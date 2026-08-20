Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Sanción contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, quedó suspendida gracias al TAS: el argentino volverá a dirigir en Liga 1

El entrenador del cuadro cusqueño recibió una sanción de un año de inhabilitación y una multa superior a 100 mil soles tras realizar comentarios despectivos sobre la Copa de la Liga y el presidente de la FPF, Agustín Lozano

Horacio Melgarejo retomará la dirección de Cienciano en la Liga 1 tras la suspensión de su sanción por parte del TAS.
Horacio Melgarejo retomará la dirección de Cienciano en la Liga 1 tras la suspensión de su sanción por parte del TAS.
Guardar

A pocas horas del partido clave ante Botafogo, Cienciano recibió una noticia favorable: el TAS aceptó la medida cautelar solicitada por Horacio Melgarejo y suspendió de manera provisional su sanción de un año, por lo que el técnico podrá volver a dirigir en la Liga 1.

El periodista Gustavo Peralta difundió la información en la última edición de su programa de YouTube, Modo Fútbol. “El otro día, cuando tuvimos la exclusiva confirmada, él dijo: ‘He ido al TAS’, no ‘Voy a ir’. Esta mañana, el TAS aceptó el pedido de Horacio Melgarejo y ejecutó una medida cautelar a su favor. Esta medida suspende la sanción de un año, tanto deportiva como económica, hasta que el TAS emita una decisión definitiva”.

PUBLICIDAD

Peralta precisó que la información fue confirmada por la defensa del técnico de Cienciano. “El TAS notificó hace unas horas a la defensa de Horacio Melgarejo, representada por Juan Eduardo Felipo, que aceptó y ejecutó la medida cautelar. De este modo, Melgarejo, para el torneo local —ya que en la Sudamericana puede dirigir—, tiene suspendida su sanción económica y deportiva hasta una decisión final”.

Así, Horacio Melgarejo podrá ocupar la zona técnica en el próximo partido de Cienciano frente a Sport Boys, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1, sin la restricción de tener que seguir el encuentro desde otro sector del estadio.

PUBLICIDAD

El técnico argentino volverá a dirigir a Cienciano en la Liga 1. Créditos: Modo Fútbol / X.

¿Por qué Horacio Melgarejo fue sancionado?

La Comisión de Disciplina sancionó a Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, por sus declaraciones críticas sobre la organización y el formato de la Copa de la Liga, así como por sus cuestionamientos al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. La suspensión, comunicada el viernes 17 de julio, lo inhabilita durante un año para participar en cualquier certamen nacional y le impone una multa de 20 UIT, equivalentes a 110 mil soles.

La resolución indica que Melgarejo infringió los artículos 15.1 y 15.2, literales a), b) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol, así como el artículo 172.1 del Reglamento de la Copa de la Liga 2026. La Comisión advirtió que, en caso de reincidencia, se aplicarán sanciones adicionales según el artículo 37 del mismo reglamento.

El origen de la sanción fueron sus declaraciones tras la eliminación de Cienciano en la Copa de la Liga 2026, luego de la derrota 3-2 ante ADT en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. En conferencia de prensa, Melgarejo criticó abiertamente la competencia y el desempeño de la dirigencia: “Salimos de esta copa de m***. Sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”. También cuestionó la ausencia de Agustín Lozano, presidente de la Federación, durante el torneo.

El técnico de Cienciano tuvo duros calificativos para la Copa de la Liga. Créditos: X.

Melgarejo puede hacer historia con Cienciano en Copa Sudamericana

La suspensión provisional de la sanción llega en un punto determinante para Horacio Melgarejo. El técnico argentino tiene ante sí la posibilidad de dejar una marca en la historia de Cienciano y de la Copa Sudamericana.

Este jueves 20 de agosto, el ‘papá’ se medirá ante Botafogo en el partido de vuelta de los octavos de final. En el encuentro de ida, el equipo cusqueño logró una victoria contundente por 6-1 en la altura, lo que le permite afrontar el duelo en Brasil con una amplia ventaja y posibilidades de avanzar a cuartos de final.

El partido se disputará en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro a las 19:30 horas de Perú. El ambiente en Cusco refleja la expectativa: se instalará una pantalla gigante para que los hinchas sigan el encuentro. La oportunidad deportiva para Melgarejo es inmejorable.

Temas Relacionados

CiencianoHoracio MelgarejoCopa SudamericanaTASLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Piero Cari reapareció en amistoso de la selección peruana sub 20 ante Sport Boys: ¿Cuál es su situación en Alianza Lima?

El futbolista de 18 años aún no ha debutado en el Torneo Clausura y actualmente entrena con la ‘bicolor’ en la Videna. Surge la duda sobre si podría desvincularse del club, como sucederá con Kevin Quevedo

Piero Cari reapareció en amistoso de la selección peruana sub 20 ante Sport Boys: ¿Cuál es su situación en Alianza Lima?

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cienciano definirá su pase ante Botafogo en la Copa Sudamericana, mientras que otros dos futbolistas peruanos buscarán avanzar en la Copa Libertadores

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

El elenco ‘imperial’ llega con la confianza al máximo al estadio Nilton Santos para medirse contra un ‘fogao’ en su hora más crítico. La consigna es que los de Horacio Melgarejo cuiden su amplia ventaja en un escenario hostil. Sigue las incidencias

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Las 5 sorpresas en la convocatoria de Perú para amistosos con Estados Unidos y México por fecha FIFA

Mano Menezes alista una nómina con muchas novedades para la próxima jornada doble en septiembre: habrán regresos y primera vez en la ‘blanquirroja’

Las 5 sorpresas en la convocatoria de Perú para amistosos con Estados Unidos y México por fecha FIFA

Horacio Melgarejo recordó a Ángel Comizzo por su buen momento en Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Todo lo que hago es por culpa de él”

El entrenador del ‘papá’ recordó al ‘Indio’, con quien integró su cuerpo técnico en el pasado, y lo mencionó como una de las claves de su reciente éxito. Además, se refirió al próximo encuentro frente a Botafogo

Horacio Melgarejo recordó a Ángel Comizzo por su buen momento en Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Todo lo que hago es por culpa de él”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presenta la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Congreso EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presenta la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Fiscalía pide 7 años de cárcel contra Juan José Santiváñez por presunta corrupción en el Ministerio del Interior

Javier Cipriani exige antecedentes a diputados de Ética: “Puedo pedir un montón de cosas, hasta al policía su brevete”

Francis Allison presenta al Congreso iniciativa para eliminar la ATU y denuncia multas “impagables” de hasta S/16.000

Congreso: Comisión de Ética inicia investigación preliminar contra Julián Pérez Mallqui por presunta agresión

ENTRETENIMIENTO

Curwen le recuerda a Magaly Medina su pasado en la cárcel: “La sentenciada eres tú, no yo”

Curwen le recuerda a Magaly Medina su pasado en la cárcel: “La sentenciada eres tú, no yo”

La Bella Luz anuncia su regreso a los escenarios con conciertos gratuitos tras denuncia de Naldy Saldaña: “Volvemos con más fuerza”

Romina Gachoy revela cómo afrontan los hijos de Angie Jibaja la difusión de preocupantes imágenes de la modelo en La Victoria

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

DEPORTES

Jean Deza confía en 2 jugadores para el resurgir de la selección peruana: “Ojalá salga uno como yo, pero con otra mentalidad”

Jean Deza confía en 2 jugadores para el resurgir de la selección peruana: “Ojalá salga uno como yo, pero con otra mentalidad”

Piero Cari reapareció en amistoso de la selección peruana sub 20 ante Sport Boys: ¿Cuál es su situación en Alianza Lima?

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Las 5 sorpresas en la convocatoria de Perú para amistosos con Estados Unidos y México por fecha FIFA