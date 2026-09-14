La contundente respuesta de Alianza Lima tras la denuncia Universitario de Deportes por la supuesta falta de seguridad en el clásico

El conjunto estudiantil cuestiona el trato logístico recibido en el estadio rival. La institución de La Victoria, en cambio, sostiene que ambas partes conocían de antemano las condiciones del operativo. (Liga 1)

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El superclásico del fútbol peruano no terminó en el pitazo final. Después de que Universitario de Deportes se impusiera en el estadio Alejandro Villanueva, la disputa migró de la cancha a los despachos: la escuadra estudiantil presentó una denuncia formal ante la Liga de Fútbol Profesional por el trato recibido como visita.

En ese sentido, Alianza Lima respondió con un comunicado en el que rechaza cada uno de los señalamientos y sostiene que el operativo aplicado ese día fue acordado de antemano con las autoridades correspondientes.

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La denuncia que encendió la polémica

Universitario presentó una denuncia ante la Liga de Fútbol Profesional por presuntos incumplimientos protocolares durante el clásico, con cuestionamientos al trato recibido por su delegación en Matute. (Liga 1)

Los representantes legales del conjunto ‘crema’ elevaron una queja formal a la Liga de Fútbol Profesional Peruana en la que describieron una serie de presuntos incumplimientos protocolares durante el encuentro disputado el 12 de septiembre. Según la versión estudiantil, las principales autoridades del club fueron confinadas en los vestuarios a lo largo del partido, sin posibilidad de circular con libertad por las instalaciones del recinto de La Victoria.

Entre los puntos más cuestionados figuró la situación del administrador provisional de Universitario, Franco Velazco, quien —según el relato ‘crema’— enfrentó dificultades concretas para desempeñar sus funciones. La delegación visitante también objetó las condiciones del palco que le fue asignado, al que calificó como inadecuado para recibir a las autoridades del club.

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La denuncia ya está en manos de la Liga, organismo que deberá analizar los hechos y resolver si corresponde aplicar algún tipo de sanción disciplinaria contra el club local. Los plazos para ese pronunciamiento no fueron precisados de manera oficial.

La respuesta de Alianza Lima

Alianza Lima respondió a la denuncia de Universitario con un comunicado en el que negó cualquier irregularidad y sostuvo que el operativo de seguridad había sido aprobado previamente por las autoridades competentes. (Alianza Lima)

Frente a la difusión de esas versiones, Alianza Lima no tardó en fijar su postura. El club publicó un comunicado institucional en el que niega haber incurrido en irregularidad alguna y atribuye cada una de las medidas adoptadas al protocolo de seguridad que fue validado antes del partido por las autoridades competentes.

“El dispositivo de seguridad aplicado en el Estadio Alejandro Villanueva corresponde al protocolo aprobado con anterioridad al partido por las autoridades competentes”, indica el texto oficial. Según el club blanquiazul, ese documento no solo fijaba las posiciones asignadas a cada delegación, sino también las zonas de tránsito restringido y las condiciones generales bajo las cuales se desarrollaría el evento.

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El comunicado también subraya que ambas partes conocían de antemano los términos de ese acuerdo. “Las ubicaciones y condiciones aplicables a ambas delegaciones fueron las establecidas en dicho protocolo y eran de conocimiento previo de las partes”, precisa el club. Con esa aclaración, la institución victoriana busca desarticular el argumento de que las restricciones impuestas a la visita fueron improvisadas o arbitrarias.

Documentación y disposición ante la investigación

El club victoriano sostuvo que ejecutó el protocolo de seguridad sin modificar sus condiciones y manifestó su disposición para entregar los documentos que permitan esclarecer los reclamos presentados por Universitario. (Liga 1)

Más allá del rechazo a las acusaciones, Alianza Lima dejó en claro que no tiene objeciones frente a una eventual investigación formal. En el tramo final de su pronunciamiento, el club anunció que conserva tanto la documentación del operativo de seguridad como el registro del encuentro, y que pondrá ese material a disposición de la instancia que lo requiera.

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“El Club ejecutó dicho protocolo en los términos establecidos y no aplicó ninguna disposición distinta a lo previamente acordado”, afirma el comunicado, en lo que constituye la respuesta más directa a los cuestionamientos de Universitario. La frase apunta a desestimar cualquier lectura que sugiera que el equipo local actuó por fuera de lo pactado.

Con esta postura, Alianza Lima traslada la carga de la prueba hacia la Liga de Fútbol Profesional Peruana, organismo que ahora tiene en su poder la denuncia de Universitario y deberá determinar si los hechos descritos por la ‘U’ se ajustan o no a lo que el protocolo de seguridad efectivamente establecía. El club local, por su parte, confía en que la documentación disponible respaldará su versión de lo ocurrido el 12 de septiembre en el Alejandro Villanueva.

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La Liga de Fútbol Profesional no emitió hasta el momento ningún pronunciamiento público sobre la denuncia ni anticipó los tiempos en que se expedirá al respecto. El caso quedó abierto a la espera de esa resolución.