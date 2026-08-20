Sanción contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, quedó suspendida gracias al TAS: el argentino volverá a dirigir en Liga 1

Horacio Melgarejo retomará la dirección de Cienciano en la Liga 1 tras la suspensión de su sanción por parte del TAS.

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A pocas horas del partido clave ante Botafogo, Cienciano recibió una noticia favorable: el TAS aceptó la medida cautelar solicitada por Horacio Melgarejo y suspendió de manera provisional su sanción de un año, por lo que el técnico podrá volver a dirigir en la Liga 1.

El periodista Gustavo Peralta difundió la información en la última edición de su programa de YouTube, Modo Fútbol. “El otro día, cuando tuvimos la exclusiva confirmada, él dijo: ‘He ido al TAS’, no ‘Voy a ir’. Esta mañana, el TAS aceptó el pedido de Horacio Melgarejo y ejecutó una medida cautelar a su favor. Esta medida suspende la sanción de un año, tanto deportiva como económica, hasta que el TAS emita una decisión definitiva”.

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Peralta precisó que la información fue confirmada por la defensa del técnico de Cienciano. “El TAS notificó hace unas horas a la defensa de Horacio Melgarejo, representada por Juan Eduardo Felipo, que aceptó y ejecutó la medida cautelar. De este modo, Melgarejo, para el torneo local —ya que en la Sudamericana puede dirigir—, tiene suspendida su sanción económica y deportiva hasta una decisión final”.

Así, Horacio Melgarejo podrá ocupar la zona técnica en el próximo partido de Cienciano frente a Sport Boys, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1, sin la restricción de tener que seguir el encuentro desde otro sector del estadio.

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El técnico argentino volverá a dirigir a Cienciano en la Liga 1. Créditos: Modo Fútbol / X.

¿Por qué Horacio Melgarejo fue sancionado?

La Comisión de Disciplina sancionó a Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, por sus declaraciones críticas sobre la organización y el formato de la Copa de la Liga, así como por sus cuestionamientos al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. La suspensión, comunicada el viernes 17 de julio, lo inhabilita durante un año para participar en cualquier certamen nacional y le impone una multa de 20 UIT, equivalentes a 110 mil soles.

La resolución indica que Melgarejo infringió los artículos 15.1 y 15.2, literales a), b) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol, así como el artículo 172.1 del Reglamento de la Copa de la Liga 2026. La Comisión advirtió que, en caso de reincidencia, se aplicarán sanciones adicionales según el artículo 37 del mismo reglamento.

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El origen de la sanción fueron sus declaraciones tras la eliminación de Cienciano en la Copa de la Liga 2026, luego de la derrota 3-2 ante ADT en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. En conferencia de prensa, Melgarejo criticó abiertamente la competencia y el desempeño de la dirigencia: “Salimos de esta copa de m***. Sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”. También cuestionó la ausencia de Agustín Lozano, presidente de la Federación, durante el torneo.

El técnico de Cienciano tuvo duros calificativos para la Copa de la Liga. Créditos: X.

Melgarejo puede hacer historia con Cienciano en Copa Sudamericana

La suspensión provisional de la sanción llega en un punto determinante para Horacio Melgarejo. El técnico argentino tiene ante sí la posibilidad de dejar una marca en la historia de Cienciano y de la Copa Sudamericana.

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Este jueves 20 de agosto, el ‘papá’ se medirá ante Botafogo en el partido de vuelta de los octavos de final. En el encuentro de ida, el equipo cusqueño logró una victoria contundente por 6-1 en la altura, lo que le permite afrontar el duelo en Brasil con una amplia ventaja y posibilidades de avanzar a cuartos de final.

El partido se disputará en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro a las 19:30 horas de Perú. El ambiente en Cusco refleja la expectativa: se instalará una pantalla gigante para que los hinchas sigan el encuentro. La oportunidad deportiva para Melgarejo es inmejorable.

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