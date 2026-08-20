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Martín Vizcarra: PJ reprograma apelación de sentencia porque su abogado renunció y fiscal desconoce el caso

Defensa de expresidente dimitió ayer por “motivos personales”. Fiscal también pidió posponer la audiencia porque, afirma, recién se le asignó el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua

Expresidente se conectó a la audiencia donde se tenía previsto la instalación de la audiencia donde se verá la apelación contra su condena de 14 años de prisión. Video: Justicia TV
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El expresidente Martín Vizcarra reapareció hoy jueves 20 de agosto en la audiencia con la que se iba a iniciar la apelación de la sentencia que lo condenó a 14 años de prisión por el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua.

Vizcarra desde Barbadillo se presentó ante los jueces de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que decidirán si confirma, revoca o anula la sentencia en su contra por cohecho pasivo propio.

Sin embargo, la instalación de la audiencia de apelación de sentencia se terminó reprogramando. Ello debido a que el abogado del exmandatario, Erwin Siccha, renunció ayer miércoles 19 de agosto a la defensa técnica.

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Según dijo Vizcarra, Siccha dimitió por “motivos personales” y su defensa será asumida por el estudio del exministro y militante de Perú Primero Alejandro Salas.

“El día de ayer, mi anterior abogado, el doctor Edwin Siccha, renunció al patrocinio, después que conversamos, por motivos de carácter personal del doctor Siccha. Inmediatamente me comuniqué y hoy ya cuento con la defensa del doctor Alejandro Salas, quien viene acompañado con tres abogados más para hacer una defensa colegiada y ya ha sido presentado formalmente el día de hoy a través del documento que he hecho referencia hace un momento”, manifestó Vizcarra.

Martín Vizcarra en la audiencia de hoy 20 de agosto de 2026.
Martín Vizcarra en la audiencia de hoy 20 de agosto de 2026.

Salas solicitó a la Sala Penal la suspensión y reprogramación de la audiencia para poder estudiar los más de 50 tomos del expediente y más de 100 horas de juicio de primera instancia.

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Cabe precisar que el fiscal adjunto superior Hugo Chávez Julca también solicitó la reprogramación porque, indicó, recién ayer se le asignó el caso de Martín Vizcarra.

Chávez Julca recién fue designado en la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos el 8 de agosto de este año. Antes estuvo destacado en la Autoridad Desconcentrada de Control del Distrito Fiscal de Lima Noroeste.

Al final, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional aceptó los pedidos de suspensión y postergó la instalación de la audiencia de apelación para el 10 de setiembre a las 11 de la mañana.

Martín Vizcarra
Martín Vizcarra

La condena de Martín Vizcarra

Martín Vizcarra fue condenado en noviembre de 2025 a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio. La sentencia fue dictada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional tras determinarse que el exmandatario solicitó y recibió S/ 2,3 millones en sobornos de dos empresas constructoras cuando era gobernador regional de Moquegua, en 2013.

Los pagos ilícitos estuvieron vinculados al direccionamiento de dos licitaciones públicas: la del proyecto Lomas de Ilo, adjudicada a la empresa Obrainsa, y la del Hospital Regional de Moquegua, otorgada a ICCGSA. A cambio de los sobornos, Vizcarra habría favorecido a ambas constructoras en esos procesos.

La defensa del exmandatario apeló la sentencia y busca su absolución total, mientras que el Ministerio Público solicita que la condena sea confirmada en todos sus extremos.

El fiscal de primera instancia fue Germán Juárez, quien hoy se encuentra suspendido por supuestamente haber exigido un soborno para aprobar la colaboración eficaz de un empresario implicado en el caso Lava Jato.

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