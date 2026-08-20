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Terremoto en Ayacucho: sismo de 7.2 hoy jueves 20 de agosto según reporte del IGP

El IGP indicó que la intensidad fue de nivel III-IV en Coracora. Hasta el momento, no se reportaron daños ni víctimas tras el movimiento telúrico.

Terremoto en Ayacucho
Terremoto en Ayacucho
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Un sismo de magnitud 7.2 se registró este jueves a la 1:00 pm, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

El IGP indicó que la intensidad fue de nivel III-IV en Coracora. Hasta el momento, no se reportaron daños ni víctimas tras el movimiento telúrico.

Sismo profundo

El jefe del IGPHernando Tavera, explicó que la profundidad del evento permitió que el sismo se percibiera en distintas regiones. Tavera señaló que, por la magnitud, “es posible que tengamos desprendimiento de carreteras”, aunque destacó que la profundidad reduce la probabilidad de daños críticos. Las autoridades continúan evaluando los posibles impactos. Además, precisó que se trató de un sismo de movimiento ondulante.

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