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Menor embarazada ingresó a UCI por inyección en Hospital de Iquitos: Madre denuncia negligencia

EsSalud señaló que se realizó Junta Médica por el caso de la menor en participación de la Fiscalía de la Nación. La familia pide que se esclarezcan los hechos

Una menor de 17 años que recientemente dio a luz en Iquitos se encuentra en estado grave en la UCI. Su madre denuncia que una inyección mal aplicada en el hospital de EsSalud le provocó una severa infección, dejándola postrada y separada de su bebé recién nacido.| Video: ATV Noticias
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La madre de una joven de 17 años denunció que su hija, quien cursa un embarazo reciente, resultó con una severa infección tras recibir una medicación intramuscular en el Hospital de Iquitos EsSalud, en la ciudad de Iquitos. La menor permanece en la Unidad de Cuidado Intensivos, según informó la institución médica.

María, madre de la adolescente afectada, relató que su hija ingresó al hospital el 2 de agosto para dar a luz y fue atendida en la sala de ginecobstetricia. Según su denuncia, la menor habría recibido maltrato por parte de una obstetra y, tras recibir el alta, regresó días después con fiebre persistente. La madre aseguró que, durante una de las consultas posteriores, se le administró a la joven dos inyecciones de metamizol, lo que derivó en inflamación e infección en las piernas y glúteos.

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Madre denuncia posible negligencia médica en hospital de Iquitos| Foto: Andina
Madre denuncia posible negligencia médica en hospital de Iquitos| Foto: Andina

Mi hija está postrada en una cama, lejos de su hijo, sin poder amamantarlo, por una mala praxis”, expresó la madre a ATV Noticias. Según su testimonio, la adolescente fue trasladada de la sala de cirugía a la unidad de cuidados intensivos (UCI) por la gravedad de su estado.

Respuesta de EsSalud

En un comunicado oficial, EsSalud señaló que la paciente permanece en la unidad de cuidados intermedios del hospital y su condición es estable. “Se han realizado todos los cuidados correspondientes”, indicó la entidad, que también informó la conformación de una junta médica para evaluar el caso y garantizar la atención adecuada a la menor.

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“Desde su ingreso al hospital de EsSalud Loreto, para ser intervenida quirurgicamente por la formación de un absceso en el glúteo izquierdo, la paciente recibe todos los cuidados y medicamentos para su recuperación”, se lee en la misiva.

Madre de menor exige investigación: acusa negligencia en hospital de Iquitos
Madre de menor exige investigación: acusa negligencia en hospital de Iquitos| Foto: Andina

Asimismo, precisaron que se realizó una Junta Médica por el caso de la menor en participación de la Fiscalía de la Nación. La familia pide que se esclarezcan los hechos.

Canales de ayuda

La vía administrativa se realiza a través de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). Esta institución supervisa y fiscaliza los servicios de salud públicos y privados en el país. Para presentar una queja o reclamo, se puede llamar gratuitamente al 113 (opción 7).

Asimismo, puedes escribir a los correos atencionalusuario@susalud.gob.pe o mesadepartesvirtual@susalud.gob.pe, o ingresar a la página web oficial de SUSALUD. Esta entidad investiga los hechos reportados y puede sancionar administrativamente a los responsables.

Por otro lado, la vía penal implica acudir al Ministerio Público (Fiscalía), donde se puede denunciar el daño a la salud o las lesiones sufridas por presunta negligencia médica. La denuncia se interpone en la fiscalía penal de turno, detallando los hechos y aportando las pruebas reunidas. Si la persona afectada no cuenta con recursos económicos, puede solicitar orientación gratuita en la Defensa Pública llamando al 1884. Ambos procedimientos pueden realizarse de manera complementaria para buscar tanto la sanción administrativa como la penal contra los presuntos responsables.

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