Canal TV exclusivo que transmitirá el Campeonato Sudamericano de vóley 2026 con los partidos de Perú

La selección peruana participará en el Campeonato Sudamericano de vóley femenino 2026: conoce el canal que transmitirá sus partidos.

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En las últimas horas se confirmó el fixture de la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano, que tendrá lugar en Río de Janeiro, Brasil. En este torneo estarán en disputa las plazas para el próximo Mundial y los Juegos Olímpicos.

El torneo se disputará del 8 al 13 de septiembre. A pocos días del inicio, se han dado a conocer nuevos detalles sobre la competencia, en la que Perú intentará asegurar su clasificación a los próximos torneos internacionales. A continuación, se informa el canal de televisión que transmitirá los partidos de la ‘bicolor’.

Canal TV que transmitirá el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Latina TV transmitirá nuevamente los partidos de la selección peruana de vóley femenina absoluta por señal abierta (canal 2 y 702 en alta definición) durante el Campeonato Sudamericano 2026.

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La cobertura también estará disponible a través de la aplicación y la página web del canal, permitiendo que los seguidores de la ‘blanquirroja’ accedan a los encuentros desde cualquier lugar.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa de la campaña del equipo dirigido por Antonio Rizola, con información previa y seguimiento punto a punto de cada partido. Los detalles, declaraciones, resultados y la tabla de posiciones podrán consultarse en su sitio web.

La 'bicolor' competirá internacionalmente a partir de este mes. Créditos: Latina / Instagram.

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)

Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)

Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)

Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)

Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Dosis de voleibol.

¿Cuántos cupos habrán para el Mundial y Juegos Olímpicos?

El Campeonato Sudamericano de vóley 2026 cobra importancia por los cupos en disputa para el Mundial y los Juegos Olímpicos. La selección peruana intentará dejar atrás su desempeño irregular en la Copa Sudamericana y buscará una actuación destacada que le permita asegurar su presencia en las próximas competencias internacionales.

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El torneo otorgará tres plazas para el Mundial, que se llevará a cabo en Estados Unidos y Canadá el año siguiente, y un cupo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para obtener una plaza en el Mundial, Perú deberá finalizar al menos en el tercer puesto de la tabla general. La clasificación a los Juegos Olímpicos solo será posible para el equipo que termine como campeón del torneo. Ambos objetivos se definirán al concluir las cinco jornadas de competencia, bajo un formato de todos contra todos.

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ por un lugar en el Mundial. Crédito: FPV.

Perú se preparará para el Campeonato Sudamericano en Argentina

Como parte de su preparación para el Campeonato Sudamericano de vóley 2026, la selección peruana femenina ha confirmado una serie de partidos amistosos clave. El equipo dirigido por Antonio Rizola viajará a Argentina para disputar tres encuentros consecutivos ante las ‘panteras’ en el Microestadio Delmi de Salta, previstos para el sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de agosto.

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Para estos encuentros, Rizola ha incorporado nuevas jugadoras a la selección peruana, quienes no participaron en la Copa Sudamericana de vóley por diversas razones. Mirian Patiño, Lucía Magallanes, Aixa Vigil, Thaisa Mc Leod y Claudia Palza formarán parte de la gira en tierras ‘gauchas’.

Como parte de su preparación para el Campeonato Sudamericano de vóley, la selección peruana se medirá en tres amistosos ante Argentina en Salta. El comando técnico de Antonio Rizola tendrá a disposición a deportistas que se perdieron la última Copa Sudamericana por lesión. Crédito: Latina TV.

Estos amistosos representan una oportunidad para ajustar el trabajo colectivo y fortalecer la experiencia internacional del grupo antes del certamen continental de septiembre. Enfrentar a Argentina servirá como un test relevante, ya que el equipo local se encuentra entre los rivales de mayor nivel en Sudamérica.