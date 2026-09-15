Perú

Locura por el inicio de la preventa para el aniversario 34 de Corazón Serrano y su show de ‘Camino a un Sueño 3’

Un día antes, la venta exclusiva superó las expectativas y reunió a más de 26 mil personas conectadas en simultáneo que buscan una entrada para su espectáculos del 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos

Vista aérea de un gran escenario con luces de colores y pantallas gigantes ante una multitud al aire libre
El concierto 'Camino a un Sueño 3' de Corazón Serrano tendrá invitados sorpresa, aunque la organización no confirmó nombres.
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Más de 26 mil personas se conectaron simultáneamente el 14 de septiembre para acceder a la venta exclusiva de entradas de “Camino a un Sueño 3”, el espectáculo con el que Corazón Serrano celebrará sus 34 años de trayectoria el próximo 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos. El dato, revelado por el comunicador Ric La Torre, anticipó la demanda que registró este martes 15 de septiembre la apertura de la preventa general a través de la plataforma Gpass.

El interés por el concierto se produce después de una celebración que marcó un antes y un después para la agrupación. En febrero pasado, más de 45 mil personas llegaron al Estadio San Marcos para acompañar a Corazón Serrano en su aniversario número 33, una noche que alcanzó el sold out y confirmó la convocatoria que mantiene el grupo después de más de tres décadas de carrera.

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Más de 26 000 personas se conectaron a la venta exclusiva de entradas para el concierto de Corazón Serrano 'Camino a un Sueño 3' este 6 de febrero en el Estadio San Marcos. ¡Una locura total! Video: TikTok @riclatorrez

La preventa exclusiva agotó la expectativa antes del lanzamiento general

La venta de entradas para “Camino a un Sueño 3” se organizó en dos etapas. La primera, una preventa exclusiva para clientes de tarjetas BCP, se activó el domingo 14 de septiembre y permitió a los usuarios asegurar su ubicación antes de la apertura general. Esta promoción, según informó la organización, permanecerá vigente hasta el 19 de septiembre o hasta agotar el stock disponible para esa modalidad.

“Último minuto, más de 26 mil personas conectadas para conseguir entrada para el concierto de Corazón Serrano, ‘Camino a un Sueño 3’, este 6 de febrero en el estadio San Marcos”, relató Ric La Torre sobre lo ocurrido durante esa primera jornada de ventas.

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La preventa general, en cambio, comenzó este martes 15 de setiembre a las 11:00 a. m., de acuerdo con la información difundida por la organización del evento días antes del lanzamiento. Desde ese momento, el público puede elegir la zona de su preferencia dentro del recinto a través del portal Gpass.

Un grupo de músicos sobre un escenario con pantallas iluminadas y confeti, frente a un público que sostiene teléfonos móviles
El aniversario 33 de Corazón Serrano reunió a más de 45 mil personas en el Estadio San Marcos y alcanzó el sold out.

“Así que ya lo sabes, a partir de este martes 15 de setiembre tienes que entrar a Gpass.pe y buscar tus entradas, sí, en preventa”, señaló La Torre sobre el mecanismo de compra habilitado para todos los interesados.

Un crecimiento que ya cruzó fronteras

El respaldo del público peruano se combina con la expansión internacional que atraviesa la agrupación en los últimos meses. Corazón Serrano realizó giras en Estados Unidos y continúa ampliando su presencia fuera del país a través de colaboraciones con artistas extranjeros. Una de las más recientes fue ‘Cueste lo que cueste’, grabada junto a la cantante puertorriqueña Olga Tañón, un cruce entre dos referentes de la música popular en español.

Ese momento de crecimiento también se refleja en la formación actual del grupo. Yrma Guerrero, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Kiara Lozano, Milagros Díaz, Cielo Fernández y Sharik Arévalo integran la alineación que continúa llevando el repertorio de Corazón Serrano a escenarios cada vez más grandes, mientras la agrupación suma nuevas generaciones de seguidores.

Ocho mujeres con vestidos negros posan junto a un casete gigante, un radiocasete, discos compactos y un reproductor portátil sobre fondo rojo
Corazón Serrano celebrará sus 34 años con el concierto Camino a un Sueño 3 el 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos.

Como ya es costumbre en cada edición de ‘Camino a un Sueño’, el espectáculo del 6 de febrero contará con invitados sorpresa que se sumarán a la celebración por los 34 años de trayectoria del grupo, aunque la organización no adelantó nombres ni detalles adicionales sobre estas participaciones especiales.

Cómo y dónde comprar las entradas

Las entradas para ‘Camino a un Sueño 3’ están disponibles desde este martes 15 de setiembre a través del portal Gpass (gpass.pe), donde los interesados pueden seleccionar la zona del Estadio San Marcos en la que desean ubicarse. Quienes cuenten con tarjetas del BCP pueden acceder además a la promoción de preventa exclusiva vigente hasta el 19 de septiembre o hasta agotar el cupo asignado a esa modalidad.

Cartel informativo con las integrantes del grupo Corazón Serrano, el mapa del Estadio San Marcos y una lista de precios de entradas
La preventa exclusiva de entradas para Corazón Serrano estuvo dirigida a clientes con tarjetas BCP y sigue vigente hasta el 19 de septiembre o hasta agotar stock. La preventa general del concierto de Corazón Serrano comenzó el 15 de septiembre, a través de la plataforma Gpass.

La cita quedó confirmada para el 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, escenario donde Corazón Serrano buscará repetir la convocatoria que reunió a más de 45 mil personas en su edición anterior, en el marco de la celebración por sus 34 años de historia.

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