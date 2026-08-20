Perú
Agregar Infobae enGoogle

‘Chibolín’ habría ofrecido sus influencias a Magaly Medina para sacar a jueza que estaba a punto de sentenciarla

Según Fiscalía, Andrés Hurtado habría intervenido en la remoción de las magistradas a cargo de las denuncias de Jefferson Farfán contra la conductora de Magaly TV La Firme. Periodista Karla Ramírez reveló la existencia de un aspirante a colaborador eficaz en esta investigación

Dos personas en un escenario. Una mujer de cabello rojo sostiene un ramo. Un hombre con esmoquin gesticula. Pantalla de fondo con texto 'BIENVENIDA'.
Magaly Medina en una entrevista en el programa de Andrés Hurtado en 2021. Foto: captura Panamericana
Guardar

El exconductor de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’ habría ofrecido sus influencias a la conductora Magaly Medina para remover a las juezas penales a cargo de los procesos penales que le interpuso el exfutbolista Jefferson Farfán. Esto según la hipótesis preliminar del Ministerio Público.

De acuerdo a la disposición de inicio de diligencias preliminares, documento difundido por la periodista Karla Ramírez, a Hurtado se le atribuye la comisión del delito de tráfico de influencias porque le habría manifestado a Medina que podría intervenir ante la expresidenta de la Corte de Lima, María Vidal La Rosa, para que remueva a las magistradas Rosario Mitacc Parra y Carolina Tello Meneses.

PUBLICIDAD

Documento judicial del Ministerio Público del Perú con texto en español sobre delitos de funcionarios públicos, que menciona a Andrés Avelino Hurtado Grados y Magaly Medina Vela
Imputación preliminar contra Andrés Avelino Hurtado Grados.

Mitacc Parra estaba a cargo de la querella de Jefferson Farfán contra la conductora de televisión por difamación agravada. Incluso la jueza ya había fijado fecha para dictar su sentencia. No obstante, días antes de dar a conocer su fallo, Vidal La Rosa emitió la resolución administrativa 000303-2023-P-CSJLI-PJ con la que reemplazó a la magistrada por una supuesta baja productividad.

Documento oficial con membrete del Poder Judicial del Perú, encabezado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, con texto de resolución judicial y firma
María Vidal removió a las juezas a cargo de las denuncias de Jefferson Farfán contra Magaly Medina.

El expediente judicial al que accedió Infobae confirma el cambio de la jueza. Pese a la cuestionada maniobra, la nueva magistrada a cargo terminó condenando a Magaly Medina a un año y 8 meses de prisión suspendida. Este fallo fue confirmado por la Corte Suprema.

PUBLICIDAD

En la misma resolución administrativa, la expresidenta de la Corte de Lima también dio por concluida la designación de la Caroline Tello Meneses, quien en ese momento estaba a cargo del proceso por violación a la intimidad también iniciado por Farfán contra Medina. Infobae también accedió a este expediente judicial.

Un documento legal impreso contiene texto en español, con un encabezado, fecha en Lima, y el contenido de una resolución judicial
Nueva jueza a cargo de la denuncia de Jefferson Farfán contra Magaly Medina por violación a la intimidad.

Al igual que en el caso de difamación, pese a la intervención de María Vidal, la nueva jueza a cargo terminó condenando a la presentadora de televisión a dos años y ochos meses de prisión (pena convertida a servicio comunitario) por violar la intimidad del exfutbolista al emitir imágenes del interior de su departamento grabadas desde la calle. La Corte Suprema también ratificó el fallo.

De acuerdo con la periodista Karla Ramírez, en la investigación preliminar donde se investigan estas remociones, existe un aspirante a colaborador eficaz que habría delatado los presuntos hechos delictivos que Andrés Hurtado y la expresidenta de la Corte de Lima habrían desplegado para favorecer a Medina.

La condición de Magaly Medina

Cabe precisar que Magaly Medina no tiene la condición de investigada en esta carpeta fiscal, pero, a medida que avanza la investigación, esto podría cambiar. De momento ha sido citada a rendir su declaración como testigo el próximo martes 25 de agosto. Su esposo Alfredo Zambrano también ha sido convocado.

Documento con texto y una lista de nombres: Magaly Jesús Medina Vela y Lucio Alfredo Zambrano Rodríguez, con secciones censuradas. Fondo con texto 'MIERCOLES'
Magaly Medina cita a declarar como testigo.

En la última edición de su programa, la conductora aseguró que el despacho fiscal a cargo, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, solo investiga a magistrados supremos y superiores, y no a “ciudadanas comunes y mortales como Magaly Medina”. Sin embargo, eso no es cierto.

Las Fiscalías Supremas sí pueden terminar investigado a un ciudadano si es que este ha intervenido de alguna manera en los presuntos delitos cometidos por el funcionario público. Un ejemplo de ello es el propio Andrés Hurtado, quien es investigado en un despacho supremo porque estaría envuelto en los presuntos actos de corrupción que habría cometido la fiscal superior Elizabeth Peralta.

Temas Relacionados

Magaly MedinaAndrés HurtadoJefferson Farfánperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

La actriz de Al Fondo Hay Sitio enfrenta mensajes de ataque y defensa en redes sociales, luego de que su hermana Carla Campos Salazar fuera captada con un amigo, pese a su relación con Curwen

Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 20 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 4.8 se registró a las 5:28 de la madrugada en la región de Lima, con epicentro localizado a 42 kilómetros al suroeste de Lurín y una profundidad de 42 kilómetros

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 20 de agosto de 2026

La Tinka resultados: estos son los números ganadores del sorteo del miércoles 19 de agosto

Como cada miércoles, se informan los resultados ganadores del sorteo. Estos son los nuevos afortunados

La Tinka resultados: estos son los números ganadores del sorteo del miércoles 19 de agosto

Séptimo friaje del año llegará a la selva peruana desde mañana 21 de agosto: estas 9 regiones serán afectadas

La incursión de una masa de aire polar empezará por el sur y avanzará hacia Madre de Dios, con precipitaciones, tormentas eléctricas, nubosidad y vientos que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora

Séptimo friaje del año llegará a la selva peruana desde mañana 21 de agosto: estas 9 regiones serán afectadas

Magaly Medina se solidariza con Yahaira Plasencia por la salud de su madre: “Deseamos que se recupere”

La periodista confirmó que ha tenido un acercamiento con la cantante y reveló que la madre de Plasencia atraviesa un delicado estado de salud

Magaly Medina se solidariza con Yahaira Plasencia por la salud de su madre: “Deseamos que se recupere”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentan ahora la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentan ahora la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Quién es Óscar Reto, el militar retirado que preside la Cámara de Diputados del Perú

Fiscalía pide 7 años de cárcel contra Juan José Santiváñez por presunta corrupción en el Ministerio del Interior

Javier Cipriani exige antecedentes a diputados de Ética: “Puedo pedir un montón de cosas, hasta al policía su brevete”

Francis Allison presenta al Congreso iniciativa para eliminar la ATU y denuncia multas “impagables” de hasta S/16.000

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se solidariza con Yahaira Plasencia por la salud de su madre: “Deseamos que se recupere”

Magaly Medina se solidariza con Yahaira Plasencia por la salud de su madre: “Deseamos que se recupere”

Romina Gachoy revela cómo afrontan los hijos de Angie Jibaja la difusión de preocupantes imágenes de la modelo en La Victoria

Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

Viuda de Paul Flores se quiebra al ser acusada de crimen pasional contra ‘El Ruso’: “Es indignante”

Curwen le recuerda a Magaly Medina su pasado en la cárcel: “La sentenciada eres tú, no yo”

DEPORTES

¿Cuándo inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la etapa decisiva

¿Cuándo inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la etapa decisiva

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final tras goleada a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: Canal TV oficial del partido de vuelta por octavos de Copa Sudamericana 2026

Sanción contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, quedó suspendida gracias al TAS: el argentino volverá a dirigir en Liga 1