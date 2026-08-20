Selección peruana de vóley: estas son las ausencias y regresos para los amistosos en Argentina y Campeonato Sudamericano 2026

La selección peruana se prepara para el Campeonato Sudamericano de vóley 2026: Estas son sus ausencias y regresos para los amistosos con Argentina.

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La selección peruana de vóley iniciará su preparación para el Campeonato Sudamericano 2026, que se llevará a cabo en Río de Janeiro y otorgará plazas para el Mundial y los Juegos Olímpicos.

El equipo dirigido por Antonio Rizola afrontará tres partidos amistosos frente a Argentina, conjunto que conduce Facundo Morando, exentrenador de Alianza Lima. Los encuentros están programados en la ciudad de Salta.

En este escenario, detallamos las bajas y los retornos en el plantel de Perú para enfrentar a las ‘pumas’, aspectos que podrían influir en la elección de las jugadoras convocadas para el Sudamericano.

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La selección peruana jugará amistosos con la escuadra 'albiceleste' de cara al Campeonato Sudamericano de vóley 2026. (AquiTVO)

Las ausencias

Por ahora, la única ausencia confirmada en la selección peruana de vóley para los amistosos en Argentina y el Campeonato Sudamericano 2026 es la de Ginna López. El técnico Antonio Rizola explicó su situación en una reciente entrevista con el programa De Una.

“Ginna López ya no forma parte del grupo. Ella debe cuidarse, ya que presenta una lesión crónica desde la cirugía de 2019. Es una jugadora muy disciplinada. Disfruté trabajar con Ginna, pero ella entiende que no estará. Necesita priorizar su recuperación para poder disputar la liga y seguir con sus objetivos”, expresó.

Ginna López fue una de las grandes ausentes en la convocatoria de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

¿Y Kiara Montes?

En las últimas horas surgió la versión de que Kiara Montes podría convertirse en la segunda baja de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, lo que implicaría que no viajaría con el equipo a Argentina.

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El periodista Ricardo Burga publicó en su cuenta de X: “Kiara Montes no sería parte de la selección nacional absoluta que viaje a Brasil para el torneo Sudamericano del próximo mes. La también capitana de Regatas Lima tendría asuntos personales ya programados con anterioridad”.

Sin embargo, la propia jugadora desmintió esa información en sus redes: “Mi compromiso con la selección es total. Si quedo fuera de la lista del Sudamericano, las únicas razones serían por rendimiento o lesión. Solicito que te retractes y evites generar controversias”. De este modo, por ahora, Montes continúa disponible para la selección peruana.

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El pronunciamiento de Kiara Montes en redes sociales. Crédito: Captura Instagram.

Los regresos

En cuanto a los regresos en la selección peruana de vóley, Antonio Rizola confirmó que Mirian Patiño, Claudia Palza, Aixa Vigil, Thaisa Mc Leod y Lucía Magallanes vuelven a estar disponibles tras recuperarse de sus lesiones. Las cinco jugadoras integrarán la delegación que viajará a Argentina para afrontar los partidos de preparación frente al equipo local.

Como parte de su preparación para el Campeonato Sudamericano de vóley, la selección peruana se medirá en tres amistosos ante Argentina en Salta. El comando técnico de Antonio Rizola tendrá a disposición a deportistas que se perdieron la última Copa Sudamericana por lesión. Crédito: Latina TV.

Programación de los partidos amistosos con Argentina

Perú vs Argentina (22 de agosto / 17:00 horas)

Perú vs Argentina (23 de agosto / 17:00 horas)

Perú vs Argentina (24 de agosto / 13:00 horas)

Fixture de la selección peruana en Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)

Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)

Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)

Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)

Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)

Canal que transmitirá los partidos de Perú

Hasta ahora, solo se ha confirmado que Latina TV transmitirá los partidos de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026 a través de su señal abierta (canal 2), su sitio web y la aplicación oficial. No se ha informado si los amistosos frente a Argentina serán televisados por algún medio.

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