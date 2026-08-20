FF.AA. se encargarán de la revisión del personal del INPE con un cerco alrededor de las cárceles, anuncia el gabinete Galarreta

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció este jueves que las Fuerzas Armadas asumirán la revisión del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mediante un cerco externo en los penales de todo el país. Esta medida busca fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios y forma parte de una estrategia integral presentada durante la exposición de la Política General de Gobierno ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Nuevas funciones de las Fuerzas Armadas en el sistema penitenciario

Durante su intervención, Galarreta precisó que las Fuerzas Armadas no asumirán la custodia interna de los penales, pero establecerán un cerco externo que controlará el ingreso y salida del personal del INPE. El control incluirá el uso de detectores de metales y otros dispositivos para impedir el ingreso de objetos prohibidos. Según el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas responde a la necesidad de incrementar la fiscalización y reducir los riesgos de complicidad o filtración de bienes ilícitos hacia el interior de las cárceles.

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Galarreta subrayó que esta acción permitirá mayor supervisión y fiscalización sobre los penales, especialmente en un contexto de hacinamiento y creciente actividad del crimen organizado dentro de las prisiones.

Fuerzas Armadas

Medidas para reducir el hacinamiento y mejorar la fiscalización

El titular del gabinete ministerial anunció el traslado de internos condenados por delitos menores, principalmente aquellos vinculados a alimentos o sin violencia, a cuarteles y hangares habilitados a través de convenios con el INPE. “Mientras menos personas tengamos hacinadas, mayor supervisión se podrá realizar”, afirmó Galarreta. Los internos trasladados realizarán trabajos y talleres fuera de los penales convencionales, lo que facilitará el control de la población penitenciaria restante.

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La presidenta Keiko Fujimori mantiene el compromiso de construir penales de máxima seguridad, aunque reconoció que estos proyectos requieren tiempo para concretarse. Mientras tanto, el Ejecutivo retomará la edificación de establecimientos penitenciarios abandonados y acelerará los procedimientos para habilitar nuevas infraestructuras, según lo expuesto por Galarreta.

Endurecimiento del régimen penitenciario y bloqueo de comunicaciones

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros también anunció que se bloquearán las señales de comunicación en los penales para impedir que sean utilizados como centros de operaciones del crimen organizado. Además, se endurecerá el régimen para los internos de alta peligrosidad, quienes enfrentarán restricciones en las visitas y periodos de aislamiento más prolongados. “No tendrán privilegios ni beneficios dentro del penal”, señaló Galarreta, remarcando la intención de restablecer el control y la disciplina en estos espacios.

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Luis Fernando Galarreta Velarde se presenta ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República del Perú para exponer la política general del gobierno. (Infobae)

Refuerzo de la lucha contra la extorsión y modernización policial

En el marco de la lucha contra la extorsión y el crimen organizado, Galarreta informó sobre la inversión de diecinueve millones de soles para fortalecer la división de investigación de extorsiones. Antes de diciembre de 2026, está prevista la entrega de vehículos, drones, cámaras, computadoras de alta gama, software de análisis criminal y equipos de protección para la Policía Nacional.

Por otro lado, el sistema automatizado de identificación biométrica AFIS será implementado en quince unidades policiales de investigación criminal y criminalística, con la meta de contar con equipamiento biométrico operativo durante 2026. Además, la Policía Nacional avanza con la implementación de un sistema de biovigilancia inteligente basado en inteligencia artificial, que se proyecta en funcionamiento para julio de 2027, destinado a apoyar la investigación forense y la respuesta en tiempo real.

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Compromiso con la seguridad ciudadana y el orden estatal

Durante la presentación, Galarreta enfatizó que el actual gobierno no busca confrontar, sino resolver problemas estructurales del país. “Recibimos un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”, afirmó. La Política General de Gobierno 2026-2031 se articula en cinco ejes: seguridad ciudadana, reducción de la vulnerabilidad frente a desastres, desarrollo integral de las personas, mayor productividad y consolidación de la gobernabilidad democrática.

“El Estado tiene que volver a funcionar para la gente”, concluyó Galarreta ante el pleno, comprometiendo a su gabinete a ejecutar y rendir cuentas sobre las medidas anunciadas.