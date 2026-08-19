El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026

Cienciano podría ganar monto millonario si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Cienciano se encuentra muy cerca de alcanzar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. La amplia victoria por 6-1 frente a Botafogo en la altitud de Cusco le otorga una ventaja considerable de cara al partido de vuelta, que se disputará el jueves 20 de agosto en Brasil.

El equipo de Horacio Melgarejo no solo tiene la oportunidad de meterse entre los ocho mejores del certamen, donde ya levantó el trofeo en 2003, sino también puede seguir sumando más premios económicos a su bolsa.

El millonario premio por clasificar a cuartos

Si Cienciano logra mantener la ventaja ante Botafogo en Brasil y obtiene la clasificación, el club recibirá 700 mil dólares, equivalentes a 2 millones 357 mil soles, como premio otorgado por la Conmebol. A esta suma se añadirían los ingresos que el club podría obtener por la recaudación de taquilla en su partido como local en los cuartos de final.

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El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

El dinero que acumula Cienciano en Copa Sudamericana

Previo al partido de vuelta ante Botafogo por la Copa Sudamericana, Cienciano acumula un total de 1 millón 875 mil dólares en premios, cifra que equivale a 6 millones 354 mil 526 soles. Este monto refleja el desempeño del club en las distintas etapas del torneo.

Por participar en la fase previa, el ‘papá’ recibió 225 mil dólares. Al acceder a la fase de grupos, sumó 300 mil dólares, y por dos victorias en esa instancia obtuvo 250 mil dólares adicionales.

El pase a los playoffs representó un ingreso de 500 mil dólares y, al clasificar a los octavos de final tras vencer a Lanús, se agregaron 600 mil dólares más.

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Estos ingresos marcan una diferencia significativa para el club antes de definir su pase a los cuartos de final frente a Botafogo.

Los premios económicos se incrementaron para la Copa Sudamericana 2026.

Lo que necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final

Cienciano volvió a hacer valer su condición de local para tomar ventaja en la Copa Sudamericana. Tras remontar la serie ante Lanús en los playoffs, el equipo repitió la fórmula frente a Botafogo en los octavos de final, imponiéndose con un contundente 6-1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El ‘papá’ se apoyó en un hat-trick de Matías Succar, un doblete de Neri Bandeira y un golazo de larga distancia de Marcos Martinich. Matheus Martins descontó para el conjunto brasileño.

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Con este resultado en el partido de ida, Cienciano puede avanzar a los cuartos de final incluso perdiendo por una diferencia de hasta cuatro goles en la vuelta, lo que le permite afrontar este nuevo duelo con mayor tranquilidad.

Si Botafogo gana por cinco, la clasificación se decidirá por penales. Una victoria de los locales por seis goles daría el pase al cuadro carioca y sentenciaría la eliminación de los peruanos del certamen Conmebol.

Si el club cusqueño gana o empata, asegurará su clasificación a los cuartos de final y se ubicará entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de mayor relevancia en el continente.

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Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)

Hora y canal TV del Cienciano vs Botafogo: partido de vuelta

El encuentro de vuelta entre Cienciano y Botafogo se disputará el jueves 20 de agosto a las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Brasil, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

La transmisión estará a cargo de DSports y DGO. Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa, con previa y seguimiento minuto a minuto en su sitio web.