículos de tres ruedas de categoría L5 o si también incluyen motos lineales.

García sostuvo que los gobiernos locales cuentan con información sobre los vehículos autorizados. Según explicó, las municipalidades registran datos que utilizan durante los operativos de fiscalización para verificar si una mototaxi se encuentra habilitada para prestar el servicio.

Conoce la mueva ley que incluye a los mototaxis dentro del sistema de transporte público.
Mototaxis.

El presidente de la federación también hizo referencia al Decreto Supremo 055 y señaló que, desde 2010, las municipalidades distritales tenían la responsabilidad de mantener registros sobre empresas o asociaciones autorizadas, mototaxis, placas y conductores. A su juicio, el problema radica en que el Estado no habría exigido de manera suficiente el cumplimiento de esa obligación.

Por ello, consideró que la información de los gobiernos locales puede servir para identificar a los trabajadores que cumplen con los requisitos del subsidio de S/100, en lugar de recurrir únicamente a estimaciones generales. García calculó que a nivel nacional podría existir un aproximado de dos millones de mototaxis, aunque remarcó que se requiere una verificación oficial.

Mototaxistas consideran insuficiente el monto, pero valoran que el sector haya sido incluido

Respecto al monto anunciado por el Gobierno, García señaló que los S/100 mensuales como máximo no representan, desde su perspectiva, una cantidad suficiente para cubrir el gasto de combustible de un trabajador del sector. Aun así, destacó que se trata de una medida que incorpora a los mototaxistas dentro de un esquema de apoyo estatal.

Conoce la mueva ley que incluye a los mototaxis dentro del sistema de transporte público.
Mototaxis.

El dirigente explicó que un mototaxista puede gastar aproximadamente entre S/23 y S/25 diarios en combustible, aunque el consumo depende de la jornada laboral y de las características de los recorridos. Las zonas con mayores pendientes, por ejemplo, pueden demandar un mayor uso de gasolina.

La federación también mantiene conversaciones con entidades del Gobierno. García afirmó que desde marzo envió documentos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para plantear la necesidad de un subsidio para el sector.

Según relató, funcionarios del MTC le informaron recientemente que se realizan coordinaciones para recopilar información de los gobiernos locales. Para García, este proceso puede contribuir a establecer una base de datos que permita definir con mayor precisión a los beneficiarios.

El dirigente también cuestionó que los mototaxistas hayan quedado fuera de anteriores mecanismos de apoyo, pese al gasto que realizan en combustible. Por ello, consideró positivo que el sector sea tomado en cuenta en esta oportunidad, aunque insistió en que el subsidio para mototaxistas debe llegar a los trabajadores que cumplan los requisitos que finalmente establezca el Ejecutivo.

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