‘Chibolín’ habría ofrecido sus influencias a Magaly Medina para sacar a jueza que estaba a punto de sentenciarla

Magaly Medina en una entrevista en el programa de Andrés Hurtado en 2021. Foto: captura Panamericana

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El exconductor de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’ habría ofrecido sus influencias a la conductora Magaly Medina para remover a las juezas penales a cargo de los procesos penales que le interpuso el exfutbolista Jefferson Farfán. Esto según la hipótesis preliminar del Ministerio Público.

De acuerdo a la disposición de inicio de diligencias preliminares, documento difundido por la periodista Karla Ramírez, a Hurtado se le atribuye la comisión del delito de tráfico de influencias porque le habría manifestado a Medina que podría intervenir ante la expresidenta de la Corte de Lima, María Vidal La Rosa, para que remueva a las magistradas Rosario Mitacc Parra y Carolina Tello Meneses.

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Imputación preliminar contra Andrés Avelino Hurtado Grados.

Mitacc Parra estaba a cargo de la querella de Jefferson Farfán contra la conductora de televisión por difamación agravada. Incluso la jueza ya había fijado fecha para dictar su sentencia. No obstante, días antes de dar a conocer su fallo, Vidal La Rosa emitió la resolución administrativa 000303-2023-P-CSJLI-PJ con la que reemplazó a la magistrada por una supuesta baja productividad.

María Vidal removió a las juezas a cargo de las denuncias de Jefferson Farfán contra Magaly Medina.

El expediente judicial al que accedió Infobae confirma el cambio de la jueza. Pese a la cuestionada maniobra, la nueva magistrada a cargo terminó condenando a Magaly Medina a un año y 8 meses de prisión suspendida. Este fallo fue confirmado por la Corte Suprema.

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En la misma resolución administrativa, la expresidenta de la Corte de Lima también dio por concluida la designación de la Caroline Tello Meneses, quien en ese momento estaba a cargo del proceso por violación a la intimidad también iniciado por Farfán contra Medina. Infobae también accedió a este expediente judicial.

Nueva jueza a cargo de la denuncia de Jefferson Farfán contra Magaly Medina por violación a la intimidad.

Al igual que en el caso de difamación, pese a la intervención de María Vidal, la nueva jueza a cargo terminó condenando a la presentadora de televisión a dos años y ochos meses de prisión (pena convertida a servicio comunitario) por violar la intimidad del exfutbolista al emitir imágenes del interior de su departamento grabadas desde la calle. La Corte Suprema también ratificó el fallo.

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De acuerdo con la periodista Karla Ramírez, en la investigación preliminar donde se investigan estas remociones, existe un aspirante a colaborador eficaz que habría delatado los presuntos hechos delictivos que Andrés Hurtado y la expresidenta de la Corte de Lima habrían desplegado para favorecer a Medina.

La condición de Magaly Medina

Cabe precisar que Magaly Medina no tiene la condición de investigada en esta carpeta fiscal, pero, a medida que avanza la investigación, esto podría cambiar. De momento ha sido citada a rendir su declaración como testigo el próximo martes 25 de agosto. Su esposo Alfredo Zambrano también ha sido convocado.

Magaly Medina cita a declarar como testigo.

En la última edición de su programa, la conductora aseguró que el despacho fiscal a cargo, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, solo investiga a magistrados supremos y superiores, y no a “ciudadanas comunes y mortales como Magaly Medina”. Sin embargo, eso no es cierto.

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Las Fiscalías Supremas sí pueden terminar investigado a un ciudadano si es que este ha intervenido de alguna manera en los presuntos delitos cometidos por el funcionario público. Un ejemplo de ello es el propio Andrés Hurtado, quien es investigado en un despacho supremo porque estaría envuelto en los presuntos actos de corrupción que habría cometido la fiscal superior Elizabeth Peralta.