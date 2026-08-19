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Quién era la mujer que murió luego de caer 80 metros por un barranco en Jujuy: estaba de vacaciones con su familia

Silvia Rosana Amaro, de 58 años, era oriunda de Alejandra Korn y había viajado con su esposo, hijos y un yerno para conocer la provincia norteña. Una de las víctimas tiene muerte cerebral

La familia viajaba de vacaciones por el norte argentino y había alquilado una Toyota SW4 para recorrer Salta y Jujuy
La familia viajaba de vacaciones por el norte argentino y había alquilado una Toyota SW4 para recorrer Salta y Jujuy
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Silvia Rosana Amaro, de 58 años, oriunda de Alejandro Korn, localidad del partido de San Vicente en la provincia de Buenos Aires, murió el domingo al caer la camioneta Toyota SW4 en la que viajaba por un barranco de aproximadamente 80 metros en la Cuesta de Lipán, en la provincia de Jujuy. Su hija Lorena Paola González, de 33 años, que sobrevivió al impacto inicial, fue diagnosticada con muerte cerebral días después por fuentes del Hospital Pablo Soria.

La familia había emprendido un viaje de vacaciones al norte argentino. El grupo estaba integrado por Narciso González, de 60 años, esposo de Silvia; sus hijos Favio Hernán González, de 31, y Lorena; y Augusto Coda, de 34, pareja de ella.

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Narciso y su hijo Favio son propietarios de una casa de repuestos en Alejandro Korn. Lorena y Augusto, por su parte, trabajaban juntos en una empresa de servicios financieros y residían en Villa del Parque. Habían llegado primero a Salta con la intención de recorrer atractivos de esa provincia y de Jujuy, y alquilaron la Toyota SW4 para el recorrido.

Silvia Rosana Amaro, de 58 años y oriunda de Alejandro Korn, murió tras la caída de una camioneta por un barranco de 80 metros en la Cuesta de Lipán, Jujuy
Silvia Rosana Amaro, de 58 años y oriunda de Alejandro Korn, murió tras la caída de una camioneta por un barranco de 80 metros en la Cuesta de Lipán, Jujuy

El siniestro ocurrió el domingo por la tarde a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, un corredor de montaña que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña, conocido por sus pronunciadas curvas y pendientes. El conductor perdió el control del vehículo, que se salió de la calzada y cayó por el barranco. Las características del terreno y la violencia del impacto dificultaron las tareas de rescate, en las que participaron bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias durante varias horas.

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Al llegar al lugar, los equipos de rescate encontraron sin vida a Silvia Rosana Amaro. Los otros cuatro ocupantes fueron trasladados al Hospital Pablo Soria en San Salvador de Jujuy.

Lorena era, desde el primer momento, quien presentaba el cuadro más delicado: sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, traumatismos en tórax y abdomen, midriasis y pérdida del conocimiento, y permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva. Este miércoles, fuentes de la institución confirmaron a TodoJujuy el diagnóstico de muerte cerebral.

Augusto Coda, pareja de Lorena, sufrió una fractura de húmero, un traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho que requirió tratamiento pleural. Favio González se encontraba estable con una subluxación en el tobillo izquierdo y una fractura de húmero.

El conductor perdió el control de la camioneta en la Cuesta de Lipán y el vehículo se salió de la calzada antes de caer por el barranco
El conductor perdió el control de la camioneta en la Cuesta de Lipán y el vehículo se salió de la calzada antes de caer por el barranco

Narciso González, el padre, presentó una diástasis de pelvis y traumatismo facial, aunque posteriormente mostró una evolución favorable respecto del cuadro inicial, según la información médica difundida por El Diario Sur.

Tras el accidente, la fiscalía interviniente ordenó una serie de peritajes para determinar las causas de la pérdida de control de la camioneta. Los investigadores buscan establecer si existió una falla mecánica, un error humano, condiciones adversas del camino o cualquier otro factor que pudiera haber incidido.

Peritos especializados analizarán el estado del vehículo y reconstruirán la mecánica del hecho para determinar cómo se produjo el despiste.

Cuesta de Lipán RN52 Jujuy (foto larutanatural.gob.ar)
La fiscalía ordenó peritajes sobre la Toyota SW4 y la mecánica del hecho para determinar si hubo falla mecánica, error humano o condiciones adversas en la Ruta Nacional 52

Las curvas cerradas, los desniveles pronunciados y los cambios repentinos en las condiciones del tiempo hacen de la Cuesta de Lipán una ruta que exige atención permanente al volante. Por esa razón, circular a velocidades moderadas y respetar las medidas de seguridad no es opcional, sino una necesidad.

El recorrido atraviesa zonas de montaña con características que ponen a prueba tanto al vehículo como al conductor. Se trata, además, del paso obligado para quienes viajan hacia Purmamarca y las Salinas Grandes.

La Cuesta de Lipán es uno de los paisajes más reconocibles del norte de Argentina, pero su belleza convive con una exigencia técnica que ningún viajero debe subestimar.

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