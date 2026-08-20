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“Cienciano es una porquería”, el polémico comentario de periodista brasileña previo al duelo con Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ definirá su clasificación a cuartos de final en Brasil tras golear por 6-1 al ‘fogao’ en la ida. La amplia ventaja ilusiona a los hinchas cusqueños de seguir en carrera en el torneo internacional

El polémico comentario de periodista brasileña previo al duelo con Botafogo por la Copa Sudamericana 2026
El polémico comentario de periodista brasileña previo al duelo con Botafogo por la Copa Sudamericana 2026
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Hoy, jueves 20 de agosto, Cienciano se juega el todo o nada en Brasil: enfrentará a Botafogo por el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘papá’ llega con una amplia ventaja tras golear por 6-1 al ‘fogao’ en la ida que se jugó en Cusco.

Todo depende del equipo de Horacio Melgarejo para clasificar a los cuartos de final, puede ganar, empatar o perder por menos de 5 goles para seguir en carrera. Los cusqueños y todos los peruanos estarán pendientes de este decisivo encuentro.

El polémico comentario de periodista brasileña contra Cienciano

Horas previo al encuentro entre Cienciano y Botafogo en Brasil, una periodista brasileña se puso en el ojo de la tormenta luego de que realizara polémico comentario contra el ‘papá’. Minimizó la goleada histórica que alcanzó frente el ‘fogao’ en Cusco.

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“El equipo de Cienciano es una porquería. ¿Cienciano pudo hacer más que 6 goles? Sí, claro que podría, pero ¿por qué no los hizo? Porque es una porquería. Y ese marcador 6-0 no fue imposible, sobre todo para equipos que juegan en altura", disparó la comentarista.

Sus declaraciones se volvieron viral rápidamente y desató indignación entre los peruanos. Hinchas del ‘papá’ salieron a defender a su equipo y cruzan los dedos para celebrar su pase a la siguiente ronda del torneo internacional.

El 'papá' enfrentará a Botafogo en la definición de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. (TikTok)

“Este video de lo enseñaría a los jugadores de Cienciano”

Óscar del Portal mostró sus indignación tras los desafortunados comentarios de la periodista brasileña. Aseguró que solo espera que Cienciano elimine a Botafogo para que la comunicadora se quede callada.

“Yo diría dos cositas. Primero, la chica decirle: Minina, você está falando besteira. ¿No es cierto? Para empezar. Y después, este video se lo enseñaré a los jugadores de Cienciano para que se motiven. Qué lindo, me encanta cuando esto pasa. Así que Cienciano, motivadito, mentalizado, por supuesto, para eliminar a Botafogo y que después esa lengüita vaya a quedarse calladita", disparó el comentarista deportivo en el bloque deportivo de América TV.

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Horacio Melgarejo – Cienciano – Botafogo – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 19 agosto
El entrenador de Cienciano consideró que la altura puede influir, pero remarcó que el resultado dependerá de cómo sus jugadores ejecuten un sistema basado en transiciones rápidas y juego directo. (Cienciano)

¿Qué necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Cienciano afronta el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana con una posición privilegiada tras imponerse por 6-1 a Botafogo en Cusco. Esta amplia diferencia le brinda al equipo peruano una oportunidad única para sellar su clasificación a los cuartos de final en el duelo de retorno en Brasil.

El equipo dirigido por Melgarejo tiene múltiples escenarios favorables para avanzar. Una victoria en suelo brasileño asegurará de manera directa el pase a la siguiente ronda. Si el encuentro termina empatado, el marcador global seguirá beneficiando al cuadro cusqueño, garantizando su clasificación.

En caso de derrota, el margen de error sigue siendo amplio. Cienciano puede perder hasta por cuatro goles de diferencia y aun así avanzar. Si la derrota es por cinco goles, la serie se definirá mediante penales. Solo una caída por seis tantos dejaría al conjunto peruano fuera del certamen continental.

El club cusqueño, con la ventaja obtenida en la ida, afronta el compromiso en Brasil con la seguridad de que, salvo una remontada histórica de Botafogo, tiene el boleto a la siguiente fase prácticamente al alcance. El duelo será decisivo para las aspiraciones internacionales del ‘papá’.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

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