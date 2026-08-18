Horacio Melgarejo recordó a Ángel Comizzo por su buen momento en Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Todo lo que hago es por culpa de él”

El DT argentino habló del presente del 'papá' en la Copa Sudamericana 2026 y recordó a Ángel Comizzo. (Video: Raúl Chávez)

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El plantel de Cienciano partió anoche rumbo a Brasil con una misión concreta: sostener la abultada ventaja obtenida en el Cusco y asegurar el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘papá’ se impuso por 6-1 frente a Botafogo en el encuentro de ida, resultado que alimenta la expectativa de miles de hinchas, no solo en el sur peruano, sino en todo el país.

La delegación viajó convencida de que la clasificación está al alcance, pero el técnico Horacio Melgarejo se encargó de recalcar el carácter colectivo de este logro. “Las estrellas son los jugadores. Nos estamos yendo ahora a Brasil a jugar la vuelta. Sabemos que es un partido muy importante, tanto para Cienciano como para el Cusco, pero en realidad vamos a representar a Perú y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible”, enfatizó ante la prensa.

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Consciente del desafío que implica enfrentar al ‘fogao’ en su estadio, el entrenador argentino transmitió confianza y admiración por la entrega de sus dirigidos. “Estamos hiperilusionados porque sabemos lo que significa esto para el fútbol peruano, para nosotros, pero sobre todo por los chicos que están haciendo un terrible esfuerzo”, señaló.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

La actuación de Cienciano en la ida fue categórica: el equipo supo capitalizar la localía y tomó una ventaja que parecía improbable en la previa. Ahora, la consigna, según Melgarejo, es “mantener la humildad y la concentración”, factores que, a su juicio, explican el buen presente del conjunto cusqueño.

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En medio de las preguntas sobre el presente de Cienciano, surgió inevitable la consulta por Ángel Comizzo. Horacio Melgarejo, quien fue asistente del ‘Indio’ en Universitario de Deportes, Deportivo Municipal y Atlético Grau, no dudó en atribuir parte de sus logros actuales a la influencia del experimentado entrenador argentino.

“¿Dedicatoria para Ángel Comizzo? Sí, el ‘viejo’ sabe que todo lo que estoy haciendo es culpa de él. Y hablamos siempre, me da siempre su consejo. Bueno, sí, es una pequeña dedicatoria para él también”, confesó.

El actual técnico del elenco ‘imperial’ recordó esa etapa junto a Comizzo como un aprendizaje constante. Después de su paso como asistente, Melgarejo decidió asumir el reto de dirigir en solitario, primero en ADT y ahora en el club cusqueño. Esa independencia le permitió forjar su propio estilo, aunque el reconocimiento a su maestro sigue presente.

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Horacio Melgarejo fue asistente de Ángel Comizzo en Universitario, Deportivo Municipal y Atlético Grau.

Horacio Melgarejo sobre su apelación al TAS

La actualidad de Horacio Melgarejo no se limita al plano deportivo. El entrenador argentino enfrenta una sanción de un año impuesta por la Federación Peruana de Fútbol, consecuencia de sus críticas a la organización de la Copa de la Liga. Lejos de resignarse, decidió recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en busca de una reducción del castigo.

“¿Sanción de la FPF? Justa no la siento porque creo que es un poco exagerada. Por eso fui a donde el TAS para ver si me la pueden reducir. Yo no quería llegar a eso, sino quería llegar a un acuerdo acá en el ámbito local, pero al final lo tuve que hacer y era lo último que me quedaba”, argumentó.

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El estratega de 53 años remarcó que la sanción no desvía el foco del grupo, que mantiene la atención puesta en el partido clave ante Botafogo. “Pero lo más importante ahora es el partido del jueves, que los chicos estén bien y que representemos de la mejor manera el fútbol peruano”, subrayó Melgarejo, poniendo por delante el objetivo colectivo.